Az elmúlt években nagyon sok bírálat érte a Facebookot azért, mert a közösségi oldal passzív szemlélőként járult hozzá az álhírek terjedéséhez. A cég ezért több fronton is harcot nyitott a jelenség ellen, például tényellenőrző csapatokkal kezdett el együtt dolgozni. Igaz, ezek közül kettő – a legfontosabbak közül – épp most jelentette be, hogy "otthagyják" a Facebookot.

Ez viszont nem jelenti azt, hogy a közösségi oldal ne akarna leszámolni az álhírekkel, a (tudatos) félreinformálással és a gyűlöletbeszéddel. A Facebook csütörtökön bejelentette: elindítja új, hármas kampányát, amivel nemcsak a Facebookon, de a Messengerben és az Instagramon is szembeszállnak a problémával.

A cég két vezetője, Guy Rosen és Tessa Lyons egy blogposztban ecsetelték, hogyan is képzeli mindezt a közösségi oldal. A kampány három fő pontja

az eltávolítás,

a csökkentés és

a tájékoztatás.

Ezt a stratégiát már 2016 óta követik, erre alapozva azonban most új irányból közelítenek a problémához. Ezek alapján

eltávolítják a felhasználói feltételeket sértő kontenteket,

csökkentik a felhasználó feltételeket nem sértő, de problémás tartalmak elérését, valamint

kiegészítő információkkal segítik a felhasználót a tájékozódásban.

© Facebook

Az "eltávolítás" kapcsán a Facebook egy új részt vezet be a közösségi irányelveknél, amelyben a felhasználók megnézhetik, havonta milyen frissítéseket hajtott végre az irányelveken az oldal. Emellett a következő hetekben odapörköl a csoportoknak is: megvizsgálják, hogy az adminisztrátorok és moderátorok megsértették-e a közösségi irányelveket, valamint azt is, hogy a csoporttagok milyen posztjait hagyják jóvá. A Facebook bevezet egy új, Group Quality nevű funkciót is, amivel a csoportok adminjai láthatják, milyen bejegyzéseket távolítottak el vagy jelöltek meg, valamint az összes álhírt is megmutatják nekik a moderátorok, amelyek kikerültek a csoportba.

© Facebook

A "csökkentéssel" a Facebook a félreinformálás és a kattintásvadász tartalmak ellen akar küzdeni. Mivel ez a fajta tartalom csak "problémás", ezért a közösségi oldal fejlesztői ezek elérésére és rangsorolására szeretnének hatni.

Mindehhez a következő hónapokban az akadémikusok, az újságírók, a kutatók, valamint a civil szervezetek képviselőivel ülnek tárgyalóasztalhoz, hogy hatékonyabb legyen a tartalmak kezelése az oldalon. Emellett ha például egy csoport folyamatosan olyan posztokat oszt meg, amelyet álhírként jelölnek meg a tényellenőrzők, annak csökkentik az elérését a Hírfolyamban.

További lépésként feljegyzik azoknak a weboldalaknak a címét, amelyeknél gyanúsan sok a külső hivatkozás ahhoz képest, hogy a web más részein mennyit találni. Ezeket egy "Click-Gap" jellel jelölik meg, hogy mindenki tudja, valószínűleg álhírrel van dolgunk.

Eközben az Instagramon elkezdték csökkenteni a nem megfelelőnek tartott bejegyzéseknek az elérését. Ezek nem sértik ugyan a közösségi irányelveket, de nem is a platformra valók.

© Facebook

Végül, de nem utolsó sorban a Facebook a minőségen is szeretne javítani, így tájékoztatni szeretné a felhasználókat arról, mennyire megbízható egy oldal. Ennek keretében a Facebook-oldalakhoz hamarosan egy mutatót is rendelnek majd, ami megmutatja, mennyire rajta a kattintásvadász tartalom. Emellett lehetővé teszik azt is, hogy a felhasználók eltávolítsanak egy bejegyzést vagy hozzászólást abból a csoportból, aminek már nem tagjai.

A Messengerben eközben további lehetőséget adnak a felhasználóknak, hogy szabályozni tudják, kik küldhetnek nekik üzenetet, valamint egy "jelvényt" is bevezetnek, hogy ezzel mutassák meg, melyik lehet a kamuprofil.

