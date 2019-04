Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"40b3b58e-07ab-4ed0-95ae-384812222ad9","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A Banka Societe Generale Albania az ország ötödik legnagyobb bankja. ","shortLead":"A Banka Societe Generale Albania az ország ötödik legnagyobb bankja. ","id":"20190401_Teljesen_megvette_egy_alban_bankot_az_OTP","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=40b3b58e-07ab-4ed0-95ae-384812222ad9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c4c8a2a-646b-4c1a-9dce-525c04f8a3af","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190401_Teljesen_megvette_egy_alban_bankot_az_OTP","timestamp":"2019. április. 01. 09:35","title":"Teljesen megvett egy albán bankot az OTP","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0924096a-740c-4caa-96a4-0489c558e20b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A békéscsabai Csabagyöngye igazgatója, Szente Béla Facebook-posztban kért elnézést az emberektől, és határolódott el az aláírásgyűjtéstől. Szente egyébként nem csak az intézményben, a helyi Fideszben is fontos szerepet tölt be.","shortLead":"A békéscsabai Csabagyöngye igazgatója, Szente Béla Facebook-posztban kért elnézést az emberektől, és határolódott el...","id":"20190402_A_kulturalis_kozpont_elott_gyujtottek_az_alairasokat_az_unios_ugyeszsegert_Bekescsaban_a_fideszes_igazgato_elhatarolodott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0924096a-740c-4caa-96a4-0489c558e20b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f8f0b05-140a-47f8-966f-7141ab25896c","keywords":null,"link":"/itthon/20190402_A_kulturalis_kozpont_elott_gyujtottek_az_alairasokat_az_unios_ugyeszsegert_Bekescsaban_a_fideszes_igazgato_elhatarolodott","timestamp":"2019. április. 02. 12:45","title":"A kulturális központ előtt gyűjtötték az aláírásokat az uniós ügyészségért Békéscsabán, a fideszes igazgató elhatárolódott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16f2cf60-db7b-4717-bc97-66637d29e62b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nyílt levelet írtak Greta Thunberg követői, a lány klímasztrájkja miatt lett híres, és Nobel-békedíjra is jelölték. A levél azoknak az országoknak a vezetőihez szól, akik megvétózták az EU-s karbonsemlegességi határidőről szóló EP-s határozatot, köztük Orbán Viktornak. És április 1-jére is volt egy poénja. (A cikk korábbi verziója félreértés miatt állította, Thunberg írta levelet, elnézést kérünk.)\r

","shortLead":"Nyílt levelet írtak Greta Thunberg követői, a lány klímasztrájkja miatt lett híres, és Nobel-békedíjra is jelölték...","id":"20190401_Nekiment_Orbannak_a_klimasztrajkolo_sved_lany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=16f2cf60-db7b-4717-bc97-66637d29e62b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49578403-3b5a-4da5-a02c-81c8bfd7d420","keywords":null,"link":"/vilag/20190401_Nekiment_Orbannak_a_klimasztrajkolo_sved_lany","timestamp":"2019. április. 01. 10:41","title":"Nekimentek Orbánnak a klímasztrájkoló svéd lány követői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b8d4ccb-b156-4b67-8687-fc3c40cd6e13","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A cél az, hogy 2021-re ugyanannyi szabadság járjon az apáknak a gyerekük születése után, mint az anyáknak.","shortLead":"A cél az, hogy 2021-re ugyanannyi szabadság járjon az apáknak a gyerekük születése után, mint az anyáknak.","id":"20190401_Ket_honap_extra_szabadsagot_kapnak_a_spanyol_apak_a_gyerekuk_szuletesekor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2b8d4ccb-b156-4b67-8687-fc3c40cd6e13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ef2ea59-7a15-46ac-8618-e58e0ca27daa","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190401_Ket_honap_extra_szabadsagot_kapnak_a_spanyol_apak_a_gyerekuk_szuletesekor","timestamp":"2019. április. 