[{"available":true,"c_guid":"3f124aa5-3b33-47d6-9ab5-65bb10994907","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook egy új stratégiával vágna neki az álhírek, a gyűlöletbeszéd és a problémás tartalom eltávolításának.","shortLead":"A Facebook egy új stratégiával vágna neki az álhírek, a gyűlöletbeszéd és a problémás tartalom eltávolításának.","id":"20190410_facebook_alhirek_gyuloletbeszed_kozossegi_oldal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3f124aa5-3b33-47d6-9ab5-65bb10994907&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64dcf24e-035a-48b3-8a08-e53fe6f32ce2","keywords":null,"link":"/tudomany/20190410_facebook_alhirek_gyuloletbeszed_kozossegi_oldal","timestamp":"2019. április. 10. 20:03","title":"Most Zuckerberg a soros: itt a Facebook-terv, ami leszámolna az álhírekkel is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4206915-abb0-4c13-bcbb-3eb5ba789eb1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kübekháza polgármestere azon dühítette fel magát, mert az Államkincstár kérdőívet töltet ki az önkormányzatokkal a jó állam ismérveiről, az ASP informatikai rendszert tesztelve, amelyhez a településeknek csatlakozniuk kellett. Molnár Róbert a teszt kitöltése helyett levelet írt a szervezet megyei vezetőjének arról, hogy szerinte milyen a jó állam.","shortLead":"Kübekháza polgármestere azon dühítette fel magát, mert az Államkincstár kérdőívet töltet ki az önkormányzatokkal a jó...","id":"20190411_Egy_falusi_polgarmester_beszolt_a_kemprogramot_szondazo_Allamkincstarnak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e4206915-abb0-4c13-bcbb-3eb5ba789eb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbdf762e-02f0-444d-9f78-6baab5a1148e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190411_Egy_falusi_polgarmester_beszolt_a_kemprogramot_szondazo_Allamkincstarnak","timestamp":"2019. április. 11. 06:45","title":"Egy falusi polgármester beszólt a \"kémprogramot\" szondázó Államkincstárnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e003569-c38c-43f9-8d03-1fdd86ad55e6","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"kkv","description":"Nem csak a barátok lájkjait lehet begyűjteni a Facebookon, ahogy az ember egy luxuskocsinak támaszkodva pózol, vagy épp egy ötcsillagos hotel teraszáról jelentkezik be Bali szigetén. Egyre több országban már az adóhatóság is figyeli az ilyen bejegyzéseket.","shortLead":"Nem csak a barátok lájkjait lehet begyűjteni a Facebookon, ahogy az ember egy luxuskocsinak támaszkodva pózol, vagy épp...","id":"20190412_nav_adocsalas_facebook_big_data","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7e003569-c38c-43f9-8d03-1fdd86ad55e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a6b5914-41d0-43ca-8f21-4a9f5ce8772f","keywords":null,"link":"/kkv/20190412_nav_adocsalas_facebook_big_data","timestamp":"2019. április. 12. 18:05","title":"Csodafegyver van a NAV kezében, kérdés, mikor fogják bevetni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36d6fe9e-4738-45a0-822a-cc35352ac012","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A társaság arra figyelmeztet, hogy személyes adatokat kizárólag ügyfélszolgálati csatornákon keresztül rögzítenek.","shortLead":"A társaság arra figyelmeztet, hogy személyes adatokat kizárólag ügyfélszolgálati csatornákon keresztül rögzítenek.","id":"20190411_Csalok_gyujtenek_adatokat_az_ELMU_ugyfeleitol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=36d6fe9e-4738-45a0-822a-cc35352ac012&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"560009df-54f4-432d-93a6-b1f6e80bf049","keywords":null,"link":"/itthon/20190411_Csalok_gyujtenek_adatokat_az_ELMU_ugyfeleitol","timestamp":"2019. április. 11. 14:42","title":"Adatgyűjtő csalókra figyelmeztet az ELMÜ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5f635d1-a4dc-4430-87f1-a94115917566","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Ha érezte már úgy, hogy boldogságának a plusz öt kiló, túl kicsi vagy túl nagy mellei, krumpli méretű orra állja útját, akkor ez a cikk önnek szól. ","shortLead":"Ha érezte már úgy, hogy boldogságának a plusz öt kiló, túl kicsi vagy túl nagy mellei, krumpli méretű orra állja útját...","id":"20190411_Ennyi_mindentol_fugg_hogy_jol_erezzuk_magunkat_a_borunkben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f5f635d1-a4dc-4430-87f1-a94115917566&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69af6bf8-0878-4f84-a8a7-1f87fb66fa46","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190411_Ennyi_mindentol_fugg_hogy_jol_erezzuk_magunkat_a_borunkben","timestamp":"2019. április. 11. 15:00","title":"Ennyi mindentől függ, hogy jól érezzük magunkat a bőrünkben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c20c79fe-3db0-4d19-bda4-d1400fcacce5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A százméteres árok falaira helységneveket fognak felvésni. ","shortLead":"A százméteres árok falaira helységneveket fognak felvésni. ","id":"20190412_Fotok_igy_fog_kinezni_a_Nemzeti_Osszetartozas_arka_a_Kossuth_teren","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c20c79fe-3db0-4d19-bda4-d1400fcacce5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afd98aee-47b5-45ac-bf23-b95844ac5509","keywords":null,"link":"/elet/20190412_Fotok_igy_fog_kinezni_a_Nemzeti_Osszetartozas_arka_a_Kossuth_teren","timestamp":"2019. április. 12. 15:21","title":"Fotók: Így fog kinézni a Nemzeti Összetartozás árka a Kossuth téren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7547ac42-12ea-4f6e-8beb-1d2fd4baa180","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A rendzavarók több tucatnyian voltak, a biztonságiakat könnygázzal fújták le. ","shortLead":"A rendzavarók több tucatnyian voltak, a biztonságiakat könnygázzal fújták le. ","id":"20190412_Radikalis_jobboldali_aktivistak_tamadtak_egy_leszbikus_konferencia_oreire_Kijevben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7547ac42-12ea-4f6e-8beb-1d2fd4baa180&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8f22e25-2e5a-4be6-8013-171e35904c5f","keywords":null,"link":"/elet/20190412_Radikalis_jobboldali_aktivistak_tamadtak_egy_leszbikus_konferencia_oreire_Kijevben","timestamp":"2019. április. 12. 05:40","title":"Radikális jobboldali aktivisták támadtak egy leszbikus konferencia őreire Kijevben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a301355-ca5f-40cb-8c9b-2ff133a18af6","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Már 2014-ben is nagyobb volt a magyarok leggazdagabb egytizedének vagyonkoncentrációja, mint amivel eddig számoltunk, és azóta nőtt, már a lakosság teljes vagyonának 56 százaléka a legfölső tized kezében van. A háztartások szegényebbik felének csak az összvagyon 8,9 százaléka jut. ","shortLead":"Már 2014-ben is nagyobb volt a magyarok leggazdagabb egytizedének vagyonkoncentrációja, mint amivel eddig számoltunk...","id":"20190411_Sokkal_nagyobb_az_egyenlotlenseg_Magyarorszagon_mint_eddig_hittuk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7a301355-ca5f-40cb-8c9b-2ff133a18af6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"268ce47e-c122-4a48-8596-676b01bd8865","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190411_Sokkal_nagyobb_az_egyenlotlenseg_Magyarorszagon_mint_eddig_hittuk","timestamp":"2019. április. 11. 14:20","title":"Annyit is ér? Kiderült, mennyit keres és mennyije van a 100 ezer leggazdagabb magyarnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]