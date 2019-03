Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"30a451c3-8241-4cbb-abae-ad5507a246cc","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Műfüves fedett munkacsarnok, füves és műfüves edzőpályák épülnek 3 milliárdból. ","shortLead":"Műfüves fedett munkacsarnok, füves és műfüves edzőpályák épülnek 3 milliárdból. ","id":"20190327_Jovore_Pecsnek_is_lesz_fociakademiaja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=30a451c3-8241-4cbb-abae-ad5507a246cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31047e87-827d-4a69-a73b-0fb3f17b5f71","keywords":null,"link":"/sport/20190327_Jovore_Pecsnek_is_lesz_fociakademiaja","timestamp":"2019. március. 27. 11:37","title":"Jövőre Pécsnek is lesz fociakadémiája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c6e946b-0b70-4cd9-8a47-3d01a28097ff","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A cég tavaly a forgalmát is tudta növelni, az idei év nagy dobása az online vásárlás bevezetése lesz. ","shortLead":"A cég tavaly a forgalmát is tudta növelni, az idei év nagy dobása az online vásárlás bevezetése lesz. ","id":"20190327_Online_webshopot_indit_a_Spar_is","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3c6e946b-0b70-4cd9-8a47-3d01a28097ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca744177-6c3e-4bb5-90b4-6c23d0e6d2e8","keywords":null,"link":"/kkv/20190327_Online_webshopot_indit_a_Spar_is","timestamp":"2019. március. 27. 12:21","title":"Hamarosan indul a Spar webshopja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d96202a0-4e79-4381-8962-45a3485fcd9d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Hatvanötezer forintos számla miatt panaszkodott egy ügyfél, aki hivatalos felszólítást kapott egy szegedi temetőgondnokságtól, hogy fizesse be a bérleti díjat szerettei nyughelyéért, mert különben a sír „újratemethetővé válik”. Lázár János, a térség képviselője még a tavalyi választási kampány hevében ígérte meg, hogy eltörlik a díjat.","shortLead":"Hatvanötezer forintos számla miatt panaszkodott egy ügyfél, aki hivatalos felszólítást kapott egy szegedi...","id":"20190326_Lazar_Janos_az_ingyenes_sirmegvaltassal_kampanyolt_mintha_kodde_valt_volna_az_igeret","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d96202a0-4e79-4381-8962-45a3485fcd9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37696376-d6b6-4880-99c5-0d0d66138146","keywords":null,"link":"/kkv/20190326_Lazar_Janos_az_ingyenes_sirmegvaltassal_kampanyolt_mintha_kodde_valt_volna_az_igeret","timestamp":"2019. március. 26. 15:50","title":"Lázár János az ingyenes sírmegváltással kampányolt, most csend van az ígéretről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df80f6b3-d2ae-46e4-8f68-3b3bc4b87a38","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 27 éves nő részletes beismerő vallomást tett a bécsi gyilkosságról és áldozata hazahozataláról. ","shortLead":"A 27 éves nő részletes beismerő vallomást tett a bécsi gyilkosságról és áldozata hazahozataláról. ","id":"20190327_telekocsi_jaszladany_feldarabolt_holttest_rendorseg_nyomozas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=df80f6b3-d2ae-46e4-8f68-3b3bc4b87a38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58431fdc-b4b2-4f2d-b396-5dddb86a9e04","keywords":null,"link":"/itthon/20190327_telekocsi_jaszladany_feldarabolt_holttest_rendorseg_nyomozas","timestamp":"2019. március. 27. 17:31","title":"Telekocsival szállította haza feldarabolt áldozatát egy jászladányi nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1088a50-4d9d-4e6c-9d10-9b9af44a186e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Orbán Győző egy másik birkózó ismerőse pedig hogy, hogy nem nagy értékű közbeszerzést nyert a NAV-tól. ","shortLead":"Orbán Győző egy másik birkózó ismerőse pedig hogy, hogy nem nagy értékű közbeszerzést nyert a NAV-tól. ","id":"20190327_Orban_testverenek_birkozo_ismerose_dont_a_kozbeszerzesekrol_a_NAVnal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a1088a50-4d9d-4e6c-9d10-9b9af44a186e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfdded99-35c0-4387-9824-52d166ec9e68","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190327_Orban_testverenek_birkozo_ismerose_dont_a_kozbeszerzesekrol_a_NAVnal","timestamp":"2019. március. 27. 07:03","title":"Orbán testvérének birkózó ismerőse dönt a közbeszerzésekről a NAV-nál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1ad0adc-b05b-48f3-85d0-0acd09bdfeb6","c_author":"Földvári Zsuzsa, Gergely Márton","category":"hetilap","description":"Osztrák forgatókönyvnek mondta Orbán Viktor a Fidesz általa is megszavazott néppárti felfüggesztését. Húsz éve azt vizsgálták Ausztriában, mi történik, ha egy demokrata összeáll a szélsőjobboldallal. De mi van, ha maga válik radikálissá, és ezen nem kíván változtatni?","shortLead":"Osztrák forgatókönyvnek mondta Orbán Viktor a Fidesz általa is megszavazott néppárti felfüggesztését. Húsz éve azt...","id":"201913__nepparti_tagsag__harom_bolcsek__osztrak_pelda__a_benne_elo_haider","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f1ad0adc-b05b-48f3-85d0-0acd09bdfeb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7751bcda-207c-4a99-b511-47914df21b6a","keywords":null,"link":"/hetilap/2019.13/201913__nepparti_tagsag__harom_bolcsek__osztrak_pelda__a_benne_elo_haider","timestamp":"2019. március. 27. 00:00","title":"A benne élő Haider","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e4bb3b7-eaa0-4170-a8db-8dc3244a9d1d","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Juventus egyelőre nem mert találgatásokba bocsátkozni arról, hogy mikor játszhat újra. ","shortLead":"A Juventus egyelőre nem mert találgatásokba bocsátkozni arról, hogy mikor játszhat újra. ","id":"20190326_Kiderult_milyen_serulese_van_Ronaldonak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1e4bb3b7-eaa0-4170-a8db-8dc3244a9d1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2280093c-1964-4605-8109-a12af24f3eed","keywords":null,"link":"/sport/20190326_Kiderult_milyen_serulese_van_Ronaldonak","timestamp":"2019. március. 26. 16:52","title":"A Juventus elmondta, milyen sérülése van Ronaldónak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e73d58ac-08e8-4e84-afce-08fd749a2919","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Huawei kedden a tavaszi csúcsmobilok mellett egy 12 500 mAh-s külső akkumulátort is bemutatott, amivel kétféle módon is tölthetjük a mobilunkat.","shortLead":"A Huawei kedden a tavaszi csúcsmobilok mellett egy 12 500 mAh-s külső akkumulátort is bemutatott, amivel kétféle módon...","id":"20190327_huawei_supercharge_kulso_akkumulator_powerbank","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e73d58ac-08e8-4e84-afce-08fd749a2919&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7eb7bdf7-ec46-4178-8acb-7502e6564ecf","keywords":null,"link":"/tudomany/20190327_huawei_supercharge_kulso_akkumulator_powerbank","timestamp":"2019. március. 27. 14:03","title":"Itt a Huawei külső akkumulátora, ami villámgyorsan feltölti a P30 Prót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]