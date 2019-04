Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fb248d98-451e-49ed-a682-70619f6ef17b","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A mindent elárasztó hibridek és villanyautók korában politikailag abszolút nem korrekt egy biturbó W12-es motorral szerelt, hegyomlásnyi kabrióval közlekedni. De vannak olyanok, akik a nyitott tetős arisztokrata életérzésért cserébe simán bevállalják a polgárpukkasztást is. ","shortLead":"A mindent elárasztó hibridek és villanyautók korában politikailag abszolút nem korrekt egy biturbó W12-es motorral...","id":"20190422_milyen_egy_90_millio_forintos_uj_bentleyvel_kabriozni_kiprobaltuk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fb248d98-451e-49ed-a682-70619f6ef17b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9de47e85-52af-4a52-93d0-f8665a167237","keywords":null,"link":"/cegauto/20190422_milyen_egy_90_millio_forintos_uj_bentleyvel_kabriozni_kiprobaltuk","timestamp":"2019. április. 22. 12:30","title":"Milyen egy 90 millió forintos új Bentleyvel kabriózni? Kipróbáltuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cdb02251-4648-4a4e-971d-92318fefc5e6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt pénzügyminiszter keserű közleményben jelentette be a Modern Magyarország Mozgalom működésének befejezését. ","shortLead":"A volt pénzügyminiszter keserű közleményben jelentette be a Modern Magyarország Mozgalom működésének befejezését. ","id":"20190423_Megszunik_Bokros_Lajos_partja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cdb02251-4648-4a4e-971d-92318fefc5e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd66a105-9afa-4381-9464-b7625822c382","keywords":null,"link":"/itthon/20190423_Megszunik_Bokros_Lajos_partja","timestamp":"2019. április. 23. 09:58","title":"Megszűnik Bokros Lajos pártja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"083f3ab2-da60-4a2d-9315-23817eb97c3a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Számos példát láthattunk már arra, mi mindenre alkalmas egy algoritmus. Most itt az újabb, ezúttal a zene színtérről.","shortLead":"Számos példát láthattunk már arra, mi mindenre alkalmas egy algoritmus. Most itt az újabb, ezúttal a zene színtérről.","id":"20190423_death_metal_mesterseges_intelligencia_zene_dadabots","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=083f3ab2-da60-4a2d-9315-23817eb97c3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42ec416c-bb83-4c10-93f3-b6ce1c536d5d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190423_death_metal_mesterseges_intelligencia_zene_dadabots","timestamp":"2019. április. 23. 12:03","title":"Itt belehallgathat: ez a mesterséges intelligencia 0-24-ben gyártja a metált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"807172df-ba1e-4691-b36b-c72953e097b6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az amerikai külügy figyelmeztetést adott ki, az áldozatok között 32 külföldi is van. Elérthetetlenné tették a közösségi oldalakat, de a kijárási tilalmat már feloldotta a kormány. ","shortLead":"Az amerikai külügy figyelmeztetést adott ki, az áldozatok között 32 külföldi is van. Elérthetetlenné tették a közösségi...","id":"20190422_Sri_Lanka_290_halott_ujabb_merenyletektol_tartanak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=807172df-ba1e-4691-b36b-c72953e097b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e00bd536-b115-463f-9638-d733bf1f5386","keywords":null,"link":"/vilag/20190422_Sri_Lanka_290_halott_ujabb_merenyletektol_tartanak","timestamp":"2019. április. 22. 08:27","title":"Srí Lanka: már 290 halott, újabb merényletektől tartanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31ddc8e5-3f84-4522-a00f-70797d6cc8c4","c_author":"MTI","category":"elet","description":"13-16 hónapos korban fogják beadni a gyerekeknek. ","shortLead":"13-16 hónapos korban fogják beadni a gyerekeknek. ","id":"20190423_Kotelezo_lesz_szeptembertol_a_baranyhimlo_elleni_oltas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=31ddc8e5-3f84-4522-a00f-70797d6cc8c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e82b1fce-e39c-4e3c-aff2-e458e17c861d","keywords":null,"link":"/elet/20190423_Kotelezo_lesz_szeptembertol_a_baranyhimlo_elleni_oltas","timestamp":"2019. április. 23. 12:05","title":"Kötelező lesz szeptembertől a bárányhimlő elleni oltás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65f5227b-0136-4de6-a45b-696c658653ff","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy állambiztonsági épületen szerettek volna rajtaütni a terroristák, három katona is megsérült a harcban.\r

\r

","shortLead":"Egy állambiztonsági épületen szerettek volna rajtaütni a terroristák, három katona is megsérült a harcban.\r

\r

","id":"20190421_Az_Iszlam_Allam_negy_terroristajaval_vegeztek_szaudarabiai_katonak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=65f5227b-0136-4de6-a45b-696c658653ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e16f00c3-e8cd-4bdd-a0b4-39be041a4f64","keywords":null,"link":"/vilag/20190421_Az_Iszlam_Allam_negy_terroristajaval_vegeztek_szaudarabiai_katonak","timestamp":"2019. április. 21. 21:04","title":"Az Iszlám Állam négy terroristájával végeztek szaúd-arábiai katonák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1180ecf7-8dcb-41dc-a79b-90a3793d1c15","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az indoklás: ne okozzon kárt a pártjának.","shortLead":"Az indoklás: ne okozzon kárt a pártjának.","id":"20190423_Lemondott_Hitler_szulovarosanak_alpolgarmestere_mert_patkanyhoz_hasonlitotta_a_bevandorlokat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1180ecf7-8dcb-41dc-a79b-90a3793d1c15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0270ca6-2e11-4276-89d8-72b0e8513966","keywords":null,"link":"/vilag/20190423_Lemondott_Hitler_szulovarosanak_alpolgarmestere_mert_patkanyhoz_hasonlitotta_a_bevandorlokat","timestamp":"2019. április. 23. 15:50","title":"Lemondott Hitler szülővárosának alpolgármestere, mert patkányhoz hasonlította a bevándorlókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d80b46f-5799-462d-b03a-d7214a6ccf90","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Csaknem ezer szociális szövetkezet szűnt meg az elmúlt másfél évben, a törvény szigorításakor a fürdővízzel együtt a gyereket is kiöntötték, miközben a nagy „bakik” elkövetői mellett meg kiáll a kormány.","shortLead":"Csaknem ezer szociális szövetkezet szűnt meg az elmúlt másfél évben, a törvény szigorításakor a fürdővízzel együtt...","id":"20190422_A_szocialis_szovetkezeteket_is_allamositottak_amikor_osszeboronaltak_a_kozfoglalkoztatassal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8d80b46f-5799-462d-b03a-d7214a6ccf90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d12c8a0-6b48-4e61-b321-aafcef41316d","keywords":null,"link":"/kkv/20190422_A_szocialis_szovetkezeteket_is_allamositottak_amikor_osszeboronaltak_a_kozfoglalkoztatassal","timestamp":"2019. április. 22. 07:37","title":"A kormány bevágta a kiskapukat, de azzal a lendülettel sok értelmes kezdeményezést is letarolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]