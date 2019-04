Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"91c714f3-001a-4438-aab9-3e9999e0df0f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Andreas Gal a napokban nyújtott be panaszt az amerikai határvédelmi szerv ellen, mert órákon át fogva tartották, és megtagadták tőle, hogy ügyvédet hívjon.","shortLead":"Andreas Gal a napokban nyújtott be panaszt az amerikai határvédelmi szerv ellen, mert órákon át fogva tartották, és...","id":"20190405_andreas_gal_apple_mozilla_cbp_san_francisco","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=91c714f3-001a-4438-aab9-3e9999e0df0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5df9c8ee-b068-45f5-aaeb-be0927195491","keywords":null,"link":"/tudomany/20190405_andreas_gal_apple_mozilla_cbp_san_francisco","timestamp":"2019. április. 05. 08:36","title":"Bajba került az Apple magyar származású mérnöke a San Franciscó-i repülőtéren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b1544d9-cec6-4e59-8ca8-8bdcc8ac1677","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Komolyabb lehűlés nem várható, de csapadékosabb lesz az időjárás április első hétvégéjén – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat középtávú előrejelzéséből.","shortLead":"Komolyabb lehűlés nem várható, de csapadékosabb lesz az időjárás április első hétvégéjén – derül ki az Országos...","id":"20190404_fordulat_kovetkezik_az_idojarasban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3b1544d9-cec6-4e59-8ca8-8bdcc8ac1677&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a4ab776-d37a-43e5-990c-4517bcbe5634","keywords":null,"link":"/itthon/20190404_fordulat_kovetkezik_az_idojarasban","timestamp":"2019. április. 04. 15:25","title":"Fordulat következik az időjárásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ea1483a-caa9-4d7a-a344-7d34d7710bc4","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Belgium továbbra is vezeti a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) világranglistáját, melyen a magyar válogatott egy helyet javítva az 51. helyen áll.","shortLead":"Belgium továbbra is vezeti a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) világranglistáját, melyen a magyar válogatott...","id":"20190404_fifa_vilagranglista_magyar_labdarugo_valogatotot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2ea1483a-caa9-4d7a-a344-7d34d7710bc4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a137653a-662f-4370-958e-9fb5bf033bb2","keywords":null,"link":"/sport/20190404_fifa_vilagranglista_magyar_labdarugo_valogatotot","timestamp":"2019. április. 04. 16:18","title":"Egyetlen helyet ért a világranglistán a horvátok elleni diadal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d435ffe-d257-4afc-8de9-fceac064be48","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ötszáz vendéget menekítettek ki.","shortLead":"Ötszáz vendéget menekítettek ki.","id":"20190404_Jo_volt_az_eskuvo_a_luxushotelben_amig_ra_nem_szakadt_a_plafon_a_ceremoniamesterre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8d435ffe-d257-4afc-8de9-fceac064be48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67a79e4d-6952-4e4c-aa99-f61a2b55461e","keywords":null,"link":"/elet/20190404_Jo_volt_az_eskuvo_a_luxushotelben_amig_ra_nem_szakadt_a_plafon_a_ceremoniamesterre","timestamp":"2019. április. 04. 15:12","title":"Jó volt az esküvő a luxushotelben, amíg rá nem szakadt a plafon a ceremóniamesterre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"254f4d18-a532-4017-8f46-8736f8aec63f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Antek Smykiewicz a lengyel Sztárban sztár legutóbbi műsorában Kóbor Jánosnak öltözött, és elénekelte a Gyöngyhajú lányt. 