Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c809900f-a51e-4c44-adef-633c6b0fdf4a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Bloomberg átfogó cikke szerint a virtuális asszisztenseket fejlesztő vállalatok szinte mindegyike alkalmaz munkavállalókat, akik elemzik a szoftver által hallott mondatokat, hogy tökéletesítsék a program működését. Az Amazonnál és az Apple-nél is csinálnak ilyesmit.","shortLead":"A Bloomberg átfogó cikke szerint a virtuális asszisztenseket fejlesztő vállalatok szinte mindegyike alkalmaz...","id":"20190414_siri_amazon_alexa_google_asszisztens_beszedfelismero_hangfajl","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c809900f-a51e-4c44-adef-633c6b0fdf4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14c187bb-c9e3-4d04-8756-5c0c05ebcdd3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190414_siri_amazon_alexa_google_asszisztens_beszedfelismero_hangfajl","timestamp":"2019. április. 14. 09:03","title":"Jól gondolja meg, mit mond Sirinek vagy a Google-nek, emberek is hallgatják a központban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ef542b7-04e0-4abb-979c-5aebe57e0cc4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A 39 éves nőt kutyasétáltatás közben öntötték le savval, az eset péntek reggel, a korai órákban történt. A támadás után maga kért segítséget telefonon, de délelőttre belehalt sérüléseibe.","shortLead":"A 39 éves nőt kutyasétáltatás közben öntötték le savval, az eset péntek reggel, a korai órákban történt. A támadás után...","id":"20190413_Belehalt_seruleseibe_a_savval_leontott_ersekujvari_no","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3ef542b7-04e0-4abb-979c-5aebe57e0cc4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2c9d8dd-cf93-4e0b-9baf-0a10374cf2bf","keywords":null,"link":"/vilag/20190413_Belehalt_seruleseibe_a_savval_leontott_ersekujvari_no","timestamp":"2019. április. 13. 20:06","title":"Belehalt sérüléseibe a savval leöntött érsekújvári nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"342edcff-54ec-4a81-bb99-f739e9381a7a","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Mezőgazdasági hulladékból készítenek magas sűrűségű sugárhajtómű-üzemanyagot kínai kutatók, remélve, hogy a fejlesztésük segíthet csökkenteni a légiipar szén-dioxid-kibocsátását.","shortLead":"Mezőgazdasági hulladékból készítenek magas sűrűségű sugárhajtómű-üzemanyagot kínai kutatók, remélve...","id":"20190412_mezogazdasagi_hulladek_sugarhajtomu_uzemanyag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=342edcff-54ec-4a81-bb99-f739e9381a7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c17dafec-b23d-478e-b718-74ce4337b9c9","keywords":null,"link":"/tudomany/20190412_mezogazdasagi_hulladek_sugarhajtomu_uzemanyag","timestamp":"2019. április. 12. 17:18","title":"Kitalálták, hogyan mehetnének szeméttel a repülőgépek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"012efcd9-06f7-43e2-84b2-e4d1783b76a8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"DNS-vizsgálatokkal bizonyították, hogy a már elhunyt orvos több nőnek is saját spermáját adta. ","shortLead":"DNS-vizsgálatokkal bizonyították, hogy a már elhunyt orvos több nőnek is saját spermáját adta. ","id":"20190412_Sajat_spermajaval_termekenyitett_meg_49_not_egy_holland_meddosegi_orvos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=012efcd9-06f7-43e2-84b2-e4d1783b76a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f1e3c18-5b7a-49b2-919d-c9de62323b45","keywords":null,"link":"/vilag/20190412_Sajat_spermajaval_termekenyitett_meg_49_not_egy_holland_meddosegi_orvos","timestamp":"2019. április. 12. 18:18","title":"Saját spermájával termékenyített meg 49 nőt egy holland meddőségi orvos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b92c3c54-35ee-43dd-86a5-fa2f67278172","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az elnök azt írta, komolyan gondolkozik rajta, hogy az illegális bevándorlókat azon városokban helyezzék el, amelyek nem működnek együtt bevándorlásellenes intézkedéseinek megvalósításában.","shortLead":"Az elnök azt írta, komolyan gondolkozik rajta, hogy az illegális bevándorlókat azon városokban helyezzék el, amelyek...","id":"20190412_Trump_illegalis_bevandorlokkal_fenyegeti_politikai_ellenfelei_varosait","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b92c3c54-35ee-43dd-86a5-fa2f67278172&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cc34bd7-9625-4733-be15-389463f28545","keywords":null,"link":"/vilag/20190412_Trump_illegalis_bevandorlokkal_fenyegeti_politikai_ellenfelei_varosait","timestamp":"2019. április. 12. 20:43","title":"Trump illegális bevándorlók elengedésével fenyegeti politikai ellenfelei városait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcf8a919-35e8-41c8-bb86-480cd19d8ac7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Esővizet használ és hét emelet magas a szingapúri repülőtér legújabb látványossága. ","shortLead":"Esővizet használ és hét emelet magas a szingapúri repülőtér legújabb látványossága. ","id":"20190412_Kivancsi_hogy_nez_ki_a_vilag_legnagyobb_belteri_vizesese_Csak_15_orat_kell_repulnie","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dcf8a919-35e8-41c8-bb86-480cd19d8ac7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4393aca7-fea3-4963-9845-b12674af794b","keywords":null,"link":"/elet/20190412_Kivancsi_hogy_nez_ki_a_vilag_legnagyobb_belteri_vizesese_Csak_15_orat_kell_repulnie","timestamp":"2019. április. 12. 15:55","title":"Kíváncsi, hogy néz ki a világ legnagyobb beltéri vízesése? Csak 15 órát kell repülnie","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c20c79fe-3db0-4d19-bda4-d1400fcacce5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A százméteres árok falaira helységneveket fognak felvésni. ","shortLead":"A százméteres árok falaira helységneveket fognak felvésni. ","id":"20190412_Fotok_igy_fog_kinezni_a_Nemzeti_Osszetartozas_arka_a_Kossuth_teren","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c20c79fe-3db0-4d19-bda4-d1400fcacce5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afd98aee-47b5-45ac-bf23-b95844ac5509","keywords":null,"link":"/elet/20190412_Fotok_igy_fog_kinezni_a_Nemzeti_Osszetartozas_arka_a_Kossuth_teren","timestamp":"2019. április. 12. 15:21","title":"Fotók: Így fog kinézni a Nemzeti Összetartozás árka a Kossuth téren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4054c7be-3fbd-4a6d-8ac3-a1596a9e46ed","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Fisher-Price pihenőszékeiről van szó. 2009 óta mintegy 30 csecsemő halt meg bennük. ","shortLead":"A Fisher-Price pihenőszékeiről van szó. 2009 óta mintegy 30 csecsemő halt meg bennük. ","id":"20190413_Tobb_millio_babaszeket_hivnak_vissza_mert_nem_biztonsagosak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4054c7be-3fbd-4a6d-8ac3-a1596a9e46ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c12f1d10-b231-4b87-ac0c-5d8d463b9b9c","keywords":null,"link":"/kkv/20190413_Tobb_millio_babaszeket_hivnak_vissza_mert_nem_biztonsagosak","timestamp":"2019. április. 13. 10:35","title":"Több millió babaszéket hívnak vissza, mert nem biztonságosak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]