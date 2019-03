Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"868a2c12-f949-485e-9769-ece12755a4ac","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Aki a harvardi katedra helyet a DK-t választotta - videóval emlékezik Gyurcsány Ferenc az elmúlt 15 évre.","shortLead":"Aki a harvardi katedra helyet a DK-t választotta - videóval emlékezik Gyurcsány Ferenc az elmúlt 15 évre.","id":"20190323_10_eve_mondott_le_Gyurcsany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=868a2c12-f949-485e-9769-ece12755a4ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd566a5a-06fc-4d95-8ed3-1e504f790b74","keywords":null,"link":"/itthon/20190323_10_eve_mondott_le_Gyurcsany","timestamp":"2019. március. 23. 09:30","title":"Az őszödi beszédre is visszaemlékezett Gyurcsány - videó!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"221e69de-397d-4225-8a58-3869c59e5e23","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az orosz légierő két repülőgépe érkezett szombaton a venezuelai fővárosba, Caracasba, fedélzetén az orosz védelmi tárca egy magas rangú tisztviselőjével és csaknem száz katonával.","shortLead":"Az orosz légierő két repülőgépe érkezett szombaton a venezuelai fővárosba, Caracasba, fedélzetén az orosz védelmi tárca...","id":"20190324_Orosz_katonak_landoltak_Venezuelaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=221e69de-397d-4225-8a58-3869c59e5e23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4075a31a-d405-425d-87e6-6de58510aee8","keywords":null,"link":"/vilag/20190324_Orosz_katonak_landoltak_Venezuelaban","timestamp":"2019. március. 24. 20:24","title":"Orosz katonák landoltak Venezuelában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8658d69-f11a-4f74-9dfa-156e1b781803","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy teherhajó érkezése miatt volt a korrekcióra szükség.



","shortLead":"Egy teherhajó érkezése miatt volt a korrekcióra szükség.



","id":"20190325_Emeltek_a_Nemzetkozi_Urallomas_magassagan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c8658d69-f11a-4f74-9dfa-156e1b781803&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0989b6b-7332-4053-a86a-7955a9703090","keywords":null,"link":"/tudomany/20190325_Emeltek_a_Nemzetkozi_Urallomas_magassagan","timestamp":"2019. március. 25. 05:24","title":"Már nem ugyanott repül a Nemzetközi Űrállomás, mint korábban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"793085a4-532e-4c57-b3b7-69692cc8d41f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sorra fordulnak a cégek az Apple ellen: nemrégiben a Kaspersky Lab biztonsági cég nyújtott be panaszt Oroszországban, nehezményezve az almás cég tisztességtelen App Store-os üzletpolitikáját.","shortLead":"Sorra fordulnak a cégek az Apple ellen: nemrégiben a Kaspersky Lab biztonsági cég nyújtott be panaszt Oroszországban...","id":"20190323_apple_kaspersky_panasz_monopolhelyzettel_valo_visszaeles","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=793085a4-532e-4c57-b3b7-69692cc8d41f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"867b1f70-4d86-4af0-b920-2ab40edbe6ca","keywords":null,"link":"/tudomany/20190323_apple_kaspersky_panasz_monopolhelyzettel_valo_visszaeles","timestamp":"2019. március. 23. 15:03","title":"Rendetlenkedik az Apple az iPhone-okon? Panasz nyújtott be a Kaspersky","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abbfad11-8713-4397-8d0e-dd67694722ca","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A horvátok is elismerik Szalaiék tettének értékét.\r

\r

","shortLead":"A horvátok is elismerik Szalaiék tettének értékét.\r

\r

","id":"20190325_A_horvat_szovetseg_is_gratulalt_a_magyaroknak_a_bravurgyozelem_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=abbfad11-8713-4397-8d0e-dd67694722ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec4a68d1-7bbc-43d6-9b2b-f59a3c361202","keywords":null,"link":"/sport/20190325_A_horvat_szovetseg_is_gratulalt_a_magyaroknak_a_bravurgyozelem_miatt","timestamp":"2019. március. 25. 05:45","title":"A horvát szövetség is gratulált a magyaroknak a bravúrgyőzelemhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20e830b7-ad1f-4d88-826f-cd29ab136342","c_author":"Bedő Iván","category":"kultura","description":"Lelkiismerete vezérelje a politikust, vagy lepaktálhat akár az ördöggel is? Száz évvel ezelőtt adott tudományos megalapozást a máig aktuális dilemmához Max Weber, a sokat idézett német szociológus.","shortLead":"Lelkiismerete vezérelje a politikust, vagy lepaktálhat akár az ördöggel is? Száz évvel ezelőtt adott tudományos...","id":"201912__politikusok_felelossege__max_weber__orbanmagyarazas__joembert_nem_keresunk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=20e830b7-ad1f-4d88-826f-cd29ab136342&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7f45940-c79f-411b-b0cf-3af9498bdb8b","keywords":null,"link":"/kultura/201912__politikusok_felelossege__max_weber__orbanmagyarazas__joembert_nem_keresunk","timestamp":"2019. március. 24. 10:00","title":"Száz éve írta le Max Weber, milyen az ideális erős vezető, de Orbán nem olyan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"802fb1c0-c88c-4780-894a-cd5b0c41bd65","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Állandó a mozgolódás a világ legértékesebb cégeinek listáján. Most épp az Apple örülhet, ismét az első helyen áll, imponáló piaci értékkel.","shortLead":"Állandó a mozgolódás a világ legértékesebb cégeinek listáján. Most épp az Apple örülhet, ismét az első helyen áll...","id":"20190324_apple_a_vilag_legertekesebb_cege_piaci_kapitalizacio_streaming","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=802fb1c0-c88c-4780-894a-cd5b0c41bd65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28d39a63-7e21-41d2-8867-56f0744e3eee","keywords":null,"link":"/tudomany/20190324_apple_a_vilag_legertekesebb_cege_piaci_kapitalizacio_streaming","timestamp":"2019. március. 24. 17:33","title":"Holnap bejelent valamit a világ legértékesebb cége, lélegzetvisszafojtva várja az iparág","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26ff0930-8e22-476b-be89-dd1214416637","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Budapesti Fesztiválzenekar nem előadja, hanem lélegzi Bartókot, akinek fantasztikus lélekgazdagságát és mély érzésű, őszinte zenéjét most a hvg.hu-n keresztül élvezheti a közönség.","shortLead":"A Budapesti Fesztiválzenekar nem előadja, hanem lélegzi Bartókot, akinek fantasztikus lélekgazdagságát és mély érzésű...","id":"20190323_Bartok_eloben__a_Budapesti_Fesztivalzenekar_koncertje_a_hvghun","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=26ff0930-8e22-476b-be89-dd1214416637&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ccfb749-e300-4b02-8be8-3ee954021fa8","keywords":null,"link":"/kultura/20190323_Bartok_eloben__a_Budapesti_Fesztivalzenekar_koncertje_a_hvghun","timestamp":"2019. március. 23. 15:30","title":"Bartók élőben – a Budapesti Fesztiválzenekar koncertje a hvg.hu-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]