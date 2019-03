Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9e3fc913-764b-46cc-a143-25da1eff10d2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Újra magyar állampolgár lett a százegy éves Békési Ilona, az 1918. október 2-án magyar állampolgárként Kolozsvárott született asszony szegedi otthonában Botka László polgármester előtt tette le az esküt szerdán.","shortLead":"Újra magyar állampolgár lett a százegy éves Békési Ilona, az 1918. október 2-án magyar állampolgárként Kolozsvárott...","id":"20190320_Ujra_magyar_allampolgar_lett_a_101_eves_magyartanarno","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9e3fc913-764b-46cc-a143-25da1eff10d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8dd939e-a81e-4f09-92e4-72772be0132e","keywords":null,"link":"/elet/20190320_Ujra_magyar_allampolgar_lett_a_101_eves_magyartanarno","timestamp":"2019. március. 20. 16:07","title":"Újra magyar állampolgár lett a 101 éves magyartanárnő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97f8b838-7b9b-42cb-977e-75586c77a012","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"A nagy állami építkezések drágulást okozhatnak, akárcsak a Magyarországon jellemző egyszereplős közbeszerzések – többek között erről beszélt a hvg.hu-nak Manfred Bergmann, az Európai Bizottság Gazdasági és Pénzügyi Főigazgatóságának Magyarországgal foglalkozó igazgatója. A szakember szerint azonban nem csak az állam, de a hazai cégek sem tesznek meg mindent azért, hogy hatékonyabban működjenek. ","shortLead":"A nagy állami építkezések drágulást okozhatnak, akárcsak a Magyarországon jellemző egyszereplős közbeszerzések – többek...","id":"20190322_manfred_bergmann_interju","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=97f8b838-7b9b-42cb-977e-75586c77a012&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efe91f1b-d03e-4e2d-8ad9-8b27bcb30a4a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190322_manfred_bergmann_interju","timestamp":"2019. március. 22. 06:30","title":"Ha ennyire hasít a magyar gazdaság, miért szedik ízekre Brüsszelben?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3035dc01-c824-4867-abaf-44e8eea33cc2","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A futurisztikus járgányban ugyan még van kormány, de a fejlett technikának köszönhetően akár hátat is lehet fordítani neki.","shortLead":"A futurisztikus járgányban ugyan még van kormány, de a fejlett technikának köszönhetően akár hátat is lehet fordítani...","id":"20190321_elektromos_onvezeto_autoval_tamad_fel_a_legendas_lagonda_marka","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3035dc01-c824-4867-abaf-44e8eea33cc2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f960631-bbcf-4adb-b164-627b731badb8","keywords":null,"link":"/cegauto/20190321_elektromos_onvezeto_autoval_tamad_fel_a_legendas_lagonda_marka","timestamp":"2019. március. 21. 08:21","title":"Elektromos önvezető autóval támad fel a legendás Lagonda márka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03e6a180-062d-4d23-9067-0f547d76462e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A kormány senkit nem nevez ki a megüresedett posztra.","shortLead":"A kormány senkit nem nevez ki a megüresedett posztra.","id":"20190320_Filmugyi_kormanybiztos_Andy_Vajna_Havas_Agnes_Filmalap","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=03e6a180-062d-4d23-9067-0f547d76462e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e1c23a2-e69a-43f6-b686-f0fadd98dd71","keywords":null,"link":"/kultura/20190320_Filmugyi_kormanybiztos_Andy_Vajna_Havas_Agnes_Filmalap","timestamp":"2019. március. 20. 09:44","title":"Nem lesz új filmügyi kormánybiztos Andy Vajna helyett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0685126b-1008-4c11-a4d4-c77cbae47b1e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A legmodernebb fegyvereket használta a megrendelt gyilkosságok végrehajtásához D. Csaba – írja a Bors egy szerb lap információira hivatkozva.","shortLead":"A legmodernebb fegyvereket használta a megrendelt gyilkosságok végrehajtásához D. Csaba – írja a Bors egy szerb lap...","id":"20190321_3d_nyomtatas_fegyver_d_csaba_bergyilkos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0685126b-1008-4c11-a4d4-c77cbae47b1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"757a4992-9399-4410-bdb2-0927e62ff6a3","keywords":null,"link":"/vilag/20190321_3d_nyomtatas_fegyver_d_csaba_bergyilkos","timestamp":"2019. március. 21. 06:53","title":"3D-nyomtatott fegyverei lehettek a szerbiai magyar bérgyilkosnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5fe0009-f4e0-402b-ae88-bcdf8ea1fa49","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Rendőrkutyát klónoztak tudósok a délnyugat-kínai Jünnan tartományban egy program keretében, amelytől azt remélik, hogy segít csökkenteni a rendőrkutyák kiképzési idejét és annak költségeit – jelentette szerdán a kínai állami média.","shortLead":"Rendőrkutyát klónoztak tudósok a délnyugat-kínai Jünnan tartományban egy program keretében, amelytől azt remélik...","id":"20190320_Rendorkutyat_klonoztak_Kinaban_a_kikepzesi_ido_csokkentese_erdekeben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a5fe0009-f4e0-402b-ae88-bcdf8ea1fa49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f998602e-4dc6-42ac-9eac-e4129c6532a1","keywords":null,"link":"/elet/20190320_Rendorkutyat_klonoztak_Kinaban_a_kikepzesi_ido_csokkentese_erdekeben","timestamp":"2019. március. 20. 18:51","title":"Rendőrkutyát klónoztak Kínában a kiképzési idő csökkentése érdekében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e9bc5c5-0b8e-4dba-bd88-09fe6e3f965b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Oculus fejlesztői San Franciscóban, a Game Developers Conference nevű eseményen mutatták be az új virtuálisvalóság-szemüveget, ami több szempontból is fejlettebb lett az elődjénél.","shortLead":"Az Oculus fejlesztői San Franciscóban, a Game Developers Conference nevű eseményen mutatták be az új...","id":"20190320_facebook_oculus_rift_s_virtualis_valosag_szemuveg_gdc_2019","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1e9bc5c5-0b8e-4dba-bd88-09fe6e3f965b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbc8584e-0686-4dc1-b019-08de7918172d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190320_facebook_oculus_rift_s_virtualis_valosag_szemuveg_gdc_2019","timestamp":"2019. március. 20. 18:03","title":"Itt a Facebook újabb csodaszemüvege, amiben még élethűbb lett a virtuális valóság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95121cb4-cef6-4891-ab18-e6eae23c808a","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A máig aktív legenda elkezdte rombolni nimbuszát.","shortLead":"A máig aktív legenda elkezdte rombolni nimbuszát.","id":"20190320_Harom_meccsre_eltiltottak_Kiraly_Gabort","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=95121cb4-cef6-4891-ab18-e6eae23c808a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f9e2d94-cc1b-460b-ace6-7f89dfcc1e13","keywords":null,"link":"/sport/20190320_Harom_meccsre_eltiltottak_Kiraly_Gabort","timestamp":"2019. március. 20. 21:57","title":"Három meccsre eltiltották Király Gábort","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]