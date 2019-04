Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9879b671-1985-4680-8c08-9306dcddfae7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nehéz volt bármit is kimagyaráznia, amikor igazoltatták a rendőrök.","shortLead":"Nehéz volt bármit is kimagyaráznia, amikor igazoltatták a rendőrök.","id":"20190419_Nemcsak_bator_vakmero_volt_egy_sofor_Kaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9879b671-1985-4680-8c08-9306dcddfae7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a60a93be-b0c4-42e9-9326-174c229f5508","keywords":null,"link":"/cegauto/20190419_Nemcsak_bator_vakmero_volt_egy_sofor_Kaban","timestamp":"2019. április. 19. 09:35","title":"Nemcsak bátor, vakmerő volt egy sofőr Kabán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a04ba5f-15af-4416-9fb4-bdcc15cc86d9","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az esztergom-budapesti érsek szerint a kereszténység nem lehet negatív fogalom.","shortLead":"Az esztergom-budapesti érsek szerint a kereszténység nem lehet negatív fogalom.","id":"20190419_Erdo_Peter_Csak_mert_valaki_magyarnak_szuletik_meg_nem_lesz_rogton_kereszteny_is","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6a04ba5f-15af-4416-9fb4-bdcc15cc86d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9af71ee9-61cb-453b-9111-5f56a15bdec5","keywords":null,"link":"/kultura/20190419_Erdo_Peter_Csak_mert_valaki_magyarnak_szuletik_meg_nem_lesz_rogton_kereszteny_is","timestamp":"2019. április. 19. 08:22","title":"Erdő Péter: Csak mert valaki magyarnak születik, még nem lesz rögtön keresztény is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5f2661d-0f71-4642-803d-59290814581d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ez volt idén a legtöbb halálos áldozattal járó támadás az országban. ","shortLead":"Ez volt idén a legtöbb halálos áldozattal járó támadás az országban. ","id":"20190420_Tizenharom_embert_gyilkoltak_meg_egy_leszamolasban_Mexikoban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d5f2661d-0f71-4642-803d-59290814581d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d999236-c0db-4b6a-ace7-52ba75bf599b","keywords":null,"link":"/vilag/20190420_Tizenharom_embert_gyilkoltak_meg_egy_leszamolasban_Mexikoban","timestamp":"2019. április. 20. 09:15","title":"Tizenhárom embert gyilkoltak meg egy leszámolásban Mexikóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4912c098-9bc0-427a-849a-adb025b328f6","c_author":"Üdülés Ausztriában","category":"brandchannel","description":"A Familypark az a hely, ami menetrendszerűen, körülbelül másfél hetente egyszer feltűnik minden olyan Facebook-csoportban, fórumon, ahol szülők kérdezik egymástól, hogy hova érdemes elvinni a gyereket hétvégén, egy szülinapon vagy csupán minden ok nélkül, hirtelen felindulásból. Mi is elmentünk, és kipróbáltuk.","shortLead":"A Familypark az a hely, ami menetrendszerűen, körülbelül másfél hetente egyszer feltűnik minden olyan...","id":"feelaustria_20190418_Se_Jegvarazs_se_Mickey_eger__Miert_kihagyhatatlan_az_osztrak_Familypark","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4912c098-9bc0-427a-849a-adb025b328f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0418f29-3fa4-4673-94ae-baab760068b8","keywords":null,"link":"/brandchannel/feelaustria_20190418_Se_Jegvarazs_se_Mickey_eger__Miert_kihagyhatatlan_az_osztrak_Familypark","timestamp":"2019. április. 19. 09:30","title":"Se Jégvarázs, se Mickey egér – Miért kihagyhatatlan az osztrák Familypark?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Üdülés Ausztriában","c_partnerlogo":"46648010-47e4-4d77-8a24-a2a93aeb3adc","c_partnertag":"feelaustria"},{"available":true,"c_guid":"39971465-a5be-46b6-b014-27871ca3b598","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A 448 oldalas dokumentum arra jutott, hogy Trump nem játszott össze az oroszokkal a 2016-os elnökválasztáskor. ","shortLead":"A 448 oldalas dokumentum arra jutott, hogy Trump nem játszott össze az oroszokkal a 2016-os elnökválasztáskor. ","id":"20190418_Nyilvanossagra_hoztak_a_Muellerbizottsag_Trumpot_tisztazo_jelenteset","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=39971465-a5be-46b6-b014-27871ca3b598&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69bb9721-60f5-4523-b5d4-0349c3300ccb","keywords":null,"link":"/vilag/20190418_Nyilvanossagra_hoztak_a_Muellerbizottsag_Trumpot_tisztazo_jelenteset","timestamp":"2019. április. 18. 17:19","title":"Nyilvánosságra hozták a Mueller-bizottság Trumpot tisztázó jelentését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e3fa804-0307-49d5-b57a-a764a540a832","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A légkörbe belépő meteorok nem mindegyike látványos fajta, egy, az USA keleti partján elégett viszont komoly műsort adott. ","shortLead":"A légkörbe belépő meteorok nem mindegyike látványos fajta, egy, az USA keleti partján elégett viszont komoly műsort...","id":"20190419_meteor_fenyparade_amerika_east_coast_aszteroida","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3e3fa804-0307-49d5-b57a-a764a540a832&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbcf80d2-51f7-4cfd-abd5-33a5f57c7979","keywords":null,"link":"/tudomany/20190419_meteor_fenyparade_amerika_east_coast_aszteroida","timestamp":"2019. április. 19. 08:03","title":"Igazi fényparádét csinált egy suhanó tűzgömb Amerikában – látványos videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"456f06f4-51bd-46ac-b928-9cbe2b277385","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Egy brit tanulmány szerint napi három szelet bacon már növeli a bélrák kockázatát. ","shortLead":"Egy brit tanulmány szerint napi három szelet bacon már növeli a bélrák kockázatát. ","id":"20190418_Ujabb_tanulmany_szerint_okozhat_rakot_a_bacon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=456f06f4-51bd-46ac-b928-9cbe2b277385&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08bfd99b-c24a-41b4-a62e-4322aa660635","keywords":null,"link":"/elet/20190418_Ujabb_tanulmany_szerint_okozhat_rakot_a_bacon","timestamp":"2019. április. 18. 14:32","title":"Újabb tanulmány szerint okozhat rákot a bacon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e891f2eb-8835-40db-b106-9745cbf1e32d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Alig pár órája volt komoly erejű földrengés Tajvanon, amely után ilyen videókat lehet látni a neten.","shortLead":"Alig pár órája volt komoly erejű földrengés Tajvanon, amely után ilyen videókat lehet látni a neten.","id":"20190419_taivan_foldrenges_autos_video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e891f2eb-8835-40db-b106-9745cbf1e32d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf1800ab-ac6b-40bc-985f-859c7bf6f9ef","keywords":null,"link":"/cegauto/20190419_taivan_foldrenges_autos_video","timestamp":"2019. április. 19. 18:41","title":"Szupermázlista autós, akit centikkel kerültek el a hegyről lezúduló sziklák földrengés után – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]