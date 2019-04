Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4c357051-f2a2-4b38-ad0d-36c2ff099938","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A keret jelentős része \"gyomor bélhuruttal járó vírusinfekciót kapott\", ezért elhalasztanák a hétvégi bajnokit.","shortLead":"A keret jelentős része \"gyomor bélhuruttal járó vírusinfekciót kapott\", ezért elhalasztanák a hétvégi bajnokit.","id":"20190411_virusfertozes_hanyas_hasmenes_mtk_focicsapat_halasztas_bajnoksag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4c357051-f2a2-4b38-ad0d-36c2ff099938&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38d41c47-8229-4971-946c-a1b607690b96","keywords":null,"link":"/sport/20190411_virusfertozes_hanyas_hasmenes_mtk_focicsapat_halasztas_bajnoksag","timestamp":"2019. április. 11. 10:51","title":"Fertőzés verte le a lábáról az MTK játékosait, nem tudnak focizni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd067f4e-d625-4787-9c33-cdebf4dc8028","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Roger Scruton konzervatív filozófus rendszeres megszólalója a kormányhű médiatermékeknek az utóbbi években. Most a brit New Statesman Magazine-nak adott interjút, beszélt Orbánról is, akit régi barátjának nevezett.","shortLead":"Roger Scruton konzervatív filozófus rendszeres megszólalója a kormányhű médiatermékeknek az utóbbi években. Most a brit...","id":"20190410_Brit_filozofus_Aki_azt_hiszi_Magyarorszagon_nincsenek_Sorosugynokok_nem_ismeri_a_tenyeket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bd067f4e-d625-4787-9c33-cdebf4dc8028&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0be12fe-c71b-462c-91ef-2fd75baf3d8a","keywords":null,"link":"/vilag/20190410_Brit_filozofus_Aki_azt_hiszi_Magyarorszagon_nincsenek_Sorosugynokok_nem_ismeri_a_tenyeket","timestamp":"2019. április. 10. 17:09","title":"Brit filozófus: Aki azt hiszi, Magyarországon nincsenek Soros-ügynökök, nem ismeri a tényeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3dcd0f77-e712-44dd-b430-12b9dc45a586","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Láttunk már egy-két extrém dolgot autóban, de ennek a 25 éves orosz, aranyéletet élő milliárdosnak az autója túltesz nagyjából mindenen.","shortLead":"Láttunk már egy-két extrém dolgot autóban, de ennek a 25 éves orosz, aranyéletet élő milliárdosnak az autója túltesz...","id":"20190409_lamborghini_aventador_swarowski_orosz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3dcd0f77-e712-44dd-b430-12b9dc45a586&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a28ef03a-f68f-47ef-b5ce-521296e34424","keywords":null,"link":"/cegauto/20190409_lamborghini_aventador_swarowski_orosz","timestamp":"2019. április. 09. 17:47","title":"Fiatal orosz milliárdos nő és van egy 2 millió darab Swarowskival kirakott Lamborghinije","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95d982f4-70c9-4844-8e67-67c25da52151","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Debreceni Egyetem saját halottjának tekinti a 76 évesen elhunyt professzort.\r

\r

","shortLead":"A Debreceni Egyetem saját halottjának tekinti a 76 évesen elhunyt professzort.\r

\r

","id":"20190410_Elhunyt_Olah_Eva_gyermekgyogyasz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=95d982f4-70c9-4844-8e67-67c25da52151&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4975864e-6e32-45ef-96ce-fced7b2d4d96","keywords":null,"link":"/itthon/20190410_Elhunyt_Olah_Eva_gyermekgyogyasz","timestamp":"2019. április. 10. 21:41","title":"Elhunyt Oláh Éva gyermekgyógyász","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0ecf845-1b10-4d5f-be03-b351886c528f","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A kisfiú kedden jött világra 2,9 kilogrammos súllyal, édesanyjával együtt egészségesek. ","shortLead":"A kisfiú kedden jött világra 2,9 kilogrammos súllyal, édesanyjával együtt egészségesek. ","id":"20190411_haromszulos_gyerek_gorogorszag_mitokondrium_mesterseges_megtermekenyites","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c0ecf845-1b10-4d5f-be03-b351886c528f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50dc14d0-809b-4a3d-9d71-082f0dc5851f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190411_haromszulos_gyerek_gorogorszag_mitokondrium_mesterseges_megtermekenyites","timestamp":"2019. április. 11. 11:34","title":"Háromszülős baba született Görögországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81ae0581-f91c-46dc-ad2e-baba9ba15487","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kihátrálhat Magyarország a paksi atomerőmű bővítési projektjéből, és ennek nincsenek kötbér -, vagy kártérítési következményei. Legalábbis ezt hámozta ki a HVG a projekt részlegesen nyilvánosságra hozott szerződéséből. Számos kérdésre azonban nincs válasz.","shortLead":"Kihátrálhat Magyarország a paksi atomerőmű bővítési projektjéből, és ennek nincsenek kötbér -, vagy kártérítési...","id":"20190410_Felmondhato_lenne_a_Paks_II_szerzodes_de_mibe_kerulne","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=81ae0581-f91c-46dc-ad2e-baba9ba15487&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86a51a6d-9e99-45ec-b147-1e489f11ada4","keywords":null,"link":"/kkv/20190410_Felmondhato_lenne_a_Paks_II_szerzodes_de_mibe_kerulne","timestamp":"2019. április. 10. 10:46","title":"Felmondható lenne a Paks II. szerződés, de mibe kerülne?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e6379db-fe9d-45f0-a40b-5316cc24f422","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Facebook kontrollálná a magyar kormánysajtó hirdetéseit, a Fidesz pedig megrendszabályozná az amerikai óriást. Valódi háború lesz a virtuális világban a virtuális világért?","shortLead":"A Facebook kontrollálná a magyar kormánysajtó hirdetéseit, a Fidesz pedig megrendszabályozná az amerikai óriást. Valódi...","id":"20190410_Kitorhet_a_haboru_a_Fidesz_es_a_Facebook_kozott_a_virtualis_vilagert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1e6379db-fe9d-45f0-a40b-5316cc24f422&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb133c8f-8972-4837-abcd-44bace760504","keywords":null,"link":"/itthon/20190410_Kitorhet_a_haboru_a_Fidesz_es_a_Facebook_kozott_a_virtualis_vilagert","timestamp":"2019. április. 10. 13:25","title":"Kitörhet a háború a Fidesz és a Facebook között a virtuális világért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14dd55b4-6b0f-43a4-827c-b4195a7a4b32","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ITM 94 önkormányzatnak ad összesen 240 millió forintot az illegális szeméttelepek felszámolására.\r

\r

","shortLead":"Az ITM 94 önkormányzatnak ad összesen 240 millió forintot az illegális szeméttelepek felszámolására.\r

\r

","id":"20190410_Palkovics_megtisztitja_az_orszagot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=14dd55b4-6b0f-43a4-827c-b4195a7a4b32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea28ff7d-ba8d-4718-8268-1808ea0df523","keywords":null,"link":"/itthon/20190410_Palkovics_megtisztitja_az_orszagot","timestamp":"2019. április. 10. 15:47","title":"Palkovics megtisztítja az országot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]