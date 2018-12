Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"79ae9dba-51d2-4b7e-b194-90cdfce7959e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Illetéket kell fizetni, ha az ajándék értéke meghaladja a 150 ezer forintot.","shortLead":"Illetéket kell fizetni, ha az ajándék értéke meghaladja a 150 ezer forintot.","id":"20181220_Ha_draga_ajandekot_vesz_karacsonyra_az_allam_is_leveszi_rola_a_sapot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=79ae9dba-51d2-4b7e-b194-90cdfce7959e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf244ecc-5633-4b1b-aefa-fb521485beea","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181220_Ha_draga_ajandekot_vesz_karacsonyra_az_allam_is_leveszi_rola_a_sapot","timestamp":"2018. december. 20. 15:51","title":"Ha drága ajándékot vesz karácsonyra, az állam is leveszi róla a sápot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"562a4988-69e0-4965-a3b2-44f8eeb2b5fc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A törvényhozók megszavazták a következő öt évre szóló önvédelmi fejlesztési terv költségvetését: jenben kimondani is nehéz, 27 470 milliárdról van szó, euróban kicsit megfoghatóbb: 210 milliárd. Óriási összeg. ","shortLead":"A törvényhozók megszavazták a következő öt évre szóló önvédelmi fejlesztési terv költségvetését: jenben kimondani is...","id":"20181219_210_milliard_euro_az_onvedelmi_erok_rugalmas_reagalasi_kepessegenek_fokozasara_Japanban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=562a4988-69e0-4965-a3b2-44f8eeb2b5fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e127d90e-1fbd-4613-ae22-577b03730bd3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181219_210_milliard_euro_az_onvedelmi_erok_rugalmas_reagalasi_kepessegenek_fokozasara_Japanban","timestamp":"2018. december. 19. 06:15","title":"210 milliárd euró az „önvédelmi erők rugalmas reagálási képességének fokozására” Japánban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c491a98-e4fb-4776-b5c1-168f072734cc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az okostelefonok számára tokokat gyártó cég, az Olixar révén már most látni, hogy néz majd ki a Huawei 2019-es csúcsmobilja, a P30 Pro és a kistestvére, a P30.","shortLead":"Az okostelefonok számára tokokat gyártó cég, az Olixar révén már most látni, hogy néz majd ki a Huawei 2019-es...","id":"20181219_huawei_p30_huawei_p30_pro_okostelefon_olixar_okostelefon_tokok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5c491a98-e4fb-4776-b5c1-168f072734cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2ea872f-1ba4-435b-854d-5251f2b7a44e","keywords":null,"link":"/tudomany/20181219_huawei_p30_huawei_p30_pro_okostelefon_olixar_okostelefon_tokok","timestamp":"2018. december. 19. 19:03","title":"Kikerültek a képek a netre, így néz ki a Huawei 2019-es csúcsmobilja, a P30 Pro","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e38e491a-6c4a-494f-aa3b-5e4c4b13d255","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lap az Orbán-kormány párhuzamos valóságairól ír.","shortLead":"A lap az Orbán-kormány párhuzamos valóságairól ír.","id":"20181219_NYT_A_kozteveben_galambokrol_beszelnek_mikozben_az_epuletben_eppen_kepviselok_tiltakoznak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e38e491a-6c4a-494f-aa3b-5e4c4b13d255&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c2fafd9-54e9-44e7-b3e5-2bcae996de82","keywords":null,"link":"/itthon/20181219_NYT_A_kozteveben_galambokrol_beszelnek_mikozben_az_epuletben_eppen_kepviselok_tiltakoznak","timestamp":"2018. december. 19. 10:39","title":"NYT: A köztévében galambokról beszélnek, miközben az épületben éppen képviselők tiltakoznak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fb22bab-0995-4a93-be25-bb2a4151a8dc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ezúttal egy Apple-dolgozó bakizott egy kínosat: androidos telefonnal népszerűsítette az Apple Musicot a Twitteren.","shortLead":"Ezúttal egy Apple-dolgozó bakizott egy kínosat: androidos telefonnal népszerűsítette az Apple Musicot a Twitteren.","id":"20181220_apple_music_nepszerusitese_a_twitteren_androidos_telefonnal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5fb22bab-0995-4a93-be25-bb2a4151a8dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b3d010d-f5b0-4601-ad07-59dbcd98e6e8","keywords":null,"link":"/tudomany/20181220_apple_music_nepszerusitese_a_twitteren_androidos_telefonnal","timestamp":"2018. december. 20. 13:03","title":"Ezt is megértük: androidos telefonnal reklámoz az Apple","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"223182fe-e16e-48bc-93c1-1425c5096e1b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az ölelést sem sajnálta senkitől. ","shortLead":"Az ölelést sem sajnálta senkitől. ","id":"20181220_Barack_Obama_Mikulas_gyerekkorhaz_latogatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=223182fe-e16e-48bc-93c1-1425c5096e1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01eb5207-707e-4d03-b053-8750682c554e","keywords":null,"link":"/elet/20181220_Barack_Obama_Mikulas_gyerekkorhaz_latogatas","timestamp":"2018. december. 20. 12:04","title":"Barack Obama felcsapta a Mikulás-sapkát, és beugrott egy gyerekkórházba – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90725da6-9233-4cd9-a7d4-01939bda7e77","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy tüntető letörte egy rendőrautó tükrét, elmondása szerint az egyik eljáró rendőr megverte és veréssel fenyegette. Utóbbiról hangfelvétele is van. ","shortLead":"Egy tüntető letörte egy rendőrautó tükrét, elmondása szerint az egyik eljáró rendőr megverte és veréssel fenyegette...","id":"20181220_Nyomoz_az_ugyeszseg_a_veressel_fenyegeto_rendor_ugyeben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=90725da6-9233-4cd9-a7d4-01939bda7e77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"866499c4-b0fb-468b-9009-984d6b1e14df","keywords":null,"link":"/itthon/20181220_Nyomoz_az_ugyeszseg_a_veressel_fenyegeto_rendor_ugyeben","timestamp":"2018. december. 20. 15:41","title":"Nyomoz az ügyészség a veréssel fenyegető rendőr ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58cc3ef8-e1c9-45bf-a2ac-dcb7014c70d8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tolvajok az amerikai kertvárosokban portyáznak, hogy meglovasítsák a házak előtt hagyott értékes(nek látszó) csomagokat. Mark Rober ezért úgy döntött, sajátos módon bánik el velük.","shortLead":"A tolvajok az amerikai kertvárosokban portyáznak, hogy meglovasítsák a házak előtt hagyott értékes(nek látszó...","id":"20181218_nasa_mark_rober_youtube_karacsonyi_ajandek_tolvaj","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=58cc3ef8-e1c9-45bf-a2ac-dcb7014c70d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"399ee73c-bbde-4e8e-a699-4c8629e297a6","keywords":null,"link":"/tudomany/20181218_nasa_mark_rober_youtube_karacsonyi_ajandek_tolvaj","timestamp":"2018. december. 18. 20:03","title":"Nagyon átverte a tolvajokat a NASA volt mérnöke, csillámbombát kaptak az arcukba – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]