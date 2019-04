Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f7f9601d-9067-4825-928d-91e21ed51506","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nem éri utol magát a cég, dacára az állami pénzesőnek.","shortLead":"Nem éri utol magát a cég, dacára az állami pénzesőnek.","id":"20190409_Olyan_csekket_kuldott_a_kukaholding_amelyet_masfel_eve_kellett_volna_befizetni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f7f9601d-9067-4825-928d-91e21ed51506&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ae49f51-2f84-4eff-a560-068b7c47ba91","keywords":null,"link":"/kkv/20190409_Olyan_csekket_kuldott_a_kukaholding_amelyet_masfel_eve_kellett_volna_befizetni","timestamp":"2019. április. 09. 11:03","title":"Olyan csekket küldött a kukaholding, amelyet másfél éve kellett volna befizetni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a80b25d5-5c21-415a-9f7c-e340b1795b02","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Két ember súlyosan megsérült a balesetben. ","shortLead":"Két ember súlyosan megsérült a balesetben. ","id":"20190409_Fotok_erkeztek_a_Vaci_uti_sulyos_balesetrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a80b25d5-5c21-415a-9f7c-e340b1795b02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b3c30dd-71bb-4f68-8fdb-60c013878ba0","keywords":null,"link":"/cegauto/20190409_Fotok_erkeztek_a_Vaci_uti_sulyos_balesetrol","timestamp":"2019. április. 09. 22:01","title":"Fotók érkeztek a Váci úti súlyos balesetről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75abad73-9e39-49fd-a0a7-905606a011d1","c_author":"Balla István-Németh Róbert","category":"kultura","description":"23 éve nem jelent meg albuma a Balaton zenekarnak, most sok feldolgozással kijött a Lassan már... hiába... stb, amit a hvg.hu-n végig is hallgathat. Mit keres a Hungária és az Illés száma vagy Petőfi apokaliptikus verse az albumon? Miért rémisztően könnyű félrevezetni az embereket? Lustaság-e, ha az ember nem csinál semmit? Lemezfelvezető interjú Víg Mihállyal. ","shortLead":"23 éve nem jelent meg albuma a Balaton zenekarnak, most sok feldolgozással kijött a Lassan már... hiába... stb, amit...","id":"20190410_Balaton_vig_mihaly_interju","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=75abad73-9e39-49fd-a0a7-905606a011d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4eb11597-113d-4225-804f-0d4d27b1c772","keywords":null,"link":"/kultura/20190410_Balaton_vig_mihaly_interju","timestamp":"2019. április. 10. 20:00","title":"„A halott szerző a jó szerző” – interjú Víg Mihállyal az új Balaton-lemezről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a86d8a8-acde-4946-94e0-6e59e07f203c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"A területet egy építkezésen talált világháborús bombák hatástalanítása miatt reggel 8 órától elkezdték kiüríteni, annak befejeztével a környező utcákat teljesen lezárták, a BAH-csomóponton és a Hegyalja úton nem lehet áthaladni, változott a BKK-járatok útvonala is.","shortLead":"A területet egy építkezésen talált világháborús bombák hatástalanítása miatt reggel 8 órától elkezdték kiüríteni, annak...","id":"20190409_Bahcsomopont_bomba_lezaras","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7a86d8a8-acde-4946-94e0-6e59e07f203c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50956c92-f1a1-4d83-8307-1c31db26fd20","keywords":null,"link":"/cegauto/20190409_Bahcsomopont_bomba_lezaras","timestamp":"2019. április. 10. 07:15","title":"Világvége hangulat a BAH-csomópontnál - fotók és videók a nagy lezárásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc7b1449-f2da-4938-9b40-cdb3af098c64","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Világszerte aktívan támadják a számítógépeket azokon a kiskapukon keresztül, melyeket most gyorsan be lehet zárni.","shortLead":"Világszerte aktívan támadják a számítógépeket azokon a kiskapukon keresztül, melyeket most gyorsan be lehet zárni.","id":"20190411_windows_hibajavitas_frissites_adobe_acrobat_reader","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dc7b1449-f2da-4938-9b40-cdb3af098c64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e09cf1ea-2991-4175-b98f-acb169ea0c96","keywords":null,"link":"/tudomany/20190411_windows_hibajavitas_frissites_adobe_acrobat_reader","timestamp":"2019. április. 11. 08:03","title":"Tegye fel ezt most a számítógépére, 95 hibát javít vele azonnal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25b5ffa0-6b50-4f3a-9d30-c0ae4222f6fe","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A többség vélhetően inkább tovább keresgél, csak ne kelljen bizonyos távolságnál messzebb leparkolni. ","shortLead":"A többség vélhetően inkább tovább keresgél, csak ne kelljen bizonyos távolságnál messzebb leparkolni. ","id":"20190409_parkolohely_felmeres_statisztika_parkl","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=25b5ffa0-6b50-4f3a-9d30-c0ae4222f6fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e69c4a5-cb8b-4b27-b6f8-f62bf64e67ba","keywords":null,"link":"/cegauto/20190409_parkolohely_felmeres_statisztika_parkl","timestamp":"2019. április. 09. 12:23","title":"Az autósok harmada éppen parkolóhelyre vadászik Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6673c13-3242-4639-873b-5e558279cb99","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Az eddigihez képest javította az IMF a magyar növekedési előrejelzését.","shortLead":"Az eddigihez képest javította az IMF a magyar növekedési előrejelzését.","id":"20190409_IMF_tovabb_no_a_magyar_inflacio_lelassul_a_gazdasagi_novekedes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f6673c13-3242-4639-873b-5e558279cb99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62eb8932-dc3a-43bf-887c-7dedfe9d6793","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190409_IMF_tovabb_no_a_magyar_inflacio_lelassul_a_gazdasagi_novekedes","timestamp":"2019. április. 09. 15:36","title":"IMF: Tovább nő a magyar infláció, lelassul a gazdasági növekedés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"556b8392-e01d-4d4c-8018-432213e54ae6","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Kerékpározás közben érte baleset Lionel Scalonit.","shortLead":"Kerékpározás közben érte baleset Lionel Scalonit.","id":"20190409_elutottek_az_argentin_szovetsegi_kapitanyt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=556b8392-e01d-4d4c-8018-432213e54ae6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb5e7b61-2d0c-442e-b22c-c27fffc9085c","keywords":null,"link":"/sport/20190409_elutottek_az_argentin_szovetsegi_kapitanyt","timestamp":"2019. április. 09. 14:21","title":"Elütötték az argentin szövetségi kapitányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]