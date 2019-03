Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f962812c-990f-4075-875f-7ef507f14dc9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook és a YouTube után ezúttal a GoFundMe nevű adománygyűjtő oldal tiltotta le az oltásellenesek tevékenységét.","shortLead":"A Facebook és a YouTube után ezúttal a GoFundMe nevű adománygyűjtő oldal tiltotta le az oltásellenesek tevékenységét.","id":"20190325_oltasellenesseg_alhir_gofundme_kozossegi_finanszorzas_adomanygyujtes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f962812c-990f-4075-875f-7ef507f14dc9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41d39860-7bfc-4081-8f7d-acebdb0797cf","keywords":null,"link":"/tudomany/20190325_oltasellenesseg_alhir_gofundme_kozossegi_finanszorzas_adomanygyujtes","timestamp":"2019. március. 25. 09:33","title":"Újabb fájdalmas csapás az oltáselleneseknek, elzárja a pénzcsapot a GoFundMe is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d7bc1ad-df45-412e-aac9-abb662e3dfc4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Határozati javaslatával kizárná, hogy az iskolákban népszerűsítsék a különböző \"szexuális irányultságokat és devianciákat\". ","shortLead":"Határozati javaslatával kizárná, hogy az iskolákban népszerűsítsék a különböző \"szexuális irányultságokat és...","id":"20190325_Szigoritana_az_iskolai_szexualis_felvilagositast_a_Mi_Hazank_Mozgalom","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6d7bc1ad-df45-412e-aac9-abb662e3dfc4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29ada0ee-8f31-4e82-9463-4a2b1537e7e3","keywords":null,"link":"/itthon/20190325_Szigoritana_az_iskolai_szexualis_felvilagositast_a_Mi_Hazank_Mozgalom","timestamp":"2019. március. 25. 14:27","title":"Szigorítaná az iskolai szexuális felvilágosítást Dúró Dóra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e76a7ec7-4d3f-4eb2-b0ab-77075c2b4d6b","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Skillzy a focis kunsztokra és a freestyle-ra szeretné ráirányítani a figyelmet, nem a frizurájára.



