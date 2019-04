Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"949b8f8f-d060-4c2d-84d1-bba5cb23051b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Eddig csak szavazás kapcsán lehetett kérdést feltenni az instagramos sztorikban, mostantól viszont \"tesztelni\" is lehet a követőket.","shortLead":"Eddig csak szavazás kapcsán lehetett kérdést feltenni az instagramos sztorikban, mostantól viszont \"tesztelni\" is lehet...","id":"20190424_instagram_tortenetek_instagram_stories_kerdes_kvizkerdes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=949b8f8f-d060-4c2d-84d1-bba5cb23051b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca8d0aa4-3d0b-4d18-b71c-f5af87b51277","keywords":null,"link":"/tudomany/20190424_instagram_tortenetek_instagram_stories_kerdes_kvizkerdes","timestamp":"2019. április. 24. 18:33","title":"Jött egy szuper új funkció az Instagramba, és hamar rá lehet kattanni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75dbb08a-9198-4eb3-b905-09f8561cf7ac","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hackertámadás miatt később adta le az önkormányzat a tavalyi beszámolóját a Magyar Államkincstárnak, ezért az felfüggesztette az utalásokat. A helyi portálok azt írják, hogy a bérek kifizetése is veszélybe került, Márki-Zay Péter szerint viszont senki nem marad fizetés nélkül.","shortLead":"Hackertámadás miatt később adta le az önkormányzat a tavalyi beszámolóját a Magyar Államkincstárnak, ezért...","id":"20190424_Nem_utal_az_Allamkincstar_a_hodmezovasarhelyi_onkormanyzatnak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=75dbb08a-9198-4eb3-b905-09f8561cf7ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88157c00-3ec2-4ee7-a09f-32b8994ec4ed","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190424_Nem_utal_az_Allamkincstar_a_hodmezovasarhelyi_onkormanyzatnak","timestamp":"2019. április. 24. 14:35","title":"Nem utal az Államkincstár a hódmezővásárhelyi önkormányzatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebcbd7f8-4d8a-4223-9fda-e57fb56ee6d0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Lehet, hogy ha szakállas, inkább kutyasimogatás előtt kellene kezet mosnia?","shortLead":"Lehet, hogy ha szakállas, inkább kutyasimogatás előtt kellene kezet mosnia?","id":"20190424_Tobb_bakteriumot_rejt_a_ferfiak_szakalla_mint_a_kutyak_szore","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ebcbd7f8-4d8a-4223-9fda-e57fb56ee6d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"610fa229-9de3-4a11-b117-3af932e14383","keywords":null,"link":"/tudomany/20190424_Tobb_bakteriumot_rejt_a_ferfiak_szakalla_mint_a_kutyak_szore","timestamp":"2019. április. 24. 15:48","title":"Több baktériumot rejt a férfiak szakálla, mint a kutyák szőre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65a3ab7c-e8ec-4d02-a6f7-aa21a2d3e8ba","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Eltérítettek egy népszerű videoszerkesztő szoftver letöltését kínáló weboldalt. Bár a hackerek ezúttal nem a mi régiónkat pécézték ki, azért jobb óvatosnak lenni az oldallal, mivel nem először esett ilyesfajta támadás áldozatául. ","shortLead":"Eltérítettek egy népszerű videoszerkesztő szoftver letöltését kínáló weboldalt. Bár a hackerek ezúttal nem a mi...","id":"20190424_vsdc_videoszerkeszto_szoftver_weboldala_feltortek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=65a3ab7c-e8ec-4d02-a6f7-aa21a2d3e8ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10c56590-aaff-4346-8009-a4315e67bb4f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190424_vsdc_videoszerkeszto_szoftver_weboldala_feltortek","timestamp":"2019. április. 24. 12:03","title":"Ráfázhattak, akik letöltötték a népszerű videoszerkesztő szoftvert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e83425eb-8028-4740-970a-2daa872bcfc1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Akinek van elég türelme és némi szabadideje, egy \"művészeti alkotást\" készíthet az elromlott okostelefonjából.","shortLead":"Akinek van elég türelme és némi szabadideje, egy \"művészeti alkotást\" készíthet az elromlott okostelefonjából.","id":"20190424_iphone_elromlott_okostelefon_kep","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e83425eb-8028-4740-970a-2daa872bcfc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf0c36d0-3557-4690-9f7b-a519f150afcb","keywords":null,"link":"/tudomany/20190424_iphone_elromlott_okostelefon_kep","timestamp":"2019. április. 24. 16:33","title":"Elromlott a telefonja? Nehogy kidobja, ilyen menő \"képet\" is készíthet belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85779ff1-f111-4005-8553-a4936d4ca99b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"2015 óta tervezte a TEPCO, hogy nekilát a fűtőelemek eltávolításának, de biztonsági okok miatt mindig elhalasztották. Az egyiket most kihúzták.","shortLead":"2015 óta tervezte a TEPCO, hogy nekilát a fűtőelemek eltávolításának, de biztonsági okok miatt mindig elhalasztották...","id":"20190423_fukusima_atomeromu_reaktor_futoelem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=85779ff1-f111-4005-8553-a4936d4ca99b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5ce23ad-2e57-4702-af2f-13765b00697c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190423_fukusima_atomeromu_reaktor_futoelem","timestamp":"2019. április. 23. 16:03","title":"Kiemelték az első fűtőelemet a fukusimai atomerőmű egyik reaktorából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két búcsúlevelet is hátrahagytak. ","shortLead":"Két búcsúlevelet is hátrahagytak. ","id":"20190423_A_lanyaval_egyutt_tunt_el_egy_volt_rendor_fegyveret_is_magaval_vitte","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"429a0d68-280c-478e-9ff5-828cefc254d4","keywords":null,"link":"/itthon/20190423_A_lanyaval_egyutt_tunt_el_egy_volt_rendor_fegyveret_is_magaval_vitte","timestamp":"2019. április. 23. 10:40","title":"A lányával együtt tűnt el egy férfi, fegyverét is magával vitte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f0e4b31-69d4-4744-aeee-16fd2f44a265","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A saját autóját sem kímélve ment neki a másiknak.","shortLead":"A saját autóját sem kímélve ment neki a másiknak.","id":"20190423_autos_video_parkolas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3f0e4b31-69d4-4744-aeee-16fd2f44a265&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"680bad22-359e-411a-ae57-06c8019b1cc1","keywords":null,"link":"/cegauto/20190423_autos_video_parkolas","timestamp":"2019. április. 24. 04:04","title":"Teljesen begőzölt egy autós, mert elé parkoltak – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]