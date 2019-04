Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"652b263d-dc05-4d1e-9233-5ecad278b381","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Húsz szélsőjobboldali aktivista vett részt az Adolf Hitler születésnapja alkalmából a nyugat-németországi Ingelheimben tartott felvonuláson. Az ellentüntetők kétezren voltak.","shortLead":"Húsz szélsőjobboldali aktivista vett részt az Adolf Hitler születésnapja alkalmából a nyugat-németországi Ingelheimben...","id":"20190421_Csak_huszan_eltettek_Hitlert_a_szuletesnapjan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=652b263d-dc05-4d1e-9233-5ecad278b381&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8125253a-75d1-48ce-a47a-965460628800","keywords":null,"link":"/vilag/20190421_Csak_huszan_eltettek_Hitlert_a_szuletesnapjan","timestamp":"2019. április. 21. 09:54","title":"Csak húszan éltették Hitlert a születésnapján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b52feca9-d27b-4054-8223-3529ab67fa12","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az utóbbi években más ünnepi szokásokkal együtt a húsvéti locsolkodás vagy akár a gyászolás is virtuális alkalmazásokra helyeződik át.","shortLead":"Az utóbbi években más ünnepi szokásokkal együtt a húsvéti locsolkodás vagy akár a gyászolás is virtuális alkalmazásokra...","id":"20190422_On_is_a_Facebookon_locsolkodik_Ne_aggodjon_nincs_vele_egyedul","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b52feca9-d27b-4054-8223-3529ab67fa12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb52c515-1565-45da-8d59-77fad0e5d776","keywords":null,"link":"/tudomany/20190422_On_is_a_Facebookon_locsolkodik_Ne_aggodjon_nincs_vele_egyedul","timestamp":"2019. április. 22. 13:10","title":"Ön is a Facebookon locsolkodik? Ne aggódjon, nincs vele egyedül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e60fd7d-0b54-46fc-9190-bad29e747f92","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Bár Nadal és Djokovic is indult a tornán, a 13. kiemelt egy kiemelés nélküli játékossal játszotta a döntőt.\r

\r

","shortLead":"Bár Nadal és Djokovic is indult a tornán, a 13. kiemelt egy kiemelés nélküli játékossal játszotta a döntőt.\r

\r

","id":"20190421_Tenisz_Fognini_nyert_a_montecarloi_meglepetesdontot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6e60fd7d-0b54-46fc-9190-bad29e747f92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ee04efc-19ea-4329-89c3-99170ed9dd1a","keywords":null,"link":"/sport/20190421_Tenisz_Fognini_nyert_a_montecarloi_meglepetesdontot","timestamp":"2019. április. 21. 17:28","title":"Tenisz: Fognini nyerte a monte-carlói meglepetésdöntőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"807172df-ba1e-4691-b36b-c72953e097b6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az amerikai külügy figyelmeztetést adott ki, az áldozatok között 32 külföldi is van. Elérthetetlenné tették a közösségi oldalakat, de a kijárási tilalmat már feloldotta a kormány. ","shortLead":"Az amerikai külügy figyelmeztetést adott ki, az áldozatok között 32 külföldi is van. Elérthetetlenné tették a közösségi...","id":"20190422_Sri_Lanka_290_halott_ujabb_merenyletektol_tartanak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=807172df-ba1e-4691-b36b-c72953e097b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e00bd536-b115-463f-9638-d733bf1f5386","keywords":null,"link":"/vilag/20190422_Sri_Lanka_290_halott_ujabb_merenyletektol_tartanak","timestamp":"2019. április. 22. 08:27","title":"Srí Lanka: már 290 halott, újabb merényletektől tartanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6845591e-9c15-4366-9ec2-bb0609d6f727","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":" ","shortLead":" ","id":"20190421_Az_ukran_elnokvalasztas_eddigi_talan_legbizarrabb_incidense_ez_volt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6845591e-9c15-4366-9ec2-bb0609d6f727&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cb71011-21f5-4d78-b290-2bceca04fcf3","keywords":null,"link":"/vilag/20190421_Az_ukran_elnokvalasztas_eddigi_talan_legbizarrabb_incidense_ez_volt","timestamp":"2019. április. 21. 14:06","title":"Az ukrán elnökválasztás eddigi talán legbizarrabb incidense ez volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47168a76-68cf-417f-af99-a2ff8abb04e9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Katalin hercegnő által készített fotókon a herceg pulóvereit is közelebbről megismerhetjük.","shortLead":"A Katalin hercegnő által készített fotókon a herceg pulóvereit is közelebbről megismerhetjük.","id":"20190423_Lajos_herceg_egyeves_lett_es_uj_fotokkal_lehet_unnepelni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=47168a76-68cf-417f-af99-a2ff8abb04e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61cba8d4-4925-4860-831a-f0cd1fb7f8fa","keywords":null,"link":"/elet/20190423_Lajos_herceg_egyeves_lett_es_uj_fotokkal_lehet_unnepelni","timestamp":"2019. április. 23. 07:30","title":"Lajos herceg egyéves lett, és új fotókkal lehet ünnepelni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"807172df-ba1e-4691-b36b-c72953e097b6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A nyolcadik detonáció Colomboban, a fővárosban történt. ","shortLead":"A nyolcadik detonáció Colomboban, a fővárosban történt. ","id":"20190421_Ujabb_robbanas_tortent_Sri_Lankan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=807172df-ba1e-4691-b36b-c72953e097b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98e175c0-1a19-411b-ad26-c6321cd9f015","keywords":null,"link":"/vilag/20190421_Ujabb_robbanas_tortent_Sri_Lankan","timestamp":"2019. április. 21. 11:34","title":"Újabb robbanás történt Sri Lankán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"828393b7-efa7-4f3a-a734-1aad6f9279b1","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az biztos, hogy nem a Real Madridban. ","shortLead":"Az biztos, hogy nem a Real Madridban. ","id":"20190422_Mbappe_elmondta_hol_tervezi_a_folytatast","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=828393b7-efa7-4f3a-a734-1aad6f9279b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f84ce306-55e5-4cf0-9fe3-86f011a6e0c6","keywords":null,"link":"/sport/20190422_Mbappe_elmondta_hol_tervezi_a_folytatast","timestamp":"2019. április. 22. 09:39","title":"Mbappé elmondta, hol tervezi a folytatást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]