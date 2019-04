Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d2d260e2-1fb8-40e1-9e95-7ec5a3b629fe","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"A HVG Extra Business sikerességüket aktívan megélő, mégis különböző módon gondolkodó szakembereket kért meg arra, mondják el, számukra mi jelenti a sikert. Az alábbiakban Bojár Gábor üzletember, a Graphisoft alapítójának gondolatait idézzük. ","shortLead":"A HVG Extra Business sikerességüket aktívan megélő, mégis különböző módon gondolkodó szakembereket kért meg arra...","id":"20190409_mi_a_siker_hogyan_merhetjuk__Bojar_Gabor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d2d260e2-1fb8-40e1-9e95-7ec5a3b629fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"130ada6c-def6-435b-becb-d9cb38cf974f","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20190409_mi_a_siker_hogyan_merhetjuk__Bojar_Gabor","timestamp":"2019. április. 09. 13:15","title":"Vajon mi a siker, és hogyan mérhetjük? - Bojár Gábor gondolatai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"134bf9ed-3ddf-42f6-ad54-4d0a9d3e796f","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Paulát Balázs Andrea, Mézga Gézát Magyar Attila és Bodrogi Attila alakítják. A zenés vígjátékot április közepén mutatják be. ","shortLead":"Paulát Balázs Andrea, Mézga Gézát Magyar Attila és Bodrogi Attila alakítják. A zenés vígjátékot április közepén...","id":"20190409_Szindarab_keszult_a_Mezga_csaladbol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=134bf9ed-3ddf-42f6-ad54-4d0a9d3e796f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"149a5651-fd51-4f64-8dba-27469400352e","keywords":null,"link":"/kultura/20190409_Szindarab_keszult_a_Mezga_csaladbol","timestamp":"2019. április. 09. 09:54","title":"Színdarab készült a Mézga családból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7651648-7e14-4f10-bed9-e97571ca5174","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A nepáli kormány által kijelölt hegymászókból álló csoportot küldenek a Mount Everest magasságának újbóli megmérésére és annak kiderítésére, hogy a 2015-ös nagy erejű földrengés miatt csökkent-e a hegy magassága. ","shortLead":"A nepáli kormány által kijelölt hegymászókból álló csoportot küldenek a Mount Everest magasságának újbóli megmérésére...","id":"20190408_mount_everest_foldrenges_hegymaszok_magassag_meres_nepal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c7651648-7e14-4f10-bed9-e97571ca5174&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"287ee51f-6a93-4ca5-b3b1-e46e14301649","keywords":null,"link":"/tudomany/20190408_mount_everest_foldrenges_hegymaszok_magassag_meres_nepal","timestamp":"2019. április. 08. 21:34","title":"Lehet, hogy kisebb lett a Mount Everest, meg is mérik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd2008e4-7fa1-418f-87f4-d7293e76a0a4","c_author":"Windisch Judit","category":"gazdasag","description":"Ez az első körös döntés, az AB itt az elfogadás körülményeit vizsgálta. Az a testület szerint jogszerű volt, így alapból nem érvénytelen a túlóratörvény. Cserébe kioktatták az ellenzéket. ","shortLead":"Ez az első körös döntés, az AB itt az elfogadás körülményeit vizsgálta. Az a testület szerint jogszerű volt...","id":"20190409_Nem_talalt_fogast_az_Alkotmanybirosag_a_tuloratorvenyen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fd2008e4-7fa1-418f-87f4-d7293e76a0a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9339ea9d-7464-4bcc-9e3b-e805c41265b9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190409_Nem_talalt_fogast_az_Alkotmanybirosag_a_tuloratorvenyen","timestamp":"2019. április. 09. 10:46","title":"Nem talált fogást az Alkotmánybíróság a túlóratörvény elfogadásán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76959140-f878-49bc-8380-8814ca8d399c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Vasárnap éjjel nyitották fel a koporsókat, köztük egy két és félezer éve élt főpapét, a Nílus-menti Minjában. ","shortLead":"Vasárnap éjjel nyitották fel a koporsókat, köztük egy két és félezer éve élt főpapét, a Nílus-menti Minjában. ","id":"20190408_egyiptom_minja_okori_szarkofag_felnyitas_elo_kozvetites_regeszet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=76959140-f878-49bc-8380-8814ca8d399c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d1776bd-b0c1-4685-98ab-ce93b4b9c7a2","keywords":null,"link":"/tudomany/20190408_egyiptom_minja_okori_szarkofag_felnyitas_elo_kozvetites_regeszet","timestamp":"2019. április. 08. 19:01","title":"Élőben közvetítették, ahogy kinyitnak három egyiptomi szarkofágot – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf4e291e-288e-4cf9-af9e-7efa081925ea","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Már most jóval nagyobb a nyugdíjas-infláció, mint amennyivel a nyugdíjak az év elején nőttek.","shortLead":"Már most jóval nagyobb a nyugdíjas-infláció, mint amennyivel a nyugdíjak az év elején nőttek.","id":"20190409_Tovabb_dragult_a_nyugdijasok_elete","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cf4e291e-288e-4cf9-af9e-7efa081925ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f304df3c-6544-4c31-a08e-0182fa3c8c16","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190409_Tovabb_dragult_a_nyugdijasok_elete","timestamp":"2019. április. 09. 15:21","title":"Tovább drágult a nyugdíjasok élete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e258f10a-f99c-4761-9d0b-73209c529f6c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A mostaninál is drágább lehet az üzemanyag.","shortLead":"A mostaninál is drágább lehet az üzemanyag.","id":"20190410_Hosszu_idore_baratkozhatunk_a_400_forint_folotti_benzinarral","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e258f10a-f99c-4761-9d0b-73209c529f6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fef3d2fd-910b-4a19-b823-cdb9a0324cb8","keywords":null,"link":"/kkv/20190410_Hosszu_idore_baratkozhatunk_a_400_forint_folotti_benzinarral","timestamp":"2019. április. 10. 07:07","title":"Hosszú időre barátkozhatunk a 400 forint fölötti benzinárral","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78a84c48-42d4-47f0-b3c5-d26b730e4574","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft megelégelte, hogy a felhasználók kockára teszik a gép normál működését azzal, hogy kihagyva a legfontosabb biztonsági lépést, csak úgy kihúzzák a gépből a pendrive-okat.","shortLead":"A Microsoft megelégelte, hogy a felhasználók kockára teszik a gép normál működését azzal, hogy kihagyva a legfontosabb...","id":"20190409_microsoft_windows_10_pendrive_eltavolitasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=78a84c48-42d4-47f0-b3c5-d26b730e4574&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5b78304-2754-4eb9-9dd7-c7f0680da19f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190409_microsoft_windows_10_pendrive_eltavolitasa","timestamp":"2019. április. 09. 08:03","title":"Ön is csak úgy kihúzza a pendrive-ot a gépéből? Akkor van egy rossz hírünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]