A YouTube-on rengeteg, úgynevezett kihívásvideó található, amelyek rendre valamilyen szokatlan dolgot mutatnak meg, céljuk pedig, hogy másokat is annak kipróbálására biztassanak.

Az ilyen felvételek miatt a BBC szerint több baleset is történt, köztük például a korábban nagyon népszerűnek számító Ice Bucket Challenge miatt is, de a Netflix mostani slágerfilmje, a Bird Box is termeli a meggondolatlanságokat. Utóbbi esetében a videósok olyan kisfilmeket készítenek, amelyekben bekötött szemmel mennek iskolába vagy vezetnek autót.

A YouTube ezért – és bizonyára az aggódó szülők sokasága miatt – úgy döntött, szigorít a feltöltésre vonatkozó szabályokon, és törli a valós veszéllyel riogató felvételeket. A Google tulajdonában álló cég emellett azoknak a tartalmaknak sem kegyelmez, amelyek érzelmileg túlságosan megterhelő jeleneteket mutatnak be.

A YouTube elszántsága miatt egy pillanatra sem érheti szó a ház elejét, azt azonban sokan elképzelni sem tudják, hogyan, mi alapján azonosítják majd a problémásnak bélyegzett videókat. És főleg: ki vagy mi dönti el, melyik maradhat, és melyik, amelyiknek mennie kell.

