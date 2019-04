Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7f504b14-3c72-421f-9f33-a683cb4e5509","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Ez lesz elvileg a világ legmélyebb medencéje.","shortLead":"Ez lesz elvileg a világ legmélyebb medencéje.","id":"20190404_45_meter_mely_medence_epul_Lengyelorszagban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7f504b14-3c72-421f-9f33-a683cb4e5509&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77165fd9-85a5-45dd-8b6d-0b226b73ba89","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190404_45_meter_mely_medence_epul_Lengyelorszagban","timestamp":"2019. április. 04. 06:47","title":"45 méter mély medence épül Lengyelországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6625ff9a-48a8-407c-9711-e71885e26ee6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szerződést még a magyar Országgyűlésnek is jóvá kell hagynia. ","shortLead":"A szerződést még a magyar Országgyűlésnek is jóvá kell hagynia. ","id":"20190404_Alairtuk_a_Vedelmi_Egyuttmukodesi_Megallapodast_az_Egyesult_Allamokkal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6625ff9a-48a8-407c-9711-e71885e26ee6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98fe52bc-d710-4927-a4d2-655474fa3717","keywords":null,"link":"/itthon/20190404_Alairtuk_a_Vedelmi_Egyuttmukodesi_Megallapodast_az_Egyesult_Allamokkal","timestamp":"2019. április. 04. 17:01","title":"Aláírtuk a védelmi együttműködési megállapodást az Egyesült Államokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"688c34c8-dc19-4fb0-b0f2-81a414420669","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Fogyasztóvédők találtak problémákat két autós gyerekülésnél. Az egyik gyártója visszahívja a terméket, a másiké állítja: nem igaz, hogy nem biztonságos az ülés.","shortLead":"Fogyasztóvédők találtak problémákat két autós gyerekülésnél. Az egyik gyártója visszahívja a terméket, a másiké...","id":"20190404_Veszelyes_autos_gyerekulest_hivtak_vissza","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=688c34c8-dc19-4fb0-b0f2-81a414420669&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0e18f10-7db9-41d3-922e-3e974e0d21d9","keywords":null,"link":"/cegauto/20190404_Veszelyes_autos_gyerekulest_hivtak_vissza","timestamp":"2019. április. 04. 17:23","title":"Veszélyes autós gyerekülést hívtak vissza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3585b215-e416-4994-963b-eeeb9d4a3304","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A görög sziget szamarai nem bírják felcipelni az egyre kövérebb turistákat a hegyre. A polgármester megelégelte a dolgot.","shortLead":"A görög sziget szamarai nem bírják felcipelni az egyre kövérebb turistákat a hegyre. A polgármester megelégelte...","id":"20190404_El_a_seggetekkel_az_allatoktol__kampany_indult_a_santorini_szamarakert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3585b215-e416-4994-963b-eeeb9d4a3304&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54817742-dc33-4553-8c44-aa53a4b7f378","keywords":null,"link":"/elet/20190404_El_a_seggetekkel_az_allatoktol__kampany_indult_a_santorini_szamarakert","timestamp":"2019. április. 04. 10:54","title":"\"El a seggetekkel az állatoktól\" – kampány indult a santorini szamarakért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b78bec4-b3c9-42f2-8d5c-3a60e76e0cb9","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Megtartotta kampányindító beszédét az Európai Néppárt lista-és frakcióvezetője. ","shortLead":"Megtartotta kampányindító beszédét az Európai Néppárt lista-és frakcióvezetője. ","id":"20190403_Weber_Az_egoizmus_veszelyezteti_az_europai_egyseget","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2b78bec4-b3c9-42f2-8d5c-3a60e76e0cb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4010c02-6294-4168-a4bf-879598428e7a","keywords":null,"link":"/vilag/20190403_Weber_Az_egoizmus_veszelyezteti_az_europai_egyseget","timestamp":"2019. április. 03. 21:05","title":"Weber: Az egoizmus veszélyezteti az európai egységet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66a750a0-28c8-4fe6-b5ac-9d03b78bc8e3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ha Orbán nem is megy Salviniékhez, Salvini jöhet Budapestre április végén, május elején, ezt a Rómába látogató Kövér László jelentette be.\r

\r

","shortLead":"Ha Orbán nem is megy Salviniékhez, Salvini jöhet Budapestre április végén, május elején, ezt a Rómába látogató Kövér...","id":"20190403_Kover_Laszlo_aprilis_vegen_Salvini_Budapestre_jon_a_remenyeink_szerint","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=66a750a0-28c8-4fe6-b5ac-9d03b78bc8e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa3483f4-b591-4453-b8ca-0d1c4ec793c0","keywords":null,"link":"/itthon/20190403_Kover_Laszlo_aprilis_vegen_Salvini_Budapestre_jon_a_remenyeink_szerint","timestamp":"2019. április. 03. 22:04","title":"Kövér László: Április végén Salvini Budapestre jön a reményeink szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3b3c04e-89d5-4d7d-9edc-cc7509a0a947","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A grafikus tervezőként dolgozó Hasan Kaymak készített egy koncepcióvideót arról, milyen lehet az ősszel érkező új iPhone.","shortLead":"A grafikus tervezőként dolgozó Hasan Kaymak készített egy koncepcióvideót arról, milyen lehet az ősszel érkező új...","id":"20190403_apple_iphone_11_koncepciovideo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d3b3c04e-89d5-4d7d-9edc-cc7509a0a947&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2321704d-d0ed-4768-9919-d76d50ff0147","keywords":null,"link":"/tudomany/20190403_apple_iphone_11_koncepciovideo","timestamp":"2019. április. 03. 18:03","title":"Videó: Ha ilyen lesz az iPhone 11, most azonnal akarjuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e946c741-8c31-41c9-aa39-783b8089748a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A válaszadók ötöde menne csak állami kórházba, ha nem a pénzen múlna.","shortLead":"A válaszadók ötöde menne csak állami kórházba, ha nem a pénzen múlna.","id":"20190404_Tiz_idos_magyarbol_kilenc_nem_tudna_kifizetni_egy_nagyobb_varatlan_egeszsegugyi_kiadast","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e946c741-8c31-41c9-aa39-783b8089748a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"883067c6-88c4-45e4-bf4d-7e0ae5ce74ba","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190404_Tiz_idos_magyarbol_kilenc_nem_tudna_kifizetni_egy_nagyobb_varatlan_egeszsegugyi_kiadast","timestamp":"2019. április. 04. 16:25","title":"Tíz idős magyarból kilenc nem tudna kifizetni egy nagyobb váratlan egészségügyi kiadást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]