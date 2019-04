Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"05c24960-13f1-4e96-b608-5d05b989f448","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20190411_Felismeri_az_ikonokra_es_hangulatjelekre_kodolt_verseket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=05c24960-13f1-4e96-b608-5d05b989f448&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdf844e3-bfa7-401b-9ce6-e3cd6b63b7fc","keywords":null,"link":"/elet/20190411_Felismeri_az_ikonokra_es_hangulatjelekre_kodolt_verseket","timestamp":"2019. április. 11. 16:21","title":"Felismeri az ikonokra és hangulatjelekre kódolt verseket?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7476d258-cb42-4cd4-aa73-b1056a67a9d3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Jó autó az Audi, vontatott már trolibuszt is nálunk. ","shortLead":"Jó autó az Audi, vontatott már trolibuszt is nálunk. ","id":"20190411_autos_video_audi_kamion","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7476d258-cb42-4cd4-aa73-b1056a67a9d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acabb35f-6a57-4b31-bc27-31fec91de726","keywords":null,"link":"/cegauto/20190411_autos_video_audi_kamion","timestamp":"2019. április. 11. 14:08","title":"Videó: egy személyautó vontatott egy kamiont az autópályán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e23312c0-dd67-4a7b-9754-c65b28ac131a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Best magazin pénteki számában megjelent egy interjú Andy Vajna özvegyével, aki nemrég azt írta, nem nyilatkozott a lapnak. ","shortLead":"A Best magazin pénteki számában megjelent egy interjú Andy Vajna özvegyével, aki nemrég azt írta, nem nyilatkozott...","id":"20190412_Vajna_Timea_Best_magazin_interju_nyilatkozat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e23312c0-dd67-4a7b-9754-c65b28ac131a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3271f8d3-0edf-4d2f-a64d-91da46a1de5e","keywords":null,"link":"/elet/20190412_Vajna_Timea_Best_magazin_interju_nyilatkozat","timestamp":"2019. április. 12. 11:26","title":"Vagy Vajna Tímea nem mond igazat, vagy a Best","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d49a2623-73bc-41a1-a401-125fb6ce77e6","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az edző meglátogatta a gyereket a kórházban. A klub elküldte.","shortLead":"Az edző meglátogatta a gyereket a kórházban. A klub elküldte.","id":"20190410_Taktikai_fogast_akart_mutatni_de_eltorte_a_szegycsontjat_a_14_eves_vizilabdas_edzoje","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d49a2623-73bc-41a1-a401-125fb6ce77e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6e46d12-e9fd-44d1-92cb-f9011b59105c","keywords":null,"link":"/sport/20190410_Taktikai_fogast_akart_mutatni_de_eltorte_a_szegycsontjat_a_14_eves_vizilabdas_edzoje","timestamp":"2019. április. 10. 20:01","title":"Taktikai fogást akart bemutatni az edző, eltörte a 14 éves vízilabdás szegycsontját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48bd7614-7cf4-4536-a630-40b3f25a4642","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ez az ötödik győzelme.","shortLead":"Ez az ötödik győzelme.","id":"20190412_A_Tronok_harca_szinesze_lett_Europa_legerosebb_embere","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=48bd7614-7cf4-4536-a630-40b3f25a4642&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"798b7385-8ce4-4f09-8f7a-7b1f0a22bca7","keywords":null,"link":"/elet/20190412_A_Tronok_harca_szinesze_lett_Europa_legerosebb_embere","timestamp":"2019. április. 12. 11:56","title":"A Trónok harca színésze lett Európa legerősebb embere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82360c7c-5182-4245-9ffb-77cf42f19bf1","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az FC Barcelona egygólos előnnyel várhatja a labdarúgó Bajnokok Ligája negyeddöntőjének hazai visszavágóját, miután szerdán 1-0-ra nyert a Manchester United vendégeként; a másik szerdai mérkőzésen az Ajax és a Juventus nem bírt egymással Amszterdamban.\r

","shortLead":"Az FC Barcelona egygólos előnnyel várhatja a labdarúgó Bajnokok Ligája negyeddöntőjének hazai visszavágóját, miután...","id":"20190411_barcelona_manchester_united_ajax_amsterdam_juventus_bajnokok_ligaja_negyeddonto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=82360c7c-5182-4245-9ffb-77cf42f19bf1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab699d5b-29df-423f-9a3c-35e7b8f7d4ca","keywords":null,"link":"/sport/20190411_barcelona_manchester_united_ajax_amsterdam_juventus_bajnokok_ligaja_negyeddonto","timestamp":"2019. április. 11. 05:37","title":"Barca-győzelem Manchesterben, egál az Ajax-Juvén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d3c409e-babc-4bb1-a516-38715166a03f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Már látják, mely területeken tud együttműködni hosszú távon a CEU és a bajor műszaki egyetem, ami megoldhatja a CEU Budapesten maradásának kérdését is – ez a Fidesznek életbevágó. A két egyetem május 7-én folytatja a tárgyalásokat.\r

\r

","shortLead":"Már látják, mely területeken tud együttműködni hosszú távon a CEU és a bajor műszaki egyetem, ami megoldhatja a CEU...","id":"20190412_Fellelegezhet_Orban_kozel_a_megegyezeshez_a_CEU_es_a_Muncheni_Muszaki_Egyetem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0d3c409e-babc-4bb1-a516-38715166a03f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6dd0ecf6-165f-41e6-bc11-e33af0c69bf6","keywords":null,"link":"/kkv/20190412_Fellelegezhet_Orban_kozel_a_megegyezeshez_a_CEU_es_a_Muncheni_Muszaki_Egyetem","timestamp":"2019. április. 12. 14:57","title":"Fellélegezhet Orbán, közel a megegyezéshez a CEU és a Müncheni Műszaki Egyetem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ea1fc67-c583-426a-bc30-7b8d41736d4f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"R. Szilveszter esetében fennáll a bűnismétlés veszélye. ","shortLead":"R. Szilveszter esetében fennáll a bűnismétlés veszélye. ","id":"20190411_Meghosszabbitottak_a_soroksari_futono_megolesevel_gyanusitott_ferfi_letartoztatasat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6ea1fc67-c583-426a-bc30-7b8d41736d4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"babc85de-f7ce-4579-8534-fe4127d858a0","keywords":null,"link":"/itthon/20190411_Meghosszabbitottak_a_soroksari_futono_megolesevel_gyanusitott_ferfi_letartoztatasat","timestamp":"2019. április. 11. 16:44","title":"Meghosszabbították a soroksári futónő megölésével gyanúsított férfi letartóztatását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]