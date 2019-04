Gigászi pénzt, kb. 137 milliárd forintnak megfelelő dollárt fizetett az amerikai hadsereg a Microsoftnak azért cserébe, hogy a katonák a Windows-gyártó tulajdonában álló HoloLens 2 szemüvegeket használják. Ezek azok az eszközök, amelyek viselőjét extra képességekkel ruházzák föl.

Bár az USA hadereje és a Microsoft már tavaly novemberben összeállt, arról igen keveset lehetett hallani, hogy halad a munka. Az amerikai CNBC nemrég lehetőséget kapott, hogy közelebbről is megnézhesse a fejlesztést, és képet kapjon a szemüveg az elmúlt hónapok alatt kifejlesztett funkcióiról.

Az első és legfontosabb változás, hogy a szemüveg hadseregnek szánt verziója új nevet kapott, IVAS-nak, Integrated Visual Augmentation Systemnek nevezik. Külsőre ugyanúgy néz ki, mint a HoloLens 2, tudásban azonban fejlettebb: a katonák egy teljesen új felületet látnak, amikor hordják. Egyrészt látható az irány, amerre haladnak, a csapat mozgása, de a képernyőn a célkereszt is megjelenik, hogy a katona más megközelítésből is lássa, merre fordítja a fegyverét. Az újságíró beszámolója szerint a látvány olyan, akárcsak egy videojátékban. A sisak fejlesztői a speciális módokat szintén megtartották, így viselői a bokrokon, füstön is átlátnak vele, illetve természetesen éjszaka is használhatják. És ez még mindig csak a tesztverzió.

Működésben a HoloLens 2 éjjellátója. © CNBC/Kyle Walsh

Több katona elmondása szerint néhány funkciót eleinte zavarónak találtak, de mostanra hozzászoktak, a sisak viselése pedig természetessé vált. Egy magasrangú tiszt szerint a jelenlegi éjjellátó technikánál sokkal forradalmibb megoldást jelent a módosított HoloLens 2, ami a harcmezőn is (sokkal) jobb esélyekhez juttatja a katonákat.

A sisak ráadásul nem csak a kivezényelt egységek dolgát könnyíti meg, a fejfedők ugyanis folyamatosan mérik a viselője szívverését és más egészségügyi adatait, így a katonákat irányítók távolról is követni tudják embereik fizikai állapotát – szükség esetén pedig, akár rádiókapcsolattól és megerősítéstől függetlenül is, erősítést küldeni a területre.

Így látják a katonák a helyes irányt a szemüvegen át. © CNBC/Kyle Walsh

A szemüvegek látható előnye miatt azonban ismét sokan aggódnak. A legtöbben amiatt, hogy a Microsoft olyan dologhoz adja a nevét, és eszközét, amely egyáltalán nem illik a vállalat profiljába.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát.