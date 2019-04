Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8014e668-1a5a-454f-971b-4eecf7c10156","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azt írta, hogy nem lehet magyar viseletet hordani a pártban. ","shortLead":"Azt írta, hogy nem lehet magyar viseletet hordani a pártban. ","id":"20190409_Magatol_elismerte_a_Lokal_hogy_hazudtak_a_Jobbikrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8014e668-1a5a-454f-971b-4eecf7c10156&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23956096-4bd9-457e-b154-23fe50430943","keywords":null,"link":"/itthon/20190409_Magatol_elismerte_a_Lokal_hogy_hazudtak_a_Jobbikrol","timestamp":"2019. április. 09. 17:21","title":"Magától elismerte a Lokál, hogy hazudott a Jobbikról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83ea4d15-31ac-448b-ad63-c808506b61d4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 66 ezres megyeszékhelyen a hónap eleje óta egyáltalán nincs gyermek fogszabályzás, szakemberhiány miatt.","shortLead":"A 66 ezres megyeszékhelyen a hónap eleje óta egyáltalán nincs gyermek fogszabályzás, szakemberhiány miatt.","id":"20190409_Nincs_egy_fogszabalyzo_orvos_sem_Tatabanyan_Budapestre_hordjak_a_gyerekeket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=83ea4d15-31ac-448b-ad63-c808506b61d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72b8ef1c-41c0-4ed0-ae04-4112cb6678a7","keywords":null,"link":"/itthon/20190409_Nincs_egy_fogszabalyzo_orvos_sem_Tatabanyan_Budapestre_hordjak_a_gyerekeket","timestamp":"2019. április. 09. 12:58","title":"Egyetlen fogszabályzó orvos sincs Tatabányán, Budapestre hordják a gyerekeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a8a8569-34c7-4ee4-952c-09b34ed03d02","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":" ","shortLead":" ","id":"20190408_Fellazadt_egy_auto_Kalinyingradban_es_tamadast_intezett_egy_epulet_ellen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3a8a8569-34c7-4ee4-952c-09b34ed03d02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d612291-4a5f-4c55-8907-bce4073ce1ef","keywords":null,"link":"/cegauto/20190408_Fellazadt_egy_auto_Kalinyingradban_es_tamadast_intezett_egy_epulet_ellen","timestamp":"2019. április. 08. 09:56","title":"Fellázadt egy autó Kalinyingrádban, és támadást intézett egy épület ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"622ab89b-5105-47ff-af67-6d13beb47c8b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A férfi tenisz-világranglista 37. helyezettje az MTK színeiben folytatja pályafutását.","shortLead":"A férfi tenisz-világranglista 37. helyezettje az MTK színeiben folytatja pályafutását.","id":"20190408_fucsovics_marton_tenisz_klubvaltas_mtk_deutsch_tamas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=622ab89b-5105-47ff-af67-6d13beb47c8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4841d78-ebf5-46d2-97b2-6028e4b2d771","keywords":null,"link":"/sport/20190408_fucsovics_marton_tenisz_klubvaltas_mtk_deutsch_tamas","timestamp":"2019. április. 08. 17:10","title":"Fucsovics eligazolt, csatlakozott Baboshoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48e76a54-ca1a-4365-aa32-83297cc48d65","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Magukat turistának álcázó orosz ügynökök több madagaszkári elnökjelöltnek is nagy összegű pénzt ajánlottak, ha azok – a választás megnyerése után – hajlandóak lettek volna megváltoztatni az Afrika melletti sziget kül- és gazdaságpolitikáját. ","shortLead":"Magukat turistának álcázó orosz ügynökök több madagaszkári elnökjelöltnek is nagy összegű pénzt ajánlottak, ha azok –...","id":"20190409_Az_oroszok_meg_akartak_venni_a_madagaszkari_elnokvalaszast","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=48e76a54-ca1a-4365-aa32-83297cc48d65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae8fc53c-6f17-472f-bfdd-16995e196e4e","keywords":null,"link":"/vilag/20190409_Az_oroszok_meg_akartak_venni_a_madagaszkari_elnokvalaszast","timestamp":"2019. április. 09. 14:57","title":"Az oroszok meg akarták venni a madagaszkári elnökválasztást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d8c26af-c091-40a9-ade2-54d73ef55dd7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az iPhone-okban jó ideje megtalálható 3D Touch, vagyis a kijelzőt nyomásérzékennyé tévő funkció is helyet kap a legújabb Androidban. ","shortLead":"Az iPhone-okban jó ideje megtalálható 3D Touch, vagyis a kijelzőt nyomásérzékennyé tévő funkció is helyet kap...","id":"20190408_android_q_deep_touch_iphone_3d_touch_nyomaserzekeny_kijelzo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8d8c26af-c091-40a9-ade2-54d73ef55dd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15d5073a-499e-47c7-a2e3-9785c4a53ce7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190408_android_q_deep_touch_iphone_3d_touch_nyomaserzekeny_kijelzo","timestamp":"2019. április. 08. 16:33","title":"Bekerül az iPhone-ok egyik legjobb funkciója az Androidba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76faab3f-6934-46ce-a587-23f9e1660fd8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20190409_Dallal_menetne_eleteket_Pajor_Tamas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=76faab3f-6934-46ce-a587-23f9e1660fd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfacc867-e7ac-4cd4-baa6-5a33e5c68cb0","keywords":null,"link":"/elet/20190409_Dallal_menetne_eleteket_Pajor_Tamas","timestamp":"2019. április. 09. 12:13","title":"Dallal mentene életeket Pajor Tamás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5200af2-b349-4e78-9b19-b6b9a990919a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az, hogy a borral akár festeni is lehet, keveseknek jut eszébe. Pláne, hogy aztán egy kórházban állítsák ki a speciális technikával készült képeket.","shortLead":"Az, hogy a borral akár festeni is lehet, keveseknek jut eszébe. Pláne, hogy aztán egy kórházban állítsák ki a speciális...","id":"20190408_Borral_festett__Szabo_Gyozo_ecsetet_ragadott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e5200af2-b349-4e78-9b19-b6b9a990919a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b66b84c9-ab87-4f9c-b3fa-00c589ed42a2","keywords":null,"link":"/elet/20190408_Borral_festett__Szabo_Gyozo_ecsetet_ragadott","timestamp":"2019. április. 09. 08:09","title":"Borral festett - Szabó Győző ecsetet ragadott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]