[{"available":true,"c_guid":"bc4dc92a-a83a-4669-8be8-88329d327f12","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Achilles-ín-szakadást szenvedett hétfőn este Callum Hudson-Odoi, a Chelsea válogatott támadója. Ebben az idényben már biztosan nem léphet pályára.\r

","shortLead":"Achilles-ín-szakadást szenvedett hétfőn este Callum Hudson-Odoi, a Chelsea válogatott támadója. Ebben az idényben már...","id":"20190423_callum_hudson_odoi_chelsea_premier_league_serules","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bc4dc92a-a83a-4669-8be8-88329d327f12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31c637a8-ccc3-450e-a260-7d46277298dd","keywords":null,"link":"/sport/20190423_callum_hudson_odoi_chelsea_premier_league_serules","timestamp":"2019. április. 23. 11:35","title":"Kidőlt a Chelsea fiatal sztárja, vége a szezonjának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0641b200-db3a-4204-9548-95938698445a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A rájuk kiszabott, sokmilliárdos uniós büntetés után a Google nem viaskodik tovább, lehetővé teszi, hogy a felhasználók új androidos telefonjuk első használatba vételekor eldöntsék, melyik böngészőt és keresőmotort akarják használni telefonjaikon. A kicsinek tűnő módosítás a Google-nak idővel nagyon is fájhat.","shortLead":"A rájuk kiszabott, sokmilliárdos uniós büntetés után a Google nem viaskodik tovább, lehetővé teszi, hogy a felhasználók...","id":"20190423_google_android_bongeszo_keresomotor_europai_bizottsag_birsag_unios_versenyszabalyozas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0641b200-db3a-4204-9548-95938698445a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55a759fa-c8cb-4b4c-b5ff-03ca5468fc81","keywords":null,"link":"/tudomany/20190423_google_android_bongeszo_keresomotor_europai_bizottsag_birsag_unios_versenyszabalyozas","timestamp":"2019. április. 23. 09:03","title":"Androidos telefonja van? Nagy változásra számíthat már bekapcsoláskor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"742d28e5-50de-4060-aaf7-007d81ac48d4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pásztón egy fakitermelő gép, Pécsen egy személygépkocsi miatt kellett riasztani a tűzoltókat. ","shortLead":"Pásztón egy fakitermelő gép, Pécsen egy személygépkocsi miatt kellett riasztani a tűzoltókat. ","id":"20190422_Munkagep_es_auto_is_langolt_ma_az_orszagban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=742d28e5-50de-4060-aaf7-007d81ac48d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca4ad7a0-b604-48d8-8bb2-7ad600288425","keywords":null,"link":"/itthon/20190422_Munkagep_es_auto_is_langolt_ma_az_orszagban","timestamp":"2019. április. 22. 11:16","title":"Munkagép és autó is lángolt ma az országban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07c2297a-3e3e-4d08-af95-76d82f66a4cb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Hibiscadelphus woodii nevű növényt csak 1991-ben fedezték fel, de 2009 óta egyetlen darabot sem láttak belőle, ezért a tudósok úgy hitték, kihalt a faj. Tévedtek.","shortLead":"A Hibiscadelphus woodii nevű növényt csak 1991-ben fedezték fel, de 2009 óta egyetlen darabot sem láttak belőle, ezért...","id":"20190422_hawaii_dron_felfedezes_hibiscadelphus_woodii","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=07c2297a-3e3e-4d08-af95-76d82f66a4cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec24e42e-27aa-42a4-be42-e97823eff810","keywords":null,"link":"/tudomany/20190422_hawaii_dron_felfedezes_hibiscadelphus_woodii","timestamp":"2019. április. 22. 12:03","title":"10 éve kihaltnak hitt növényt találtak Hawaiin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"939f6cac-0e0b-4543-ae38-75209339b939","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mondhatni varázslatos lesz.","shortLead":"Mondhatni varázslatos lesz.","id":"20190423_Harry_Potter_kollekcio_Vans","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=939f6cac-0e0b-4543-ae38-75209339b939&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61ccffca-a7f2-4f99-b13b-2cee8a134c6f","keywords":null,"link":"/elet/20190423_Harry_Potter_kollekcio_Vans","timestamp":"2019. április. 23. 10:48","title":"Harry Potter-kollekciót dob piacra a Vans","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95d982f4-70c9-4844-8e67-67c25da52151","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"78 évesen elhunyt az Antall-kormány egykori privatizációval is foglalkozó államtikára.\r

\r

","shortLead":"78 évesen elhunyt az Antall-kormány egykori privatizációval is foglalkozó államtikára.\r

\r

","id":"20190421_Elhunyt_Pongracz_Tibor_egykori_allamtitkar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=95d982f4-70c9-4844-8e67-67c25da52151&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9fac660-5605-4667-993c-ad23bf1e5662","keywords":null,"link":"/itthon/20190421_Elhunyt_Pongracz_Tibor_egykori_allamtitkar","timestamp":"2019. április. 21. 16:49","title":"Elhunyt Pongrácz Tibor egykori államtitkár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af4ce43e-7038-40e7-b24f-4b2022cfb005","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyik szomszéd avart égetett.","shortLead":"Az egyik szomszéd avart égetett.","id":"20190422_Leegett_a_hazuk_de_gyerekeit_meg_ki_tudta_menteni_egy_soroksari_no","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=af4ce43e-7038-40e7-b24f-4b2022cfb005&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0366b995-f5f5-4268-8441-76d594b16537","keywords":null,"link":"/itthon/20190422_Leegett_a_hazuk_de_gyerekeit_meg_ki_tudta_menteni_egy_soroksari_no","timestamp":"2019. április. 22. 21:37","title":"Leégett a házuk, de gyerekeit még ki tudta menteni egy soroksári nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbcc465c-c870-4d07-989e-7e7e6f1c039d","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Okozott kárt az elmúlt egy év a Magyar Tudományos Akadémiának (MTA), mert voltak kutatók, akik elmentek, és vannak, akik menni készülnek – mondta hvg.hu-nak Lovász László. Az Akadémia elnökét a kormány és az MTA tavaly kirobbant vitájáról, a kutatóintézeti hálózatok jövőjéről és a napokban aláírt szándéknyilatkozatról kérdeztük. Tisztázni igyekeztünk, mit jelent ez a megállapodás, minek köszönhető, hogy a kormány a jelek szerint jelentős engedményeket tett.","shortLead":"Okozott kárt az elmúlt egy év a Magyar Tudományos Akadémiának (MTA), mert voltak kutatók, akik elmentek, és vannak...","id":"20190423_Lovasz_Laszlo_az_MTA_elnoke_Sajnos_voltak_kutatok_akik_elmentek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dbcc465c-c870-4d07-989e-7e7e6f1c039d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26475bc3-5ab0-40cb-b36c-3a3b579fff21","keywords":null,"link":"/itthon/20190423_Lovasz_Laszlo_az_MTA_elnoke_Sajnos_voltak_kutatok_akik_elmentek","timestamp":"2019. április. 23. 06:30","title":"Lovász László: Sajnos voltak kutatók, akik elmentek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]