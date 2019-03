Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"28c79318-15cc-429e-963c-81ba7edb8927","c_author":"Farkas Edina Lina","category":"elet","description":"Nadia Murad, Malala Juszafzai és Sonita Alizadeh ma már a női erő jelképe, pedig mindannyian olyan országban születtek, ahol a nőknek – bármi történjen is velük vagy ellenük – hallgatniuk és tűrniük kell. Mindannyian megjárták a poklot, és fiatal koruk ellenére már most rengeteget tettek azért, hogy kicsit jobb legyen ezen a világon élni. Ehhez viszont újra és újra fel kell tépniük a saját sebeiket. Így lesznek traumák árán hősök.","shortLead":"Nadia Murad, Malala Juszafzai és Sonita Alizadeh ma már a női erő jelképe, pedig mindannyian olyan országban születtek...","id":"20190328_Akik_traumak_aran_lettek_hosok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=28c79318-15cc-429e-963c-81ba7edb8927&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a906fe0a-7e62-4d00-988b-b1ff6d03ea5d","keywords":null,"link":"/elet/20190328_Akik_traumak_aran_lettek_hosok","timestamp":"2019. március. 28. 17:15","title":"Ezeket a nőket nem lehet megfélemlíteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd8017a4-b413-469c-8ed2-9da1bc9fd7c4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az egyre ritkább NDK-s „papírautóra” vélhetően célzottan vadásznak a tolvajok. Többet visznek el belőlük, mint Mazdából például. ","shortLead":"Az egyre ritkább NDK-s „papírautóra” vélhetően célzottan vadásznak a tolvajok. Többet visznek el belőlük, mint Mazdából...","id":"20190328_autolopas_statisztika_2018","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dd8017a4-b413-469c-8ed2-9da1bc9fd7c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c98273f0-1c1e-4c40-9240-3b7391f7bb71","keywords":null,"link":"/cegauto/20190328_autolopas_statisztika_2018","timestamp":"2019. március. 28. 14:24","title":"Autlópások 2018: Trabantot tartani a legkockázatosabb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe3de227-c49c-44dd-80a9-4c0e8257ad86","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Feljelentette Pócs János fideszes képviselőt közösség elleni erőszak és személyi szabadság megsértése miatt Csányi Tamás, a Jobbik országgyűlési képviselője.","shortLead":"Feljelentette Pócs János fideszes képviselőt közösség elleni erőszak és személyi szabadság megsértése miatt Csányi...","id":"20190328_Feljelentette_egy_jobbikos_Pocs_Janost_a_kazanos_video_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fe3de227-c49c-44dd-80a9-4c0e8257ad86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fed22b67-70aa-4af3-a66c-8daec5f9d64a","keywords":null,"link":"/itthon/20190328_Feljelentette_egy_jobbikos_Pocs_Janost_a_kazanos_video_miatt","timestamp":"2019. március. 28. 12:24","title":"Feljelentette egy jobbikos Pócs Jánost a kazános videó miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"159a5e16-f8af-42e2-b5ef-160f83d9618f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"\"Ilyen még nem fordult elő\", mondta a miniszter. De hogy miről van szó pontosan, azt már nem részletezte. ","shortLead":"\"Ilyen még nem fordult elő\", mondta a miniszter. De hogy miről van szó pontosan, azt már nem részletezte. ","id":"20190328_Kasler_szerint_soha_nem_latott_fejlesztesek_jonnek_a_magyar_egeszsegugyben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=159a5e16-f8af-42e2-b5ef-160f83d9618f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1c072d1-a73b-4d0d-a532-b037c1630b79","keywords":null,"link":"/itthon/20190328_Kasler_szerint_soha_nem_latott_fejlesztesek_jonnek_a_magyar_egeszsegugyben","timestamp":"2019. március. 28. 12:38","title":"Kásler szerint soha nem látott fejlesztések jönnek a magyar egészségügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13c21aaa-a315-4e8d-998b-aafe546b0d81","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kína és Amerika is azon van, hogy az övé legyen az első exascale teljesítményű szuperszámítógép, de egyelőre úgy tűnik, ezt a versenyt is az USA nyeri. ","shortLead":"Kína és Amerika is azon van, hogy az övé legyen az első exascale teljesítményű szuperszámítógép, de egyelőre úgy tűnik...","id":"20190329_egyesult_allamok_szuperszamitogep_aurora_intel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=13c21aaa-a315-4e8d-998b-aafe546b0d81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c3992a5-2377-4ced-8455-e79ae1b4da16","keywords":null,"link":"/tudomany/20190329_egyesult_allamok_szuperszamitogep_aurora_intel","timestamp":"2019. március. 29. 12:33","title":"Felfoghatatlan teljesítményű szuperszámítógépen dolgozik Amerika","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a03826c-25e6-47f8-8515-aad74bc83360","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Korábban még nagy kritikusa volt, mára azonban regionális vezető lett a Rádió 1-nél Halász Gábor.","shortLead":"Korábban még nagy kritikusa volt, mára azonban regionális vezető lett a Rádió 1-nél Halász Gábor.","id":"20190329_A_Baratok_kozt_egykori_Hoffer_Misije_lett_a_Radio_1_egyik_vezetoje","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6a03826c-25e6-47f8-8515-aad74bc83360&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9466002b-9de0-4107-bee7-ef214689f6eb","keywords":null,"link":"/kkv/20190329_A_Baratok_kozt_egykori_Hoffer_Misije_lett_a_Radio_1_egyik_vezetoje","timestamp":"2019. március. 29. 07:00","title":"A Barátok közt egykori Hoffer Misije lett a Rádió 1 egyik vezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42524c4b-1867-4bd5-91d8-46ae0892ce2d","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Melyek azok a motivációk, amelyek mentén döntünk egy párkapcsolatban, sőt egy párkapcsolatról? Milyen tényezők határozzák meg viselkedésünket, netán másmilyen a férfi és a nő agya? Az evolúció – közelebbről az evolúciós pszichológia – sok mindenre választ ad. ","shortLead":"Melyek azok a motivációk, amelyek mentén döntünk egy párkapcsolatban, sőt egy párkapcsolatról? Milyen tényezők...","id":"20190328_Mitol_masok_a_ferfi_es_a_no_mozgatorugoi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=42524c4b-1867-4bd5-91d8-46ae0892ce2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5b83ac0-3df8-4c3f-bf69-20553c2bfbee","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190328_Mitol_masok_a_ferfi_es_a_no_mozgatorugoi","timestamp":"2019. március. 28. 17:30","title":"Mitől mások a férfi és a nő mozgatórugói?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd6b75ea-5f45-47f7-9dec-75e826eee949","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az átlagosnál is sokkal nagyobb felbontású szenzort pakolhat egyik még készülő telefonjába a Lenovo.","shortLead":"Az átlagosnál is sokkal nagyobb felbontású szenzort pakolhat egyik még készülő telefonjába a Lenovo.","id":"20190328_100_megapixel_mobil_kamera_lenovo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dd6b75ea-5f45-47f7-9dec-75e826eee949&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bae38f3-baed-439c-ad03-59996ebaaaa9","keywords":null,"link":"/tudomany/20190328_100_megapixel_mobil_kamera_lenovo","timestamp":"2019. március. 28. 13:33","title":"100 megapixel kamerájú mobillal jöhet ki a Lenovo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]