A korábbi értesülésekkel ellentétben nem iPhone SE2, hanem iPhone XE lehet az egykori iPhone SE utódjának a neve; jobban is illik ez a mostani iPhone-vonalhoz. A PC-Tablet azért ennél többet is megosztott az internet népével: úgy tudják, hogy az iPhone XE a korábbi olcsó modell teljesen felújított változata lesz.

Bár az elmúlt években már többször volt róla szó, hogy piacra dobják az olcsóbb iPhone utódját, sosem tűnt még ilyen megalapozottnak a pletyka, mint most. Az Apple mobiljai ugyanis nem nagyon fogynak, több elemző szerint is jelentős részben éppen az áruk miatt. Nagy szüksége van tehát a cégnek valamilyen barátibb árcédulával kínált vérfrissítésre.

Nagyobb kijelzőt kaphat, ez 4,8”-es OLED megjelenítőt jelent notchcsal (mint amilyen a többi korszerű iPhone-on is látható), nagyon vékony lesz a kerete, és Face ID is helyet kap benne. Viszont csak ez utóbbi kínál biometrikus azonosítási lehetőséget, azaz ujjlenyomat-olvasóra ne is számítsunk. Állítólag alumíniumból lenne a telefon hátoldala, ami azt jelenti, hogy nem lehet majd vezeték nélkül tölteni. Úgy hírlik, olyan 12 MP-es kamera lenne a hátoldalán, mint amilyen az iPhone XR-ben is van.

© PC-Tablet

Bár a kulcsspecifikációk ismeretlenek, a Face ID valószínűsíti az A12 Bionic chipet. Állítólag Indiában gyártaná a Foxconn, és az árcédulájára legkevesebb 600 dollár (nagyjából 171 ezer forint) kerülne, de tárolási változattól függően akár a 800 dollárt (körülbelül 228 ezer forintot) is elérheti. Ez azért messze nem az az „olcsó” kategória, mint amilyen az iPhone SE volt. De az Apple mostani készülékeinél valóban jóval olcsóbb.

