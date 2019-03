Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2fee5775-a5a5-484d-91b9-8f8eb0348272","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Twitter-üzenetben ment neki Mexikónak az amerikai elnök. ","shortLead":"Twitter-üzenetben ment neki Mexikónak az amerikai elnök. ","id":"20190329_Trump_a_jovo_heten_lezarna_a_mexikoi_hatart","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2fee5775-a5a5-484d-91b9-8f8eb0348272&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9293eb99-bed8-4e28-a189-c4dbcde18eb4","keywords":null,"link":"/vilag/20190329_Trump_a_jovo_heten_lezarna_a_mexikoi_hatart","timestamp":"2019. március. 29. 21:53","title":"Trump a jövő héten lezárná a mexikói határt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"712d1edd-2b61-4d65-879b-062321da32c2","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Az azeri Valentyin Hrisztovnak a 2012-ben, a londoni nyári játékokon adott mintájában bukkantak doppinglistás szerre.","shortLead":"Az azeri Valentyin Hrisztovnak a 2012-ben, a londoni nyári játékokon adott mintájában bukkantak doppinglistás szerre.","id":"20190329_dopping_azeri_sulyemelo_londoni_olimpia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=712d1edd-2b61-4d65-879b-062321da32c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c846879f-1e72-462c-87d6-1ee0c822c11c","keywords":null,"link":"/sport/20190329_dopping_azeri_sulyemelo_londoni_olimpia","timestamp":"2019. március. 29. 19:07","title":"Hét éve nyert olimpiai érmét bukja a doppingoló súlyemelő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2e98214-0710-40e7-be45-ad891c3ab11a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"De ez a medve már a foci-vb-t is elrontotta.","shortLead":"De ez a medve már a foci-vb-t is elrontotta.","id":"20190329_Megette_a_josmedve_az_ukran_elnok_toket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c2e98214-0710-40e7-be45-ad891c3ab11a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46f6c544-e77a-48cd-8338-79d3c705b479","keywords":null,"link":"/vilag/20190329_Megette_a_josmedve_az_ukran_elnok_toket","timestamp":"2019. március. 29. 09:16","title":"Megette a jósmedve az ukrán elnök tökét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A bérlethamisító párosnak egy apa és fia szerzett hőpapírt, amely után megindult a kereskedés a hamis bérletekkel. A Budapesti IV. és XV. Kerületi Ügyészség vádat emelt a hamisítók és az automatát megfúrók ellen.","shortLead":"A bérlethamisító párosnak egy apa és fia szerzett hőpapírt, amely után megindult a kereskedés a hamis bérletekkel...","id":"20190329_BKVberleteket_hamisito_tarsasag_ellen_emelt_vadat_az_ugyeszseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2a0d463-8d3c-481a-8122-dfa7e34cf2da","keywords":null,"link":"/itthon/20190329_BKVberleteket_hamisito_tarsasag_ellen_emelt_vadat_az_ugyeszseg","timestamp":"2019. március. 29. 09:55","title":"BKV-bérleteket hamisító társaság ellen emelt vádat az ügyészség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"785f090d-12c2-4e51-b2f2-1bfe5f98573f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy darabka magyar celabautó-történelmet is meg lehet vásárolni az olasz sportkocsival.","shortLead":"Egy darabka magyar celabautó-történelmet is meg lehet vásárolni az olasz sportkocsival.","id":"20190328_Megkimelt_Lamborghinijet_eladja_Vajna_Timea","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=785f090d-12c2-4e51-b2f2-1bfe5f98573f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"443eabf4-8b27-48cf-8091-f79fbf309d77","keywords":null,"link":"/cegauto/20190328_Megkimelt_Lamborghinijet_eladja_Vajna_Timea","timestamp":"2019. március. 28. 14:40","title":"Eladja megkímélt Lamborghinijét Vajna Tímea","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c17093e9-b503-443b-a860-fc74c93b5e25","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Egyelőre Wimbledonig állapodott meg a teniszező és az edző.","shortLead":"Egyelőre Wimbledonig állapodott meg a teniszező és az edző.","id":"20190328_Bejelentette_Fucsovics_Marton_ki_lesz_az_uj_edzoje","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c17093e9-b503-443b-a860-fc74c93b5e25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff15a460-5a02-4e08-bc2d-02526dad5af7","keywords":null,"link":"/sport/20190328_Bejelentette_Fucsovics_Marton_ki_lesz_az_uj_edzoje","timestamp":"2019. március. 28. 17:52","title":"Bejelentette Fucsovics Márton, ki lesz az új edzője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6138d86c-c76b-466b-9655-defd30de06f6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"13 ország pilótája mérte össze tudását a FIA által hitelesített Gran Turismo-bajnokság első, párizsi állomásán. A versenyzők között egy magyar induló is volt.","shortLead":"13 ország pilótája mérte össze tudását a FIA által hitelesített Gran Turismo-bajnokság első, párizsi állomásán...","id":"20190328_gran_turismo_sport_playstation_4_parizs","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6138d86c-c76b-466b-9655-defd30de06f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f288ad93-4716-4ba7-99f5-634baf261563","keywords":null,"link":"/tudomany/20190328_gran_turismo_sport_playstation_4_parizs","timestamp":"2019. március. 28. 16:33","title":"Egy magyar e-sportoló is versenybe szállt a párizsi PlayStation-bajnokságon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb4b11fb-7e1d-4fc5-9364-caf20e291add","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Tavaly két alkalommal is megpróbáltak gyorsvonatokat kisiklatni Németországban, a rendőrség szerint terrortámadásra készültek. ","shortLead":"Tavaly két alkalommal is megpróbáltak gyorsvonatokat kisiklatni Németországban, a rendőrség szerint terrortámadásra...","id":"20190328_Pragaban_vettek_orizetbe_a_nemet_vonatok_elleni_merenylet_feltetelezett_kiterveloit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cb4b11fb-7e1d-4fc5-9364-caf20e291add&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2be9bd71-3645-4b1a-a617-d8c4d1f0dbca","keywords":null,"link":"/vilag/20190328_Pragaban_vettek_orizetbe_a_nemet_vonatok_elleni_merenylet_feltetelezett_kiterveloit","timestamp":"2019. március. 28. 14:58","title":"Prágában vették őrizetbe a német vonatok elleni merényletek feltételezett kitervelőit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]