01. 13:27","title":"Két hónap extra szabadságot kapnak a spanyol apák a gyerekük születésekor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08af97ad-2e04-4664-943a-c8445e5e683a","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Hétfőn délután szavaznak a parlamentben a családvédelmi akcióterv bevezetéséhez szükséges törvényjavaslatról. Orbán Viktor bejelentését követően két hónapba telt, hogy az ígéretek egy részét jogszabályba öntsék. Ráadásul úgy tűnik, nem is egyszerű a megvalósítás, a kormány tagjai annyiszor beszéltek egymásnak is ellentmondva az intézkedésekről. Összegyűjtöttük, hogyan áll most a családvédelmi program.","shortLead":"Hétfőn délután szavaznak a parlamentben a családvédelmi akcióterv bevezetéséhez szükséges törvényjavaslatról. Orbán...","id":"20190401_csaladvedelmi_program_hitel_gyerekek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=08af97ad-2e04-4664-943a-c8445e5e683a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ce1e9cd-3e19-40f0-9b53-62578fdf1090","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190401_csaladvedelmi_program_hitel_gyerekek","timestamp":"2019. április. 01. 14:35","title":"Nagyot lép előre a családvédelmi terv - itt van hét pontban, mit érdemes tudni róla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eccd07ad-d612-433a-98b9-75969be7c1e0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Úgy tűnik, Iránban nagyon ki vannak éhezve az emberek a szexualitással kapcsolatos információkra.","shortLead":"Úgy tűnik, Iránban nagyon ki vannak éhezve az emberek a szexualitással kapcsolatos információkra.","id":"20190401_A_bevandorloknak_keszult_sved_szexualis_felvilagosito_oldal_meglepo_helyen_lett_nepszeru","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eccd07ad-d612-433a-98b9-75969be7c1e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad9084c1-bcc9-4b12-b589-7ecb0183ee30","keywords":null,"link":"/elet/20190401_A_bevandorloknak_keszult_sved_szexualis_felvilagosito_oldal_meglepo_helyen_lett_nepszeru","timestamp":"2019. április. 01. 10:30","title":"A bevándorlóknak készült svéd szexuális felvilágosító oldal meglepő helyen lett népszerű","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afe50507-828e-4c59-b555-a6ee51733316","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A közműcégek a rezsicsökkentés miatt nem tudják olyan gyorsan cserélni a vezetékeket, mint amilyen tempóban öregszik a hálózat.","shortLead":"A közműcégek a rezsicsökkentés miatt nem tudják olyan gyorsan cserélni a vezetékeket, mint amilyen tempóban öregszik...","id":"20190402_Osszeomlas_fenyegeti_a_vizszolgaltatast","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=afe50507-828e-4c59-b555-a6ee51733316&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2a2f0f7-101e-418b-9a7b-40fb2dcfe04a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190402_Osszeomlas_fenyegeti_a_vizszolgaltatast","timestamp":"2019. április. 02. 08:46","title":"Összeomlás fenyegeti a vízszolgáltatást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3f01da7-ba1e-4138-ada9-9f6cd4fb2d88","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Elveszítheti 25 év után a Törökországot kormányzó Igazság és Fejlődés Pártja (AKP) a kemalista Köztársasági Néppárttal (CHP) szemben az ankarai főpolgármesteri széket a vasárnapi helyhatósági választáson.","shortLead":"Elveszítheti 25 év után a Törökországot kormányzó Igazság és Fejlődés Pártja (AKP) a kemalista Köztársasági Néppárttal...","id":"20190331_Elvesziti_Ankarat_Erdogan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c3f01da7-ba1e-4138-ada9-9f6cd4fb2d88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"475aa7b5-08c5-41f1-aafd-c896dcc761d4","keywords":null,"link":"/vilag/20190331_Elvesziti_Ankarat_Erdogan","timestamp":"2019. március. 31. 20:35","title":"Elveszíti Ankarát Erdogan?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]