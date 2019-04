Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7a6fe6ad-7c2c-45fa-a189-538cbff9b1b4","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Juve játékosai és szurkolói mellett a klub részvényei is megszenvedték az Ajax elleni vereséget.","shortLead":"A Juve játékosai és szurkolói mellett a klub részvényei is megszenvedték az Ajax elleni vereséget.","id":"20190417_Durva_abra_Kegyetlenul_megbuntette_a_tozsde_a_BLbol_kizugo_Juventust","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7a6fe6ad-7c2c-45fa-a189-538cbff9b1b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00730ba0-e6e0-40f1-92c1-e9743b902fb6","keywords":null,"link":"/kkv/20190417_Durva_abra_Kegyetlenul_megbuntette_a_tozsde_a_BLbol_kizugo_Juventust","timestamp":"2019. április. 17. 14:53","title":"Kegyetlenül megbüntette a tőzsde a BL-ből kizúgó Juventust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"023e2f48-44be-4cf0-98c3-1fbd595f2212","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Annyira megugrott az Amazonon Victor Hugo A párizsi Notre Dame című regényének eladása egy francia oldal szerint, hogy bekerült a Top10-ben.","shortLead":"Annyira megugrott az Amazonon Victor Hugo A párizsi Notre Dame című regényének eladása egy francia oldal szerint...","id":"20190416_A_konyvkiadok_aratnak_a_NotreDame_tragediajabol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=023e2f48-44be-4cf0-98c3-1fbd595f2212&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a1a759f-856a-40f0-93e0-88d650d6cb8e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190416_A_konyvkiadok_aratnak_a_NotreDame_tragediajabol","timestamp":"2019. április. 16. 17:17","title":"A könyvkiadók aratnak a Notre-Dame tragédiájából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5a3cb6a-5dcf-4f21-989b-bc2b9d5c71d8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Porig rombolták, rejtélyes csomagokra bukkantak a környékén, terrortámadásra utaló bizonyítékok kerültek elő – ilyen szalagcímekkel futnak a közösségi médiában azok az (ál)hírek, amelyek a Notre-Dame-ban keletkezett tűz kapcsán kezdtek terjedni. És sajnos nagyon sokan meg is osztják őket, óriási lökést adva ezzel a hazugságoknak. ","shortLead":"Porig rombolták, rejtélyes csomagokra bukkantak a környékén, terrortámadásra utaló bizonyítékok kerültek elő – ilyen...","id":"20190417_alhir_kamuhir_facebook_notre_dame","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d5a3cb6a-5dcf-4f21-989b-bc2b9d5c71d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d183b415-dd8f-4f77-b165-21f115ad820d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190417_alhir_kamuhir_facebook_notre_dame","timestamp":"2019. április. 17. 11:33","title":"Hajmeresztő álhírek terjednek a leégett Notre-Dame-ról, egyik durvább, mint a másik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d191782b-eb51-4473-897c-784d504b9529","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A monumentális gótikus katedrális, a francia főváros egyik ikonikus épülete, amelyet évente tízmilliónál is többen keresnek fel.\r

","shortLead":"A monumentális gótikus katedrális, a francia főváros egyik ikonikus épülete, amelyet évente tízmilliónál is többen...","id":"20190415_parizs_notre_dame_szekesegyhaz_tuzvesz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d191782b-eb51-4473-897c-784d504b9529&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ad1deb3-9683-46b2-8c21-2b174261302b","keywords":null,"link":"/elet/20190415_parizs_notre_dame_szekesegyhaz_tuzvesz","timestamp":"2019. április. 15. 21:55","title":"Elemésztik a lángok Párizs ékkövét – galéria","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9775d9f0-8059-4064-8052-be1b29ec4487","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Csak az azt érintő szabályok változnak. ","shortLead":"Csak az azt érintő szabályok változnak. ","id":"20190417_Megis_maradhat_a_vasarlok_konyve","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9775d9f0-8059-4064-8052-be1b29ec4487&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c37d667a-2e39-41c2-a6a2-35579488006f","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190417_Megis_maradhat_a_vasarlok_konyve","timestamp":"2019. április. 17. 11:58","title":"Mégis maradhat a vásárlók könyve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f03e299-5ed5-4785-a51b-9a3a3d004801","c_author":"hvg.hu/atlatszo.blog.hu","category":"kkv","description":"Október végéig az összes takarék az új kereskedelmi bankban egyesül.","shortLead":"Október végéig az összes takarék az új kereskedelmi bankban egyesül.","id":"20190417_Majus_6an_indul_az_uj_Takarekbank","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9f03e299-5ed5-4785-a51b-9a3a3d004801&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e9b458d-7c6c-41d2-b190-ef21950a6a49","keywords":null,"link":"/kkv/20190417_Majus_6an_indul_az_uj_Takarekbank","timestamp":"2019. április. 17. 12:05","title":"Május 6-án indul az új Takarékbank","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3fca1ea-79df-43bc-9097-92ddb532ba9c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az állatkedvelőket, illetve az állatokat szívesen fotózókat célozza egy újonnan indult magyar oldal, amely egyben verseny is. Nem műtermi alkotásokat várnak, szinte bármivel lehet nevezni. ","shortLead":"Az állatkedvelőket, illetve az állatokat szívesen fotózókat célozza egy újonnan indult magyar oldal, amely egyben...","id":"20190417_allatfoto_allatfajok_fajbook_mate_bence","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d3fca1ea-79df-43bc-9097-92ddb532ba9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3b235a4-ccd7-4b34-83ee-125da02e22e5","keywords":null,"link":"/tudomany/20190417_allatfoto_allatfajok_fajbook_mate_bence","timestamp":"2019. április. 17. 13:33","title":"Itt a Fajbook, egy új magyar oldal, állatfotókkal lehet versenyezni rajta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c529a147-f8f6-49dd-b714-6e3ddf6ac84b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Bors úgy tudja, a zenészt még mindig nem hallgatták ki a márciusi közlekedési balesete miatt. ","shortLead":"A Bors úgy tudja, a zenészt még mindig nem hallgatták ki a márciusi közlekedési balesete miatt. ","id":"20190416_Lovasi_Andras_hosszu_nyomozasra_szamithat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c529a147-f8f6-49dd-b714-6e3ddf6ac84b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7c27aab-dfcc-4c99-8438-4ca5e017cd84","keywords":null,"link":"/elet/20190416_Lovasi_Andras_hosszu_nyomozasra_szamithat","timestamp":"2019. április. 16. 09:09","title":"Lovasi András hosszú nyomozásra számíthat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]