[{"available":true,"c_guid":"802fb1c0-c88c-4780-894a-cd5b0c41bd65","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Állandó a mozgolódás a világ legértékesebb cégeinek listáján. Most épp az Apple örülhet, ismét az első helyen áll, imponáló piaci értékkel.","shortLead":"Állandó a mozgolódás a világ legértékesebb cégeinek listáján. Most épp az Apple örülhet, ismét az első helyen áll...","id":"20190324_apple_a_vilag_legertekesebb_cege_piaci_kapitalizacio_streaming","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=802fb1c0-c88c-4780-894a-cd5b0c41bd65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28d39a63-7e21-41d2-8867-56f0744e3eee","keywords":null,"link":"/tudomany/20190324_apple_a_vilag_legertekesebb_cege_piaci_kapitalizacio_streaming","timestamp":"2019. március. 24. 17:33","title":"Holnap bejelent valamit a világ legértékesebb cége, lélegzetvisszafojtva várja az iparág","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6656feaa-f583-41b7-9eba-3e44b4f13480","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Épp ilyen meccsről álmodott a válogatottban a 100. meccsét játszó Dzsudzsák Balázs, mint a vasárnapi 2-1-es magyar győzelem a vb-ezüstérmes horvátok ellen.\r

","shortLead":"Épp ilyen meccsről álmodott a válogatottban a 100. meccsét játszó Dzsudzsák Balázs, mint a vasárnapi 2-1-es magyar...","id":"20190325_A_jubilalo_Dzsudzsak_Epp_errol_almodtam","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6656feaa-f583-41b7-9eba-3e44b4f13480&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"219cfbda-3dbf-491a-8458-b413e4f3bede","keywords":null,"link":"/sport/20190325_A_jubilalo_Dzsudzsak_Epp_errol_almodtam","timestamp":"2019. március. 25. 07:03","title":"A jubiláló Dzsudzsák: \"Épp erről álmodtam\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9879b671-1985-4680-8c08-9306dcddfae7","c_author":"Kovács Gábor","category":"elet","description":"Animációs sorozatot indít a rendőrség a közlekedési balesetek megelőzésére. A hanganyagot a rádiókban is leadják. A hanganyagot a rádiókban is leadják.","id":"20190323_A_radioban_is_adni_fogjak_a_rendorseg_animacios_filmjet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9879b671-1985-4680-8c08-9306dcddfae7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2324636d-52fa-4a5e-9735-c50c8b5f7519","keywords":null,"link":"/elet/20190323_A_radioban_is_adni_fogjak_a_rendorseg_animacios_filmjet","timestamp":"2019. március. 23. 21:35","title":"A rádióban is adni fogják a rendőrség animációs filmjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4504038f-41b9-4349-a5b0-39dcf4c0d747","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Lenullázhatja a kormány lobbierejét, hogy az Európai Néppárt felfüggesztette a Fidesz tagságát; elhalasztják a Brexitet; vége a Hankook-sztrájknak. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója. ","shortLead":"Lenullázhatja a kormány lobbierejét, hogy az Európai Néppárt felfüggesztette a Fidesz tagságát; elhalasztják...","id":"20190324_Es_akkor_a_Fidesz_arca_megmaradt_de_mi_lesz_az_orszaggal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4504038f-41b9-4349-a5b0-39dcf4c0d747&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85d11e6a-c441-43b5-859c-c4c4edf8cc30","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190324_Es_akkor_a_Fidesz_arca_megmaradt_de_mi_lesz_az_orszaggal","timestamp":"2019. március. 24. 07:00","title":"És akkor a Fidesz arca megmaradt, de mi lesz az országéval?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9dc49a06-b2ff-4151-a29a-e46bc0b46c90","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kilencszáz ember volt a fedélzetén. ","id":"20190324_Partot_ert_Norvegiaban_a_bajba_kerult_turistahajo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9dc49a06-b2ff-4151-a29a-e46bc0b46c90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7048f6e7-2cb5-452c-bd0b-dbb0bb524153","keywords":null,"link":"/vilag/20190324_Partot_ert_Norvegiaban_a_bajba_kerult_turistahajo","timestamp":"2019. március. 24. 21:52","title":"Partot ért Norvégiában a bajba került turistahajó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3af052f7-eb95-4290-962a-2104fb0cf751","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A kormány kétmilliárd forintos programot indít a települések határaiban található zártkerti ingatlanok fejlesztésére, a cél, hogy ezeken a földeken újrainduljon a gazdálkodás.","shortLead":"A kormány kétmilliárd forintos programot indít a települések határaiban található zártkerti ingatlanok fejlesztésére...","id":"20190323_A_kormany_milliardokat_kolt_kertekre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3af052f7-eb95-4290-962a-2104fb0cf751&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52a7f46d-6c86-4fb5-86f9-99d7593092d1","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190323_A_kormany_milliardokat_kolt_kertekre","timestamp":"2019. március. 23. 18:45","title":"A kormány milliárdokat költ kertekre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a61fcdd1-50aa-4f8f-9093-7a95fd391719","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Még csak pár hónapja, hogy bemutatta a Huawei a Kirin 980 processzort, de már az utódról, a Kirin 985-ről beszélnek.","shortLead":"Még csak pár hónapja, hogy bemutatta a Huawei a Kirin 980 processzort, de már az utódról, a Kirin 985-ről beszélnek.","id":"20190324_huawei_kirin_985_lapkakeszlet_euv_technologia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a61fcdd1-50aa-4f8f-9093-7a95fd391719&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0c3f38a-1f10-41d4-8157-a64db1fa803a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190324_huawei_kirin_985_lapkakeszlet_euv_technologia","timestamp":"2019. március. 24. 15:03","title":"Nagyobb teljesítmény, kisebb fogyasztás: hamarosan bemutatkozik a legerősebb mobil lapkakészlet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f911eda1-3a2d-4bcb-a08d-a71fd710fb3c","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Három személyautó ütközött össze az M5-ös autópálya, Budapest felé vezető oldalának 36-os kilométerszelvényében, Inárcs térségében.","shortLead":"Három személyautó ütközött össze az M5-ös autópálya, Budapest felé vezető oldalának 36-os kilométerszelvényében, Inárcs...","id":"20190323_baleset_m5_fotok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f911eda1-3a2d-4bcb-a08d-a71fd710fb3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6defa3e9-5690-4142-9825-84ae5f5de941","keywords":null,"link":"/cegauto/20190323_baleset_m5_fotok","timestamp":"2019. március. 23. 16:03","title":"Fotókon az M5-ösön történt komoly baleset","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]