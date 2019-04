A Belize-nél található Nagy Kék Lyuk páratlan természeti csoda, mégis nagyon keveset tudunk arról, mi van az alján. Tudósok egy csoportja most új (és szomorú) információkhoz jutott erről.

Közel 50 éve, hogy felfedezték, ám még mindig nagyon kevés információjuk van a kutatóknak a Belize közelében fekvő Nagy Kék Lyukról. A páratlan természeti csoda egy víz alatti víznyelő, mélysége pedig legalább 125 méter.

A lyuk természetesen nemcsak a tudósokat, hanem a kíváncsiskodókat, például az olyan búvárokat is vonzza, akik titokban igyekeznek megcsodálni – és ezzel óriási bajba sodorják magukat, hiszen probléma esetén a hatóságok se tudják, hogy valakinek segítségre van szüksége. A Newsweek cikkében be is számol egy feltehetően ott történt, ám különös tragédiáról.

Kutatók egy csoportja nemrég két, hosszú ideje eltűnt búvár holttestére bukkant a lyuk fenekén, akik valószínűleg maguk indultak a természeti csoda felfedezésére. Hogy pontosan mi történt velük, kik lehetnek ők, nem ismert. Az expedíciót vezető Erika Bergman szerint egy háromfős társaságról van szó, de a harmadik embert továbbra sem találják. A kutatók a lyuk fenekén több arra utaló jelet is találtak, hogy a búvárok megpróbáltak kijutni, ám ez végül nem sikerült.

A tudósok ezen kívül számos holmit, köztük elektronikai eszközöket, például egy GoPro kamerát, illetve régi, tudományos munkához használt készülékeket is találtak a mélyben.

A mostani kutatás azért is jelentős, mert ez az első olyan expedíciók egyike, amely a Nagy Kék Lyuk rejtélyeinek feltárására irányul, immár fejlett eszközöket használva. A korábbi expedíciók során a tudósok hatalmas cseppköveket fedeztek fel benne, melyek a szakértők szerint akkor alakulhattak ki, amikor a barlang még nem volt víz alatt. Ekkor derült ki az is, hogy a lyuk alja valóságos kagylótemető, ugyanis számtalan puhatestűre bukkantak, amelyek valószínűleg belehullottak, ki azonban már nem jöttek.

A Nagy Kék Lyuk egyébként a milliárdos Richard Bransont is érdekli, aki csapatával tavaly decemberben merült a mélységbe. Ők azonban nem holttesteket, hanem rengeteg műanyag palackot találtak odalent.

