[{"available":true,"c_guid":"522fa7cb-450a-448c-99ce-6bfde187210a","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"A középosztály esélyeiről, a tagjait fenyegető veszélyekről fejtette ki gondolatait a párizsi Le Figaro gazdasági fórumán egy jövőkutató. Laurent Alexandre szerint a felgyorsult informatikai forradalom és a globalizáció végzetesen meggyengítette a középosztályt, melyre pedig a fejlett államok többségében a politikai rendszer stabilitását alapozták.","shortLead":"A középosztály esélyeiről, a tagjait fenyegető veszélyekről fejtette ki gondolatait a párizsi Le Figaro gazdasági...","id":"20190424_A_mesterseges_intelligencia_ugy_megy_at_a_kozeposztalyon_mint_az_uthenger","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=522fa7cb-450a-448c-99ce-6bfde187210a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a316e38-d8df-4027-9230-cdb24d321113","keywords":null,"link":"/kkv/20190424_A_mesterseges_intelligencia_ugy_megy_at_a_kozeposztalyon_mint_az_uthenger","timestamp":"2019. április. 24. 12:04","title":"\"A mesterséges intelligencia úgy megy át a középosztályon, mint az úthenger\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e473af1-38b6-464c-bd4d-b3ea85430689","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Hatodik alkalommal indul a Nagy-Szín-Pad! A verseny nyertese a nagyobb fesztiválok nagyszínpadaira kap belépőt.\r

","id":"20190424_Lesz_meg_egy_zenekar_a_Szigetnagyszinpadon_de_a_nevere_meg_varni_kell","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3e473af1-38b6-464c-bd4d-b3ea85430689&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e88fe8a-228d-4e6e-8f29-1d597f6b7dbf","keywords":null,"link":"/kultura/20190424_Lesz_meg_egy_zenekar_a_Szigetnagyszinpadon_de_a_nevere_meg_varni_kell","timestamp":"2019. április. 24. 14:26","title":"Lesz még egy zenekar a Sziget-nagyszínpadon, de a nevére még várni kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4019add7-3a8a-45e7-aed9-761dbafc1823","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Oroszországban hivatalosan is bemutatkozott az Aurus Senat nyitható tetejű változata.","shortLead":"Oroszországban hivatalosan is bemutatkozott az Aurus Senat nyitható tetejű változata.","id":"20190424_putyin_orosz_hibrid_luxuslimuzinja_ledobta_a_tetejet__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4019add7-3a8a-45e7-aed9-761dbafc1823&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38192fa7-1798-484d-8922-e2330a623f45","keywords":null,"link":"/cegauto/20190424_putyin_orosz_hibrid_luxuslimuzinja_ledobta_a_tetejet__video","timestamp":"2019. április. 24. 11:21","title":"Putyin orosz hibrid luxuslimuzinja ledobta a tetejét – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c09c2a9-a2b1-4bcc-8fb6-69b44982aae4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A stuttgarti márka legnagyobb divatterepjárója komoly teljesítményű benzin- és dízelmotorokkal készül. És akár a 2,5 millió forintos nagycsaládos állami kedvezmény is igényelhető lesz rá. ","shortLead":"A stuttgarti márka legnagyobb divatterepjárója komoly teljesítményű benzin- és dízelmotorokkal készül. És akár a 2,5...","id":"20190423_7_ulessel_tamad_a_mercedes_gls_ami_meg_a_bmw_x7nel_is_nagyobb","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7c09c2a9-a2b1-4bcc-8fb6-69b44982aae4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5292f3fc-15de-4e22-80ab-38ea64478e62","keywords":null,"link":"/cegauto/20190423_7_ulessel_tamad_a_mercedes_gls_ami_meg_a_bmw_x7nel_is_nagyobb","timestamp":"2019. április. 23. 11:21","title":"7 üléssel támad a Mercedes GLS, ami még a BMW X7-nél is nagyobb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d53afc2-2b8e-4c45-a430-3dc2900ca357","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Harmadjára csinálja majd a bulit a Nagyszínpadon. ","shortLead":"Harmadjára csinálja majd a bulit a Nagyszínpadon. ","id":"20190424_Macklemore_is_jon_a_Szigetre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9d53afc2-2b8e-4c45-a430-3dc2900ca357&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c75c3123-5645-4264-8a37-a1b5a73db987","keywords":null,"link":"/kultura/20190424_Macklemore_is_jon_a_Szigetre","timestamp":"2019. április. 24. 12:12","title":"Macklemore is jön a Szigetre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da5aedc4-653a-491e-8239-b237f7c8c1b1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Renault belépett az A-szegmensű, vagyis a kis méretű SUV-k piacára, egy teljesen elektromos autóval, amelyet Sanghajban mutattak be.\r

