[{"available":true,"c_guid":"5b4c43f0-3b3f-4e2f-8b2a-adbc9dc2ab4e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szervezők a bíróságon támadják meg a rendőrségi határozatot. ","shortLead":"A szervezők a bíróságon támadják meg a rendőrségi határozatot. ","id":"20190416_Kordonok_kozott_engedne_csak_a_Budapest_Prideot_a_rendorseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5b4c43f0-3b3f-4e2f-8b2a-adbc9dc2ab4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ad5c252-d56a-4789-988a-1f75f776b0d2","keywords":null,"link":"/itthon/20190416_Kordonok_kozott_engedne_csak_a_Budapest_Prideot_a_rendorseg","timestamp":"2019. április. 16. 21:31","title":"Kordonok között engedné csak a Budapest Pride-ot a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af554362-99d9-4add-917b-112e0ebdca53","c_author":"Lenovo","category":"brandchannel","description":"Akár családi cégről, akár nagyvállalatról van szó, aki vezetői pozícióba kerül, gyakran olyan hibákat követ el, amelyekről akár azt is gondolhatja, hogy a cég érdekében cselekszik, miközben éppen ellehetetleníti saját magát és a vállalkozást is. Szakembert kérdeztünk a leggyakoribb menedzserbakikról. \r

","shortLead":"Akár családi cégről, akár nagyvállalatról van szó, aki vezetői pozícióba kerül, gyakran olyan hibákat követ el...","id":"lenovo_20190416_menedzser_coach_vezetoi_hibak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=af554362-99d9-4add-917b-112e0ebdca53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfff8e5c-df84-49b0-8c97-713b098a2837","keywords":null,"link":"/brandchannel/lenovo_20190416_menedzser_coach_vezetoi_hibak","timestamp":"2019. április. 16. 09:30","title":"Vállalkozást vezet? Ezeket a menedzserhibákat kerülje el!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Lenovo Magyarország","c_partnerlogo":"01ad0870-e96b-4bdf-86c3-2bd64d10a91a","c_partnertag":"Lenovo"},{"available":true,"c_guid":"c3e1a11a-2437-4b56-8007-e89b806b5185","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A bejelentés váratlan. A tévés 18 év után hagyja ott a TV2-t.\r

","shortLead":"A bejelentés váratlan. A tévés 18 év után hagyja ott a TV2-t.\r

","id":"20190417_Azurak_Csaba_tavozik_a_TV2tol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c3e1a11a-2437-4b56-8007-e89b806b5185&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a69430a7-7ad7-460a-91d6-e835cdf40b20","keywords":null,"link":"/elet/20190417_Azurak_Csaba_tavozik_a_TV2tol","timestamp":"2019. április. 17. 09:54","title":"Azurák Csaba távozik a TV2-től","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cae00c70-ea9c-4880-9caa-bf25ce89cc79","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A regisztrált eseteknél sokkal magasabb lehet a valós szám.","shortLead":"A regisztrált eseteknél sokkal magasabb lehet a valós szám.","id":"20190416_Riaszto_szamot_kozolt_a_kanyaro_terjedeserol_a_WHO","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cae00c70-ea9c-4880-9caa-bf25ce89cc79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f7638a3-0b45-4260-b89a-f694d45bf502","keywords":null,"link":"/elet/20190416_Riaszto_szamot_kozolt_a_kanyaro_terjedeserol_a_WHO","timestamp":"2019. április. 16. 05:29","title":"Riasztó számot közölt a kanyaró terjedéséről a WHO","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"405912f1-38cd-42f5-93dd-08759b615a5a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Fájez esz-Szarrádzs szerint a menekültek között líbiaiak is vannak, akik a harcok elől menekülnek.","shortLead":"Fájez esz-Szarrádzs szerint a menekültek között líbiaiak is vannak, akik a harcok elől menekülnek.","id":"20190415_A_libiai_miniszterelnok_szerint_800_ezer_migrans_indulhat_el_az_EU_iranyaba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=405912f1-38cd-42f5-93dd-08759b615a5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0adc86bb-ca33-40f1-9457-17b18b2af946","keywords":null,"link":"/vilag/20190415_A_libiai_miniszterelnok_szerint_800_ezer_migrans_indulhat_el_az_EU_iranyaba","timestamp":"2019. április. 15. 19:20","title":"A líbiai miniszterelnök szerint 800 ezer migráns indulhat el az EU irányába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb03e315-c972-4dc6-afd4-cd0e7b6d2bef","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ugyan már korábban bejelentette a Samsung az összehajtható telefonját, azonban csak a hónap végén kezdi árusítani. Az alábbi videón viszont már működés közben nézhető meg a készülék.","shortLead":"Ugyan már korábban bejelentette a Samsung az összehajtható telefonját, azonban csak a hónap végén kezdi árusítani...","id":"20190416_samsung_galaxy_fold_mukodes_kozben_video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cb03e315-c972-4dc6-afd4-cd0e7b6d2bef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1643f5e-3a1f-4164-8fd4-b5ce867bc8c4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190416_samsung_galaxy_fold_mukodes_kozben_video","timestamp":"2019. április. 16. 17:03","title":"Videó: megnézheti, milyen működés közben a Samsung összehajtható telefonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e1e8249-211e-43e7-a4ed-6c7bc29fb888","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Huszonkét oldalon keresztül részletezte a légitársaság, hogyan kell öltözködniük a dolgozóknak.","shortLead":"Huszonkét oldalon keresztül részletezte a légitársaság, hogyan kell öltözködniük a dolgozóknak.","id":"20190417_Orvosi_igazolassal_hordhatnak_lapos_talpu_cipot_a_Norwegian_Airnel_dolgozo_nok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5e1e8249-211e-43e7-a4ed-6c7bc29fb888&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"929ec16b-4bf5-4d3a-afbe-55219a308ec4","keywords":null,"link":"/kkv/20190417_Orvosi_igazolassal_hordhatnak_lapos_talpu_cipot_a_Norwegian_Airnel_dolgozo_nok","timestamp":"2019. április. 17. 17:25","title":"Orvosi igazolással hordhatnak lapos talpú cipőt a Norwegian Airnél dolgozó nők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f154eb6-7ef8-40aa-8838-83932e1e7cf0","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Többórás vitát követően a Magyar Teniszszövetség közgyűlése elfogadta kedden az elnökség 2018-as évi beszámolóját.","shortLead":"Többórás vitát követően a Magyar Teniszszövetség közgyűlése elfogadta kedden az elnökség 2018-as évi beszámolóját.","id":"20190416_magyar_teniszszovetseg_kozgyules_beszamolo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7f154eb6-7ef8-40aa-8838-83932e1e7cf0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce44a761-b851-4779-9fc4-79710d2df856","keywords":null,"link":"/sport/20190416_magyar_teniszszovetseg_kozgyules_beszamolo","timestamp":"2019. április. 16. 17:42","title":"Kivonult az \"ellenzék\" a teniszszövetség közgyűléséről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]