[{"available":true,"c_guid":"fc2758b1-7db8-404d-b2e8-cc11df206f81","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A csehek kompakt újdonsága bekerült a hazai konfigurátorba, így már magyar árai is vannak. ","shortLead":"A csehek kompakt újdonsága bekerült a hazai konfigurátorba, így már magyar árai is vannak. ","id":"20190327_ime_a_golfveronek_igerkezo_skoda_scala_hazai_arai","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fc2758b1-7db8-404d-b2e8-cc11df206f81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d1952bd-d4a6-4484-a38f-7618034e4bc2","keywords":null,"link":"/cegauto/20190327_ime_a_golfveronek_igerkezo_skoda_scala_hazai_arai","timestamp":"2019. március. 27. 13:21","title":"Íme a Golf-verőnek ígérkező Skoda Scala hazai árai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e72e58fe-6fb4-4981-8129-1360cb997f9e","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Akármilyen is az a kapcsolat.","shortLead":"Akármilyen is az a kapcsolat.","id":"20190326_Ilyen_tortenetekkel_erosithetjuk_a_parkapcsolatunkat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e72e58fe-6fb4-4981-8129-1360cb997f9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52fb4b88-02b4-4215-8294-f738925b3750","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190326_Ilyen_tortenetekkel_erosithetjuk_a_parkapcsolatunkat","timestamp":"2019. március. 26. 12:15","title":"Ilyen történetekkel erősíthetjük a párkapcsolatunkat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61ab2d80-6f45-4054-8bcb-5872553e16f3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Majdnem elérte Pápua-Új-Guineát, 150 kilométert robogott a nyílt vizen.\r

Ezt fél éven belül harmadszor mondta ki az Alkotmánybíróság egyhangúlag hozott határozattal.","shortLead":"Sérti a tisztességes eljáráshoz és a jogorvoslathoz való alkotmányos jogot, ha egy hatósági döntés elleni fellebbezést...","id":"20190326_Harmadszor_marasztalta_el_ugyanazert_az_Alkotmanybirosag_az_Orszaggyulest","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8c19e318-cd8e-44c1-b6ba-8af46efc7db4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d9b9d64-285b-47f6-9a47-c3bc3d80651c","keywords":null,"link":"/itthon/20190326_Harmadszor_marasztalta_el_ugyanazert_az_Alkotmanybirosag_az_Orszaggyulest","timestamp":"2019. március. 26. 14:21","title":"Harmadszor marasztalta el ugyanazért az Alkotmánybíróság az Országgyűlést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"689861d2-1459-499e-8a3a-307a5c428313","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több hónapig tartó várakozás után néhány órája Európában, így Magyarországon is aktiválta az Apple Watch 4 EKG-funkcióját az Apple. ","shortLead":"Több hónapig tartó várakozás után néhány órája Európában, így Magyarországon is aktiválta az Apple Watch 4...","id":"20190328_ekg_mero_apple_watch_4_magyarorszag_szivritmuszavar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=689861d2-1459-499e-8a3a-307a5c428313&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ee38eae-c9dc-4570-a6ce-bf14ab21d730","keywords":null,"link":"/tudomany/20190328_ekg_mero_apple_watch_4_magyarorszag_szivritmuszavar","timestamp":"2019. március. 28. 10:33","title":"Magyarországon is működik már az új Apple Watch EKG-s funkciója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a45ab53-57cd-48c5-af3e-a2fa138c7b8f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Egy évvel a rajt előtt, június 12-én kezdődik a 2020-as labdarúgó-Európa-bajnokság jegyigénylési folyamata.","shortLead":"Egy évvel a rajt előtt, június 12-én kezdődik a 2020-as labdarúgó-Európa-bajnokság jegyigénylési folyamata.","id":"20190327_foci_europa_bajnoksag_jegyigenyles_puskas_ferenc_stadion","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1a45ab53-57cd-48c5-af3e-a2fa138c7b8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"205b4e88-f052-4ea4-8eed-d0c606a4966e","keywords":null,"link":"/sport/20190327_foci_europa_bajnoksag_jegyigenyles_puskas_ferenc_stadion","timestamp":"2019. március. 27. 19:19","title":"Foci-Eb: megvan, mikortól lehet jegyet igényelni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8ad15dc-f3e0-425f-919d-a24d026c5941","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Leginkább azt kérdőjelezik meg, ha már eloltották a járművet, miért kell felfeszegetni az ajtókat például.","shortLead":"Leginkább azt kérdőjelezik meg, ha már eloltották a járművet, miért kell felfeszegetni az ajtókat például.","id":"20190327_autotuz_video_mercedes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c8ad15dc-f3e0-425f-919d-a24d026c5941&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b29ef464-712f-4ca4-8e93-7b89e1333656","keywords":null,"link":"/cegauto/20190327_autotuz_video_mercedes","timestamp":"2019. március. 27. 09:07","title":"Kétmilliós nézettségnél jár egy videó, amin egy autót oltanak a tűzoltók, elsőre elég barbár módon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f3a468b-1904-485f-b5c5-b894fd040d2f","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A gyanúsítottnak lejárt a jogosítványa, és a gépjármű nem rendelkezett kötelező felelősségbiztosítással.","shortLead":"A gyanúsítottnak lejárt a jogosítványa, és a gépjármű nem rendelkezett kötelező felelősségbiztosítással.","id":"20190327_Letartoztattak_az_M5os_autopalyan_lovoldozo_ferfit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2f3a468b-1904-485f-b5c5-b894fd040d2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd713443-1011-4696-bc71-e75136ccb581","keywords":null,"link":"/cegauto/20190327_Letartoztattak_az_M5os_autopalyan_lovoldozo_ferfit","timestamp":"2019. március. 27. 17:11","title":"Letartóztatták az M5-ös autópályán lövöldöző férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]