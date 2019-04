Pórul járnak azok a gyerekek, akik nem hallanak elég mesét

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"01327356-7119-418c-a8bb-12a16bb2099b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az utca közepén gyönyörűen leaszfaltoztak kétszáz métert. A többiről valahogy elfeledkeztek, vagy nem volt rá pénz már.","shortLead":"Az utca közepén gyönyörűen leaszfaltoztak kétszáz métert. A többiről valahogy elfeledkeztek, vagy nem volt rá pénz már.","id":"20190407_Olyan_utfelujitast_sem_nagyon_csinaltak_meg_mint_egy_somogyi_faluban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=01327356-7119-418c-a8bb-12a16bb2099b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b4fb27e-a567-434c-8869-45070a9b0cbc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190407_Olyan_utfelujitast_sem_nagyon_csinaltak_meg_mint_egy_somogyi_faluban","timestamp":"2019. április. 07. 19:43","title":"Olyan útfelújítást sem nagyon csináltak még, mint egy somogyi faluban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe038cbc-1854-4eb9-8797-2ab04e8eeea9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ukrajna bukaresti nagykövete szerint Kelemen Hunort már 2017-ben kitiltották Ukrajnából és beutazását az országba nem először akadályozták meg szombaton. Az RMDSZ elnöke szerint Oleksandr Bankov ez utóbbi állítása nem felel meg a valóságnak.","shortLead":"Ukrajna bukaresti nagykövete szerint Kelemen Hunort már 2017-ben kitiltották Ukrajnából és beutazását az országba nem...","id":"20190406_Folytatodik_Kelemen_Hunor_kitiltasi_ugye__allitolag_mar_korabban_sem_lephetett_be_Ukrajnaba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fe038cbc-1854-4eb9-8797-2ab04e8eeea9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f76d800-50a9-4afd-85d9-224d48fbec49","keywords":null,"link":"/vilag/20190406_Folytatodik_Kelemen_Hunor_kitiltasi_ugye__allitolag_mar_korabban_sem_lephetett_be_Ukrajnaba","timestamp":"2019. április. 06. 21:42","title":"Folytatódik Kelemen Hunor kitiltási ügye – állítólag már korábban sem léphetett be Ukrajnába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58a1ac7d-9fe8-4f6e-bdf8-b9bfb06545d7","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Elfogadta Petro Porosenko az ellenzéki ellenfele kihívását a nyilvános elnökjelölti vitára.","shortLead":"Elfogadta Petro Porosenko az ellenzéki ellenfele kihívását a nyilvános elnökjelölti vitára.","id":"20190407_Alkoholteszt_utan_az_olimpiai_stadionban_vitaznak_az_ukran_elnokjeloltek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=58a1ac7d-9fe8-4f6e-bdf8-b9bfb06545d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2a6640a-29b3-4789-8426-653235064f4b","keywords":null,"link":"/vilag/20190407_Alkoholteszt_utan_az_olimpiai_stadionban_vitaznak_az_ukran_elnokjeloltek","timestamp":"2019. április. 07. 20:05","title":"Alkoholteszt után az olimpiai stadionban vitáznak az ukrán elnökjelöltek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"441a9b97-6cf7-4477-a5d8-091475d42e7c","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Lemossák őket, éjszakánként lesznek a lezárások. ","shortLead":"Lemossák őket, éjszakánként lesznek a lezárások. ","id":"20190407_Lezarjak_egy_idore_a_Varalagutat_a_Lanchidat_es_a_Szabadsag_hidat_a_heten","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=441a9b97-6cf7-4477-a5d8-091475d42e7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5be2db3-c1d1-4896-99df-78b194a8f8cd","keywords":null,"link":"/cegauto/20190407_Lezarjak_egy_idore_a_Varalagutat_a_Lanchidat_es_a_Szabadsag_hidat_a_heten","timestamp":"2019. április. 07. 08:46","title":"Lezárják egy időre a Váralagutat, a Lánchidat és a Szabadság hidat a héten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db0ca12e-bea7-4a36-9da4-357003ae9e56","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A feladatot végülis elvégezték, azonban a végeredményről lerí, hogy a lelkiismeretesség szikrája sem volt meg a munkásokban.","shortLead":"A feladatot végülis elvégezték, azonban a végeredményről lerí, hogy a lelkiismeretesség szikrája sem volt meg...","id":"20190408_a_nap_fotoja_egyetlen_darabos_ez_a_budapesti_puzzle_megsem_sikerult_kirakni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=db0ca12e-bea7-4a36-9da4-357003ae9e56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1e737a0-2777-439f-9802-0d5375cd5d8f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190408_a_nap_fotoja_egyetlen_darabos_ez_a_budapesti_puzzle_megsem_sikerult_kirakni","timestamp":"2019. április. 08. 06:41","title":"A nap fotója: egyetlen darabos ez a budapesti puzzle, mégsem sikerült kirakni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcc05c62-2863-4ed5-9fb9-6cd075948c1d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Griffin Spikoski néhány hónapja még egy átlagos tini volt, aztán feltöltött egy videót a YouTube-ra, és minden megváltozott. Ehhez persze az is kellett, hogy legyőzzön egy ismert Fortnite-játékost.","shortLead":"Griffin Spikoski néhány hónapja még egy átlagos tini volt, aztán feltöltött egy videót a YouTube-ra, és minden...","id":"20190408_griffin_spikoski_fortnite_jatekos_penzkereses_videojatekkal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fcc05c62-2863-4ed5-9fb9-6cd075948c1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90ca1047-befc-43b5-8476-44936ad29d2c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190408_griffin_spikoski_fortnite_jatekos_penzkereses_videojatekkal","timestamp":"2019. április. 08. 11:03","title":"Milliókat keres ez a 14 éves fiú, pedig “csak” kattintgat az egerével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5101ad55-86c6-4f77-acf9-da80c35ea9fb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy hétvége alatt a minimális 20 ezret.","shortLead":"Egy hétvége alatt a minimális 20 ezret.","id":"20190408_A_Jobbik_es_a_Momentum_is_osszegyujtotte_az_ajanlasokat_az_EPvalasztasra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5101ad55-86c6-4f77-acf9-da80c35ea9fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b56e9d6d-ea90-4aa8-b81b-778f09f3f991","keywords":null,"link":"/itthon/20190408_A_Jobbik_es_a_Momentum_is_osszegyujtotte_az_ajanlasokat_az_EPvalasztasra","timestamp":"2019. április. 08. 08:03","title":"A Jobbik és a Momentum is összegyűjtötte az ajánlásokat az EP-választásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebffeaed-326b-4cc9-9585-03d3703f57d8","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Jávor Benedek 4. helye biztos a listán, de más párbeszédes politikusok is felkerülnek majd rá. ","shortLead":"Jávor Benedek 4. helye biztos a listán, de más párbeszédes politikusok is felkerülnek majd rá. ","id":"20190407_Rabolintott_a_Parbeszed_kongresszusa_az_MSZPvel_kozos_EPlistara","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ebffeaed-326b-4cc9-9585-03d3703f57d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4372f1e3-04f4-4eac-a6ff-83d326cf86ac","keywords":null,"link":"/itthon/20190407_Rabolintott_a_Parbeszed_kongresszusa_az_MSZPvel_kozos_EPlistara","timestamp":"2019. április. 07. 15:22","title":"Rábólintott a Párbeszéd kongresszusa az MSZP-vel közös EP-listára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]