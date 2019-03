Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"99e9437a-c1b5-47aa-add8-9902c7d88a05","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A költségek az autókereskedőket fogják terhelni. Arról egyelőre nincs információ, mekkora lesz a családbarát Magyarországot reklámozó logó.","shortLead":"A költségek az autókereskedőket fogják terhelni. Arról egyelőre nincs információ, mekkora lesz a családbarát...","id":"20190313_Fel_kell_logozni_a_nagycsaladosok_tamogatassal_szerzett_autoit","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=99e9437a-c1b5-47aa-add8-9902c7d88a05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8c4be72-4c5a-4ba9-89b3-5513044360de","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190313_Fel_kell_logozni_a_nagycsaladosok_tamogatassal_szerzett_autoit","timestamp":"2019. március. 13. 10:22","title":"Fel kell logózni a nagycsaládosok támogatással szerzett autóit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1581f8a-3f17-49e9-8bfa-a0c45ef3df7f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ingyen lehet vízumot igényelni munka vagy tanulás céljából.\r

