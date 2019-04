Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"17ce5b43-2974-41a0-9558-89d47eedfe51","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Tisza hullámterét rendezheti egy másik céggel közösen.","shortLead":"A Tisza hullámterét rendezheti egy másik céggel közösen.","id":"20190403_Ujabb_milliardos_megbizast_kapott_a_Magyar_Vakond","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=17ce5b43-2974-41a0-9558-89d47eedfe51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6a65e3e-db78-4845-bfc1-96e50db51b0e","keywords":null,"link":"/kkv/20190403_Ujabb_milliardos_megbizast_kapott_a_Magyar_Vakond","timestamp":"2019. április. 03. 09:48","title":"Újabb milliárdos megbízást kapott a Magyar Vakond","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afe50507-828e-4c59-b555-a6ee51733316","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A közműcégek a rezsicsökkentés miatt nem tudják olyan gyorsan cserélni a vezetékeket, mint amilyen tempóban öregszik a hálózat.","shortLead":"A közműcégek a rezsicsökkentés miatt nem tudják olyan gyorsan cserélni a vezetékeket, mint amilyen tempóban öregszik...","id":"20190402_Osszeomlas_fenyegeti_a_vizszolgaltatast","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=afe50507-828e-4c59-b555-a6ee51733316&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2a2f0f7-101e-418b-9a7b-40fb2dcfe04a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190402_Osszeomlas_fenyegeti_a_vizszolgaltatast","timestamp":"2019. április. 02. 08:46","title":"Összeomlás fenyegeti a vízszolgáltatást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"adace208-78cd-4ade-b07f-81738f244c5a","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Forrósodik a választási kampány itthon és a határon túl is: Orbán Viktor tegnap nemcsak gazdasági kérdésekről, hanem közös EP-kampányról is tárgyalt az Európai Néppárt magyar tagszervezeteivel. A színfalak mögött pedig már készülnek a Bölcsek Tanácsának fogadására: rekordidő alatt készült el az a 130 oldalas dokumentum, amivel a még nem is létező vádakra akar reagálni a magyar kormánypárt. ","shortLead":"Forrósodik a választási kampány itthon és a határon túl is: Orbán Viktor tegnap nemcsak gazdasági kérdésekről, hanem...","id":"20190402_erdelyi_kampannyal_erositeni_helyzetet_a_Fidesz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=adace208-78cd-4ade-b07f-81738f244c5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e283e4d8-5e0c-4c7a-833a-e402d4c6d2d2","keywords":null,"link":"/itthon/20190402_erdelyi_kampannyal_erositeni_helyzetet_a_Fidesz","timestamp":"2019. április. 02. 06:30","title":"Erdélyi kampánnyal erősítené helyzetét a Néppártban a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5150f908-1f4f-4237-9a59-408585f635d2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sorra követnek el óriási biztonsági hibákat a Facebooknál, amit egy újabb eset is igazol. Az oldal egyesektől úgy kér be e-mail-címeket, hogy a hozzájuk tartozó jelszavakra is kíváncsi. ","shortLead":"Sorra követnek el óriási biztonsági hibákat a Facebooknál, amit egy újabb eset is igazol. Az oldal egyesektől úgy kér...","id":"20190403_facebook_email_cim_ellenorzese_jelszo_bekerese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5150f908-1f4f-4237-9a59-408585f635d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d1967f6-6c35-44e0-95ab-2522a5ceea39","keywords":null,"link":"/tudomany/20190403_facebook_email_cim_ellenorzese_jelszo_bekerese","timestamp":"2019. április. 03. 10:03","title":"Óriási probléma derült ki a Facebookról, a szakértők is figyelmeztetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"598c4716-8649-4b5c-b2e4-1932f9eaa27f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Torlódásra kellett számítani a Pestről Budára közlekedőknek.","shortLead":"Torlódásra kellett számítani a Pestről Budára közlekedőknek.","id":"20190402_Harom_auto_utkozott_a_Rakoczi_hid_pesti_hidfojenel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=598c4716-8649-4b5c-b2e4-1932f9eaa27f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca9eb3bf-363e-4fb1-afc1-e4eea9fdef51","keywords":null,"link":"/cegauto/20190402_Harom_auto_utkozott_a_Rakoczi_hid_pesti_hidfojenel","timestamp":"2019. április. 02. 18:03","title":"Három autó ütközött a Rákóczi híd pesti hídfőjénél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1e083bc-f8dd-45e4-8e6a-f973d8817897","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Associated Press és a Snopes a jövőben is ötletel majd a Facebookkal, de tényellenőrzést már nem végeznek a közösségi oldalnak.","shortLead":"Az Associated Press és a Snopes a jövőben is ötletel majd a Facebookkal, de tényellenőrzést már nem végeznek...","id":"20190402_facebook_alhirek_tenyellenorzes_associated_press_snopes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b1e083bc-f8dd-45e4-8e6a-f973d8817897&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8eebed32-2aed-464b-b550-ce93ca015461","keywords":null,"link":"/tudomany/20190402_facebook_alhirek_tenyellenorzes_associated_press_snopes","timestamp":"2019. április. 02. 17:33","title":"Mi lesz így az álhírekkel? Otthagyja a Facebookot a két legnagyobb tényfeltáró cég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24c2b053-2ba4-4aae-b827-4f150b87fa7f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ebben a helyzetben túl egyértelmű szembefordulás lenne az Európai Néppárttal (EPP).","shortLead":"Ebben a helyzetben túl egyértelmű szembefordulás lenne az Európai Néppárttal (EPP).","id":"20190403_Nepszava_Nem_megy_el_Orban_Salviniek_szelsojobboldali_partalapitasara","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=24c2b053-2ba4-4aae-b827-4f150b87fa7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3e4a2ba-f02f-4446-93c7-99f22efc1e94","keywords":null,"link":"/itthon/20190403_Nepszava_Nem_megy_el_Orban_Salviniek_szelsojobboldali_partalapitasara","timestamp":"2019. április. 03. 14:14","title":"Népszava: Nem megy el Orbán Salviniék szélsőjobboldali pártalapítására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"742d28e5-50de-4060-aaf7-007d81ac48d4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lángok az első emeleten csaptak fel, senki nem sérült meg.\r

","shortLead":"A lángok az első emeleten csaptak fel, senki nem sérült meg.\r

","id":"20190402_Ket_embert_menekitettek_ki_egy_lakastuzbol_Nagykanizsan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=742d28e5-50de-4060-aaf7-007d81ac48d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fee6eae-9475-4f3f-80b7-f14d44596c6c","keywords":null,"link":"/itthon/20190402_Ket_embert_menekitettek_ki_egy_lakastuzbol_Nagykanizsan","timestamp":"2019. április. 02. 20:55","title":"Két embert menekítettek ki egy lakástűzből Nagykanizsán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]