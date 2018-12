Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"70b49d49-547d-42ed-ad6b-46a18e2ba45c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Feloldották a hadiállapotot Ukrajnában - jelentette be Petro Porosenko ukrán elnök szerdán a Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács (RNBO) ülésén.","shortLead":"Feloldották a hadiállapotot Ukrajnában - jelentette be Petro Porosenko ukrán elnök szerdán a Nemzetbiztonsági és...","id":"20181226_Veget_ert_a_hadiallapot_Ukrajnaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=70b49d49-547d-42ed-ad6b-46a18e2ba45c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc44580f-a896-4b3d-93ed-df074068cd56","keywords":null,"link":"/vilag/20181226_Veget_ert_a_hadiallapot_Ukrajnaban","timestamp":"2018. december. 26. 13:55","title":"Véget ért a hadiállapot Ukrajnában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3a57868-1077-45e0-b4ca-2001f9317728","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Főként sport- és egyházi célokra, de más fontos projektekre is jutott.","shortLead":"Főként sport- és egyházi célokra, de más fontos projektekre is jutott.","id":"20181225_Gyorsan_elszort_72_milliard_forintot_ev_vege_elott_a_kormany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d3a57868-1077-45e0-b4ca-2001f9317728&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc4f5514-7c19-4e5a-b5fb-464af4666a55","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181225_Gyorsan_elszort_72_milliard_forintot_ev_vege_elott_a_kormany","timestamp":"2018. december. 25. 19:43","title":"Gyorsan elszórt 72 milliárd forintot év vége előtt a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"780b2fcf-469d-4c17-b62d-409974f8ce0a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Hú-há,hú-há.","shortLead":"Hú-há,hú-há.","id":"20181226_Leslie_Mandokit_a_NER_majdnem_leszoktatta_a_sajtoszabadsagrol_a_nemetek_kenytelenek_visszaszoktatni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=780b2fcf-469d-4c17-b62d-409974f8ce0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4311214f-f8bc-4eab-996b-0bf3121ec898","keywords":null,"link":"/kultura/20181226_Leslie_Mandokit_a_NER_majdnem_leszoktatta_a_sajtoszabadsagrol_a_nemetek_kenytelenek_visszaszoktatni","timestamp":"2018. december. 26. 11:45","title":"Leslie Mandokit a NER majdnem leszoktatta a sajtószabadságról, a németek kénytelenek visszaszoktatni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0292c00c-d653-4f8c-99e4-c649f4545b2d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Külgazdasági és Külügyminisztérium közbeszerzést írt ki december végén a Gül Baba türbéjének üzemeltetésére és karbantartására – vette észre a napi.hu.","shortLead":"A Külgazdasági és Külügyminisztérium közbeszerzést írt ki december végén a Gül Baba türbéjének üzemeltetésére és...","id":"20181226_Uzemeltetot_keres_a_kulugy_a_Gul_Baba_turbejenek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0292c00c-d653-4f8c-99e4-c649f4545b2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2aa20a6-5eca-4ef0-a32f-0d7d7123100f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181226_Uzemeltetot_keres_a_kulugy_a_Gul_Baba_turbejenek","timestamp":"2018. december. 26. 10:57","title":"Üzemeltetőt keres a külügy a Gül Baba türbéjének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76046d5e-651d-4c2f-85b0-e00122b03aea","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy karácsonykor megjelent New York Times-cikkre reagált ezzel a Fidesz politikusa.","shortLead":"Egy karácsonykor megjelent New York Times-cikkre reagált ezzel a Fidesz politikusa.","id":"20181227_Kovacs_Zoltan_megvedte_Orbant_szerinte_nem_fasiszta","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=76046d5e-651d-4c2f-85b0-e00122b03aea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51d9541d-e0de-453f-9fdf-ce9b6ad6eabe","keywords":null,"link":"/itthon/20181227_Kovacs_Zoltan_megvedte_Orbant_szerinte_nem_fasiszta","timestamp":"2018. december. 27. 09:25","title":"Kovács Zoltán megvédte Orbánt, szerinte nem fasiszta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c8bd276-4940-4eb0-9e2b-3772fc1a8019","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A komikus egy meglepetést is tartogat.","shortLead":"A komikus egy meglepetést is tartogat.","id":"20181227_Tovabbra_sincs_jol_Sas_Jozsef_de_lesz_szilveszteri_kabare","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7c8bd276-4940-4eb0-9e2b-3772fc1a8019&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d54a2121-1027-4e81-8a2e-d08fc78d5b94","keywords":null,"link":"/kultura/20181227_Tovabbra_sincs_jol_Sas_Jozsef_de_lesz_szilveszteri_kabare","timestamp":"2018. december. 27. 06:50","title":"Továbbra sincs jól Sas József, de lesz szilveszteri kabaré","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a52032a5-14fc-4271-a03f-9b667fda76d6","c_author":"Farkas Zoltán","category":"gazdasag","description":"„Az autonómia százszázalékos likvidálása lehetetlen, az, hogy a lehetőségekből mennyit használnak ki az emberek, rajtuk is múlik” – szűri le a közelmúlt tapasztalatait Kornai János, a Harvard és a Budapesti Corvinus Egyetem professor emeritusa.","shortLead":"„Az autonómia százszázalékos likvidálása lehetetlen, az, hogy a lehetőségekből mennyit használnak ki az emberek, rajtuk...","id":"201851__kornai_janos__atudomany_elleni_tamadasrol_kinai_veszelyrol_egyszemelyu_hatalmakrol__hatasvizsgalatok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a52032a5-14fc-4271-a03f-9b667fda76d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30175287-612e-4397-b981-17d6e237e599","keywords":null,"link":"/gazdasag/201851__kornai_janos__atudomany_elleni_tamadasrol_kinai_veszelyrol_egyszemelyu_hatalmakrol__hatasvizsgalatok","timestamp":"2018. december. 27. 10:15","title":"Kornai János: Bátran állítható, hogy igenis van ellenállás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5e68dc2-90ff-4167-b503-da78180d33db","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A 3D-s grafikákkal foglalkozó Vámos Sándor után Dancsó Péter Videománia csatornája is átlépte az egymilliós követői tábort. ","shortLead":"A 3D-s grafikákkal foglalkozó Vámos Sándor után Dancsó Péter Videománia csatornája is átlépte az egymilliós követői...","id":"20181225_dancso_peter_youtube_videomania_egymillio_feliratkozo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a5e68dc2-90ff-4167-b503-da78180d33db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e7d48ed-c665-4895-ac09-2c80b5992d1a","keywords":null,"link":"/tudomany/20181225_dancso_peter_youtube_videomania_egymillio_feliratkozo","timestamp":"2018. december. 25. 20:45","title":"Újabb magyar youtubernek jött össze az egymillió feliratkozó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]