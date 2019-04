Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"053dde20-a4e6-41b4-a945-72043d9fe5d0","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A hét, már korábban nyilvántartásba vett lista mellett további négyet jelentettek be. Így legfeljebb 11 párt, illetve pártszövetség listája szerepel majd május 26-án a szavazólapon. ","shortLead":"A hét, már korábban nyilvántartásba vett lista mellett további négyet jelentettek be. Így legfeljebb 11 párt, illetve...","id":"20190423_ep_valasztas_hatarido_ajanlasok_nemzeti_valasztasi_iroda","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=053dde20-a4e6-41b4-a945-72043d9fe5d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25596981-c899-452b-8bb1-483beba6dec6","keywords":null,"link":"/itthon/20190423_ep_valasztas_hatarido_ajanlasok_nemzeti_valasztasi_iroda","timestamp":"2019. április. 23. 17:02","title":"EP-választás: lejárt a határidő, legfeljebb 11 párt állíthat listát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"261dee46-f30f-4ab7-a62e-1864336e1d18","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Irányíthatatlanul sodródó, túl nehéz bevásárlókocsi, vagy őrülten kocsit toló gyerekek veszélye a hipermarketben. Nem ritka egyik sem.","shortLead":"Irányíthatatlanul sodródó, túl nehéz bevásárlókocsi, vagy őrülten kocsit toló gyerekek veszélye a hipermarketben. Nem...","id":"20190425_Ford_veszfekezos_bevasarlokocsit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=261dee46-f30f-4ab7-a62e-1864336e1d18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33157e3d-0de4-490a-8773-50e367bfae28","keywords":null,"link":"/cegauto/20190425_Ford_veszfekezos_bevasarlokocsit","timestamp":"2019. április. 25. 09:23","title":"Zseniális ötlet a vészfékezős bevásárlókocsi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21085b77-0522-4dee-8809-0c70b2965773","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy jó közös képviselő jó kapcsolatot ápol, ugye az önkormányzattal... főleg, ha kormánypárti vezetésű a kerület.","shortLead":"Egy jó közös képviselő jó kapcsolatot ápol, ugye az önkormányzattal... főleg, ha kormánypárti vezetésű a kerület.","id":"20190424_Kubatovlistat_iratott_ala_a_kozos_kepviselo_egy_8_keruleti_lakogyulesen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=21085b77-0522-4dee-8809-0c70b2965773&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad0f1911-c67c-4c9c-a368-7b1cf700465d","keywords":null,"link":"/itthon/20190424_Kubatovlistat_iratott_ala_a_kozos_kepviselo_egy_8_keruleti_lakogyulesen","timestamp":"2019. április. 24. 13:39","title":"Kubatov-listát akart aláíratni a közös képviselő egy VIII. kerületi lakógyűlésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4ec43d3-9ddf-4805-8c8b-413f9369cf1e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung összehajtható mobiljáról és a műhúsról is hallhat egy beszélgetést az Őrültech című podcast legújabb részében.","shortLead":"A Samsung összehajtható mobiljáról és a műhúsról is hallhat egy beszélgetést az Őrültech című podcast legújabb részében.","id":"20190423_orultech_podcast_hodor_gabor_asztrofotos_fekete_lyuk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a4ec43d3-9ddf-4805-8c8b-413f9369cf1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a924003c-e7d3-4741-b042-8ff03a52ce8a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190423_orultech_podcast_hodor_gabor_asztrofotos_fekete_lyuk","timestamp":"2019. április. 23. 20:33","title":"Magyar asztrofotós magyarázza el, miért óriási dolog a fekete lyukról készült fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4fa7afe-8c8d-47e3-a897-44d733e1b31e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Milliárdokat grillezik el a magyar, a piackutatók mérései szerint ötödével többet kolbászt és sajtot sütögettünk, mint korábban.\r

