Idén nem áprilisban, hanem májusban érkezik az első nagy frissítés a Windows 10-hez, és ennek megfelelően az elnevezés is más lesz: May 2019 Update (2019. májusi frissítés) a korábban beígért April 2019 Update (2019. áprilisi frissítés) helyett. A frissítést még 19H1 kódnéven, illetve 1903 verzióként is emlegetik. A „késlekedés” okát Mike Fortin, a Windows alelnöke is megerősítette: hosszabb ideig szeretnék tesztelni, hogy biztosak legyenek a frissítés minőségében.

Ennek megfelelően a frissítés egy teljes hónapig lesz „Release Preview Ring” (előzetes kiadás) állapotban, ezt a Windows Insider program résztvevői érhetik majd el, s próbálgathatják. Ez alatt az idő alatt várhatóan több kumulatív frissítést is kap a rendszer a teljesítmény finomítása és a hibák javítása céljából.

© Microsoft

A frissítést május végétől kapják meg a felhasználók, közülük is elsőként a kereskedelmi ügyfelek. Az update abban is eltér az eddigiektől, hogy a Microsoft nagyobb kontrollt ad a felhasználók kezébe, nem kényszeríti majd rájuk a frissítést. Mindenesetre érdekes lesz majd látni, hogy hány Windows-felhasználó dönt majd úgy, hogy naprakészen tartja az operációs rendszerét.

A 2018-as októberi frissítéshez hasonlóan az update nem lesz elérhető ugyanazon a napon mindenki számára. Gépi tanulást használva és a tesztelők visszajelzéseire alapozva a frissítés hullámokban érkezik majd a felhasználókhoz. A májusi update-nek egyébként csak néhány új funkciója lesz (ezek többsége is a meglévő funkciók továbbfejlesztése), összességében jobban fog összpontosítani az operációs rendszerben már meglévő jellemzők erősítésére.

Új funkciót nem hozó javítócsomag viszont érkezett a héten a Windowshoz, azt érdemes telepítenie, mert több tucat kiskaput bezár a gépén.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát.