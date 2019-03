Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dd6b75ea-5f45-47f7-9dec-75e826eee949","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az átlagosnál is sokkal nagyobb felbontású szenzort pakolhat egyik még készülő telefonjába a Lenovo.","shortLead":"Az átlagosnál is sokkal nagyobb felbontású szenzort pakolhat egyik még készülő telefonjába a Lenovo.","id":"20190328_100_megapixel_mobil_kamera_lenovo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dd6b75ea-5f45-47f7-9dec-75e826eee949&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bae38f3-baed-439c-ad03-59996ebaaaa9","keywords":null,"link":"/tudomany/20190328_100_megapixel_mobil_kamera_lenovo","timestamp":"2019. március. 28. 13:33","title":"100 megapixel kamerájú mobillal jöhet ki a Lenovo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9324882d-4e81-41b1-bda2-3bff881e18e1","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az úgynevezett thermopoliumban meleg ételeket is kínáltak, és igen elterjedtek voltak. ","shortLead":"Az úgynevezett thermopoliumban meleg ételeket is kínáltak, és igen elterjedtek voltak. ","id":"20190329_Freskok_diszitettek_a_Pompejiben_talalt_gyorsettermet__foto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9324882d-4e81-41b1-bda2-3bff881e18e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5dcc3ac8-7bb4-46ae-9022-87ae74269bc6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190329_Freskok_diszitettek_a_Pompejiben_talalt_gyorsettermet__foto","timestamp":"2019. március. 29. 19:33","title":"Freskók díszítették a Pompejiben talált gyorséttermet – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef964663-aa1a-4176-b771-38cab3de245f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Visszaszólt a Leaving Neverland rendezője azoknak, akik védelmükbe vették Michael Jacksont.","shortLead":"Visszaszólt a Leaving Neverland rendezője azoknak, akik védelmükbe vették Michael Jacksont.","id":"20190329_Leaving_Neverland_Michael_Jackson_pedofilia_vadja_Dan_Reed_dokumentumfilm","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ef964663-aa1a-4176-b771-38cab3de245f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1591faa-f236-465d-b622-0d391d5c9012","keywords":null,"link":"/elet/20190329_Leaving_Neverland_Michael_Jackson_pedofilia_vadja_Dan_Reed_dokumentumfilm","timestamp":"2019. március. 29. 06:38","title":"Egy sztár elszórakozhat a rajongókkal, mert míg pénzt csinál, mindent elnéznek neki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"451d707b-4f22-4a42-8a14-88ffb0c4e821","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190329_Az_ASZ_valasza_a_hvghu_cikkere_a_hvghu_viszontvalasza","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=451d707b-4f22-4a42-8a14-88ffb0c4e821&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca2386e3-f3f7-4f69-a351-ff22eb244f1b","keywords":null,"link":"/itthon/20190329_Az_ASZ_valasza_a_hvghu_cikkere_a_hvghu_viszontvalasza","timestamp":"2019. március. 29. 09:25","title":"Az ÁSZ válasza a hvg.hu cikkére, a hvg.hu viszonválasza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c5b9d01-3838-41cb-9a8a-7ffb5b946007","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Még idén leforgathatják. ","shortLead":"Még idén leforgathatják. ","id":"20190329_Denzel_Washington_Frances_McDormand_Joel_Coen_Macbeth","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6c5b9d01-3838-41cb-9a8a-7ffb5b946007&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bae1055d-bebb-4ed0-b36d-fd1b7327a021","keywords":null,"link":"/kultura/20190329_Denzel_Washington_Frances_McDormand_Joel_Coen_Macbeth","timestamp":"2019. március. 29. 17:11","title":"Denzel Washingtonnal és Frances McDormanddel jön a Macbeth-film","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3acf246e-e052-485e-bfb9-bca1be4f2acd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kanadai kutatók modelljei azt sugallják, hogy megnőhet az ételmérgezéses esetek száma a globális felmelegedés következtében.","shortLead":"Kanadai kutatók modelljei azt sugallják, hogy megnőhet az ételmérgezéses esetek száma a globális felmelegedés...","id":"20190328_etelmergezesek_szamanak_novekedese_globalis_felmelegedes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3acf246e-e052-485e-bfb9-bca1be4f2acd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8883695-c5f4-4a44-b849-218165e1d373","keywords":null,"link":"/tudomany/20190328_etelmergezesek_szamanak_novekedese_globalis_felmelegedes","timestamp":"2019. március. 28. 09:03","title":"Szó szerint megmérgezhet embereket a globális felmelegedés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"686ec4f2-3700-4102-b319-e54df53eca78","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A mentők senkit nem találtak a helyszínen, de abban a pillanatban az utcában egy szívbeteg nő is rosszul lett. ","shortLead":"A mentők senkit nem találtak a helyszínen, de abban a pillanatban az utcában egy szívbeteg nő is rosszul lett. ","id":"20190328_Eletet_mentett_egy_kamu_segelykeres","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=686ec4f2-3700-4102-b319-e54df53eca78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8bb7d4b-0256-4803-b96d-9595b8052f86","keywords":null,"link":"/itthon/20190328_Eletet_mentett_egy_kamu_segelykeres","timestamp":"2019. március. 28. 18:04","title":"Életet mentett egy kamu segélykérés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d17abaf-b4f6-4e6a-a2cb-ab07caf2984a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A kerület a beruházókkal szokta megíratni a módosított építési szabályzatokat. ","shortLead":"A kerület a beruházókkal szokta megíratni a módosított építési szabályzatokat. ","id":"20190329_Ugy_epul_munkasszallo_Ferencvarosban_hogy_nem_is_lehetne","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1d17abaf-b4f6-4e6a-a2cb-ab07caf2984a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41755e28-5f55-416b-b054-d4c6f2f48633","keywords":null,"link":"/kkv/20190329_Ugy_epul_munkasszallo_Ferencvarosban_hogy_nem_is_lehetne","timestamp":"2019. március. 29. 16:26","title":"Ott épül munkásszálló Ferencvárosban, ahol ez egyébként tilos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]