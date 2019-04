Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0456fdf0-0cf7-457c-bc6b-a1069f2ccd1c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A társulat vezetősége határozottan cáfolja a megszűnésről szóló híreket.\r

\r

","shortLead":"A társulat vezetősége határozottan cáfolja a megszűnésről szóló híreket.\r

\r

","id":"20190418_Megsem_szunik_meg_az_ExperiDance","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0456fdf0-0cf7-457c-bc6b-a1069f2ccd1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f5d75b1-12c0-4bb3-9654-02b66a449e41","keywords":null,"link":"/elet/20190418_Megsem_szunik_meg_az_ExperiDance","timestamp":"2019. április. 18. 13:26","title":"Mégsem szűnik meg az ExperiDance","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3acb1fb8-57a7-4047-b96d-a4bb032509f2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az elmúlt néhány évtizedben több világszerte híres műemléképületben pusztított tűz, többségüket már újjá is építették. Összeszedtünk néhányat ezek közül! ","shortLead":"Az elmúlt néhány évtizedben több világszerte híres műemléképületben pusztított tűz, többségüket már újjá is építették...","id":"20190416_Ot_ikonikus_epulet_amelynek_leegese_sokkolta_a_vilagot__galeria","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3acb1fb8-57a7-4047-b96d-a4bb032509f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"613a06c1-e173-4d65-ba72-ae4e449e021f","keywords":null,"link":"/kultura/20190416_Ot_ikonikus_epulet_amelynek_leegese_sokkolta_a_vilagot__galeria","timestamp":"2019. április. 16. 18:31","title":"Öt ikonikus épület, amelynek leégése sokkolta a világot – galéria","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A férfinél gyufa is volt. A rendőrök kiérkezésekor azonnal megadta magát, hadovált, majd végül azt mondta, hogy csak a katedrális mögött parkoló autójába akart üzemanyagot vinni.","shortLead":"A férfinél gyufa is volt. A rendőrök kiérkezésekor azonnal megadta magát, hadovált, majd végül azt mondta, hogy csak...","id":"20190418_Szent_Patrik_katedralis_New_York_gyanus_alak_benzinnel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56f87a56-9db0-4974-9b22-3790f7a89e7e","keywords":null,"link":"/vilag/20190418_Szent_Patrik_katedralis_New_York_gyanus_alak_benzinnel","timestamp":"2019. április. 18. 07:01","title":"Zavart férfi sétált be két benzineskannával a New York-i Szent Patrik-katedrálisba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d84bfe1-738f-4c97-8aa3-c152a7bf9dae","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"2020-tól a kórházban születésük után megkapják az anyakönyvi kivonatukat, személyi igazolványukat, lakcím-, taj- és adókártyájukat is – áll a legújabb közlönyben.","shortLead":"2020-tól a kórházban születésük után megkapják az anyakönyvi kivonatukat, személyi igazolványukat, lakcím-, taj- és...","id":"20190418_Jovore_mar_automatikusan_szemelyit_kapnak_az_ujszulottek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1d84bfe1-738f-4c97-8aa3-c152a7bf9dae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12923a4c-39fa-4f0a-929d-6ef3fd51844a","keywords":null,"link":"/itthon/20190418_Jovore_mar_automatikusan_szemelyit_kapnak_az_ujszulottek","timestamp":"2019. április. 18. 10:47","title":"Jövőre már automatikusan személyit kapnak az újszülöttek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70e6dc8e-75fb-4baf-a751-e96f53954020","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Julian Assange hosszú évek \"vendégeskedése\" után került át a brit hatósághoz. A kiadatást miatt a világ számos pontjáról vették tűz alá az ecuadori állami honlapokat.","shortLead":"Julian Assange hosszú évek \"vendégeskedése\" után került át a brit hatósághoz. A kiadatást miatt a világ számos...","id":"20190416_julian_assange_ecuador_kiadatas_kibertamadas_hacker","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=70e6dc8e-75fb-4baf-a751-e96f53954020&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff26d3bf-aa4a-49de-9132-926719c4a858","keywords":null,"link":"/tudomany/20190416_julian_assange_ecuador_kiadatas_kibertamadas_hacker","timestamp":"2019. április. 16. 18:33","title":"40 millió kibertámadás érte Ecuadort, mióta kiadták a WikiLeaks alapítóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c4219c2-957f-4ec0-a5ec-e4cf20c314bc","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Dohányipari termékek, helikopterek, autóalkatrészek, de bőröndök és játékkonzolok is felkerültek a listára, ahol azokat az amerikai termékeket gyűjti az Európai Bizottság, amelyekre büntetővámot vethet ki.","shortLead":"Dohányipari termékek, helikopterek, autóalkatrészek, de bőröndök és játékkonzolok is felkerültek a listára, ahol azokat...","id":"20190417_Huszmilliard_dollarnyi_amerikai_termeket_fenyeget_buntetovammal_az_EU","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4c4219c2-957f-4ec0-a5ec-e4cf20c314bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51e0268c-858b-4bd1-9314-7d9a96f8f088","keywords":null,"link":"/kkv/20190417_Huszmilliard_dollarnyi_amerikai_termeket_fenyeget_buntetovammal_az_EU","timestamp":"2019. április. 17. 15:54","title":"Húszmilliárd dollárnyi amerikai terméket fenyeget büntetővámmal az EU","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b46ff1b-dd59-44fa-b766-d32e7c16060d","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Először mérték fel a kutatók a műanyagtermékek életciklusa során közvetlenül vagy közvetett módon a levegőbe kerülő szén-dioxid mennyiségét.","shortLead":"Először mérték fel a kutatók a műanyagtermékek életciklusa során közvetlenül vagy közvetett módon a levegőbe kerülő...","id":"20190418_muanyag_termekek_szenlabnyoma","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1b46ff1b-dd59-44fa-b766-d32e7c16060d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56d2a80e-560f-41d4-9226-c4eaa091330f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190418_muanyag_termekek_szenlabnyoma","timestamp":"2019. április. 18. 14:33","title":"Ez még tetézheti a klímaváltozást: kiszámolták a műanyagtermékek szénlábnyomát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d185a7c-3d09-4077-bf6c-1fc8edf745d7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Noha a közvélekedés szerint a magyar választók nem túl szívesen támogatnak női politikusokat, a Medián számai ennek az ellenkezőjét mutatják. ","shortLead":"Noha a közvélekedés szerint a magyar választók nem túl szívesen támogatnak női politikusokat, a Medián számai ennek...","id":"20190418_Median_kozvelemeny_kutatas_europai_parlamenti_valasztas_listavezetok_nepszerusege","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3d185a7c-3d09-4077-bf6c-1fc8edf745d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1b4c468-3610-4ea1-a172-47729bd57b06","keywords":null,"link":"/itthon/20190418_Median_kozvelemeny_kutatas_europai_parlamenti_valasztas_listavezetok_nepszerusege","timestamp":"2019. április. 18. 11:00","title":"Medián: Dobrev Klára a legismertebb és legnépszerűbb listavezető","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]