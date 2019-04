Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6fe6ce2e-b823-45b8-8e3f-ce7425d812e1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rendőrség szerencsére elég hamar lezárta az ámokfutást.","shortLead":"A rendőrség szerencsére elég hamar lezárta az ámokfutást.","id":"20190416_Harom_nap_alatt_11_autot_tort_fel_a_19_es_21_eves_paros_akik_babakocsiban_toltak_a_zsakmanyt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6fe6ce2e-b823-45b8-8e3f-ce7425d812e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdbd41bc-ba2b-42ed-974a-fa92743a5c50","keywords":null,"link":"/cegauto/20190416_Harom_nap_alatt_11_autot_tort_fel_a_19_es_21_eves_paros_akik_babakocsiban_toltak_a_zsakmanyt","timestamp":"2019. április. 16. 12:27","title":"Három nap alatt 11 autót tört fel egy fiatal pár, babakocsiban tolták a zsákmányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b644f019-8f24-41b8-ae8d-d8cfe2960d67","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"140 éve Párizs segített nekik, most viszonozzák. Székesfehérvár, valamint a Mazsihisz is csatlakozott. ","shortLead":"140 éve Párizs segített nekik, most viszonozzák. Székesfehérvár, valamint a Mazsihisz is csatlakozott. ","id":"20190416_Szeged_tizezer_eurot_kuld_Parizsnak_a_NotreDame_helyreallitasahoz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b644f019-8f24-41b8-ae8d-d8cfe2960d67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bcc458d-39a1-42dc-a876-b0b78b516bc9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190416_Szeged_tizezer_eurot_kuld_Parizsnak_a_NotreDame_helyreallitasahoz","timestamp":"2019. április. 16. 09:47","title":"Szeged és Székesfehérvár tízezer eurót küld Párizsnak a Notre-Dame helyreállítására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"938b1214-e746-4e6a-b3a9-ba02e5020bce","c_author":"Tóth Sándor","category":"elet","description":"Húsvétkor bármi megtörténhet a tojásokkal. Különleges portrék éppen úgy kerülhetnek rájuk, mint divatos dizájnelemek. De van ahol a méret is számít, és előfordul, hogy botrányt okoz a tojásgyűjtés.\r

\r

","shortLead":"Húsvétkor bármi megtörténhet a tojásokkal. Különleges portrék éppen úgy kerülhetnek rájuk, mint divatos dizájnelemek...","id":"20190416_Minden_a_tojasok_korul_forog","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=938b1214-e746-4e6a-b3a9-ba02e5020bce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3b7ea64-78b7-4c3a-a681-028738396bfb","keywords":null,"link":"/elet/20190416_Minden_a_tojasok_korul_forog","timestamp":"2019. április. 16. 15:50","title":"Minden a tojások körül forog","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00744d50-d4f5-46c8-b0a8-eded009fc430","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"A HVG Extra Business sikerességüket aktívan megélő, mégis különböző módon gondolkodó szakembereket kért meg arra, mondják el, számukra mi jelenti a sikert. Az alábbiakban Kutas Edina HR-tanácsadó, vezető coach gondolatait idézzük. ","shortLead":"A HVG Extra Business sikerességüket aktívan megélő, mégis különböző módon gondolkodó szakembereket kért meg arra...","id":"20190416_Idot_kell_hagyni_arra_hogy_a_sikert_a_helyen_kezeljuk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=00744d50-d4f5-46c8-b0a8-eded009fc430&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"130316c8-8d6c-4120-8cdf-32e5296dfac4","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20190416_Idot_kell_hagyni_arra_hogy_a_sikert_a_helyen_kezeljuk","timestamp":"2019. április. 16. 13:15","title":"Időt kell hagyni arra, hogy a sikert a helyén kezeljük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c17093e9-b503-443b-a860-fc74c93b5e25","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar teniszező egyes után párosban is továbbjutott az első fordulóból az 5,2 millió euró (1,6 milliárd forint) összdíjazású salakpályás férfi tenisztornán.","shortLead":"A magyar teniszező egyes után párosban is továbbjutott az első fordulóból az 5,2 millió euró (1,6 milliárd forint...","id":"20190416_fucsovics_marton_paros_monte_carlo_tenisztorna","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c17093e9-b503-443b-a860-fc74c93b5e25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fbbbb1a-73f6-4deb-a1a9-6fe076b0cf96","keywords":null,"link":"/sport/20190416_fucsovics_marton_paros_monte_carlo_tenisztorna","timestamp":"2019. április. 16. 18:04","title":"Párosban is győzött Fucsovics Monte-Carlóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c97a77d-c096-4bab-aa69-162d05d4cbcc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Sőt, a 22 éves sofőrt 2020-ig eltiltották a járművezetéstől. ","shortLead":"Sőt, a 22 éves sofőrt 2020-ig eltiltották a járművezetéstől. ","id":"20190416_Nem_volt_jogositvanya_110_helyett_226al_szaguldozott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9c97a77d-c096-4bab-aa69-162d05d4cbcc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0020319e-9964-4bca-a1c2-67e4a1c52fb7","keywords":null,"link":"/cegauto/20190416_Nem_volt_jogositvanya_110_helyett_226al_szaguldozott","timestamp":"2019. április. 16. 12:53","title":"Nem volt jogosítványa, 110 helyett 226-al száguldozott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae1066b6-146b-4038-8cde-325589e852b6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az orosz törvényhozás alsóháza rábólintott a központosított internet ötletére, így már csak a felsőházon múlik, mikor kerül Vlagyimir Putyin asztalára a törvény aláírásra szánt változata.","shortLead":"Az orosz törvényhozás alsóháza rábólintott a központosított internet ötletére, így már csak a felsőházon múlik, mikor...","id":"20190416_oroszorszag_internetforgalom_ellenorzese_kozponti_hub_internetes_cenzura_vlagyimir_putyin","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ae1066b6-146b-4038-8cde-325589e852b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a620763f-8d7d-48f3-b316-a6e5a0ab39e9","keywords":null,"link":"/tudomany/20190416_oroszorszag_internetforgalom_ellenorzese_kozponti_hub_internetes_cenzura_vlagyimir_putyin","timestamp":"2019. április. 16. 19:33","title":"Megszavazta a Duma a törvényjavaslatot, ami totális cenzúrát hozhat az orosz internetre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acb419ef-f557-4ae8-8223-43dc335a0166","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Érdekes fotót készített a NASA a Mars felszínén egy porlavináról. A kép többek szerint a Trónok harcából ismerős Stark-ház jelképére hasonlít. ","shortLead":"Érdekes fotót készített a NASA a Mars felszínén egy porlavináról. A kép többek szerint a Trónok harcából ismerős...","id":"20190416_tronok_harca_porlavina_nasa_foto_stark_haz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=acb419ef-f557-4ae8-8223-43dc335a0166&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0b5d7d2-7db8-43de-a781-88446494cec7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190416_tronok_harca_porlavina_nasa_foto_stark_haz","timestamp":"2019. április. 16. 12:33","title":"Úgy tűnik, már a Marsra is betette a lábát a Trónok harca – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]