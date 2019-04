Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"91527ea5-b366-482f-96b1-a81dbb5cba1b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Felnyitották azt a kis időkapszulát, amelyet 1969-ben az akkori úttörővasutasok a Gyermekvasút végállomásának épületébe falaztak. Voltak merész elképzelések arról, milyen lesz majd az élet 2019-ben. ","shortLead":"Felnyitották azt a kis időkapszulát, amelyet 1969-ben az akkori úttörővasutasok a Gyermekvasút végállomásának épületébe...","id":"20190415_mars_mozgojarda_gyermekvasut_idokapszula","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=91527ea5-b366-482f-96b1-a81dbb5cba1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ca1258b-58e1-4283-a9ba-5d4ce8b78a55","keywords":null,"link":"/tudomany/20190415_mars_mozgojarda_gyermekvasut_idokapszula","timestamp":"2019. április. 15. 19:33","title":"Ötven évvel ezelőtt az úttörők azt hitték, mi már a Marsra járunk majd nyaralni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce4904d8-57b4-4e25-a84b-6f055ad202cf","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Ruhákat és más árukat hoztak be vámmentesen a reptéren a nemrég elítélt vádlottak, az ügyészség szerint súlyosabb is lehetne a büntetésük.","shortLead":"Ruhákat és más árukat hoztak be vámmentesen a reptéren a nemrég elítélt vádlottak, az ügyészség szerint súlyosabb is...","id":"20190416_Tul_enyhenek_gondolja_az_ugyesz_a_repteri_vesztegetes_vadlottjainak_bunteteset","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ce4904d8-57b4-4e25-a84b-6f055ad202cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21c2241d-e611-4e68-ab7c-de25b9388fc5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190416_Tul_enyhenek_gondolja_az_ugyesz_a_repteri_vesztegetes_vadlottjainak_bunteteset","timestamp":"2019. április. 16. 11:11","title":"Túl enyhének gondolja az ügyész a reptéri vesztegetés vádlottjainak büntetését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8564bd0f-91d4-4269-afc0-2d41548c9214","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A kormány célja, a közigazgatási dolgozók számának csökkentése, mondhatni, jól halad.","shortLead":"A kormány célja, a közigazgatási dolgozók számának csökkentése, mondhatni, jól halad.","id":"20190416_Kormanyhivatalok_van_ahol_mindenki_felmondott_mar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8564bd0f-91d4-4269-afc0-2d41548c9214&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2adc9669-ed0a-4a82-99e2-157d74c3e8db","keywords":null,"link":"/kkv/20190416_Kormanyhivatalok_van_ahol_mindenki_felmondott_mar","timestamp":"2019. április. 16. 20:55","title":"Kormányhivatalok: van, ahol már mindenki felmondott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37d0756b-4965-432b-a784-ac9660f27d17","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem? Pedig az agrárminiszter szerint \"halászati őri, rendészeti feladatok miatt\" volt szüksége a tárca tisztségviselőinek a közpénzből tett kishajó-vezetői vizsgára.","shortLead":"Nem? Pedig az agrárminiszter szerint \"halászati őri, rendészeti feladatok miatt\" volt szüksége a tárca...","id":"20190416_On_is_latja_maga_elott_a_helyettesallamtitkart_amint_szolgalati_motorcsonakjaval_haltolvajok_utan_veti_magat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=37d0756b-4965-432b-a784-ac9660f27d17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26d5107f-cbb3-4610-a298-088955778060","keywords":null,"link":"/itthon/20190416_On_is_latja_maga_elott_a_helyettesallamtitkart_amint_szolgalati_motorcsonakjaval_haltolvajok_utan_veti_magat","timestamp":"2019. április. 16. 10:37","title":"Ön is látja maga előtt a helyettes-államtitkárt, amint szolgálati motorcsónakjával haltolvajok után veti magát?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4fbfbce-a4ac-46ed-bc0b-1faae3cbf295","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tudósok eddig egyszerű szöveteket tudtak csak létrehozni 3D-nyomtatással, most azonban egy kisebb szívet is sikerült. Olyan anyagból készült, amely segíti a befogadását. ","shortLead":"A tudósok eddig egyszerű szöveteket tudtak csak létrehozni 3D-nyomtatással, most azonban egy kisebb szívet is sikerült...","id":"20190415_3d_nyomtatas_sziv_izraeli_kutatok_tel_aviv","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e4fbfbce-a4ac-46ed-bc0b-1faae3cbf295&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"998f8085-98ab-4ab1-8f22-f8204afd445a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190415_3d_nyomtatas_sziv_izraeli_kutatok_tel_aviv","timestamp":"2019. április. 15. 17:33","title":"Ilyen még nem volt: kinyomtattak egy vadonatúj szívet az izraeli tudósok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef0e768a-925a-4703-8721-81705a62ddd9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bemutatkozott a Respawn Entertainment sok éve készülő Star Wars-játéka, amelynek főhőse egyike a 66-os parancsot túlélt jediknek. ","shortLead":"Bemutatkozott a Respawn Entertainment sok éve készülő Star Wars-játéka, amelynek főhőse egyike a 66-os parancsot túlélt...","id":"20190415_star_wars_jedi_fallen_order_ps4_pc_megjelenes_elozetes_reszletek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ef0e768a-925a-4703-8721-81705a62ddd9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3581f05d-a688-43f9-8dd2-d0dec5242cd2","keywords":null,"link":"/tudomany/20190415_star_wars_jedi_fallen_order_ps4_pc_megjelenes_elozetes_reszletek","timestamp":"2019. április. 15. 19:03","title":"Izgalmas Star Wars-játék jön, a filmekből ismert történetet viszi tovább","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8a966bb-dd10-4be1-b574-7b6265e3e9b7","c_author":"-ha","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190416_Hont_A_NotreDame_langjai_es_a_teljes_sotetseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c8a966bb-dd10-4be1-b574-7b6265e3e9b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1279f6b7-1d7c-478e-b50a-9024755d6bee","keywords":null,"link":"/itthon/20190416_Hont_A_NotreDame_langjai_es_a_teljes_sotetseg","timestamp":"2019. április. 16. 18:25","title":"Hont: A Notre-Dame lángjai és a teljes sötétség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53687254-8075-448b-9be0-23f723dec042","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Földközi-tenger medencéjéből, a mai Görögország és Törökország vidékéről 6 ezer éve érkeztek meg a Stonehenge építőinek ősei Nagy-Britanniába – ezt állapította meg egy DNS-vizsgálatokkal alátámasztott tanulmány.","shortLead":"A Földközi-tenger medencéjéből, a mai Görögország és Törökország vidékéről 6 ezer éve érkeztek meg a Stonehenge...","id":"20190416_stonehenge_nagy_britannia_epitok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=53687254-8075-448b-9be0-23f723dec042&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cd8e48d-f5d5-4563-8b02-1676c55df86a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190416_stonehenge_nagy_britannia_epitok","timestamp":"2019. április. 16. 13:33","title":"Újabb nagy felfedezést osztottak meg a világgal Stonehenge-dzsel kapcsolatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]