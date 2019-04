Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7c0f793a-387b-4b1e-bf1e-724d511bb29a","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Zalakaroson kerékpárutakat építenek, sőt az önkormányzat a nagy bikefood-dilemmára is keresi a választ.","shortLead":"Zalakaroson kerékpárutakat építenek, sőt az önkormányzat a nagy bikefood-dilemmára is keresi a választ.","id":"20190427_Kerekparut_epult_a_magyarhorvar_hataron","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7c0f793a-387b-4b1e-bf1e-724d511bb29a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fda42233-a642-4d95-8c65-5d502c6680ff","keywords":null,"link":"/cegauto/20190427_Kerekparut_epult_a_magyarhorvar_hataron","timestamp":"2019. április. 27. 14:20","title":"Mit lehet enni bringázás közben?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d13a501d-0acb-4197-b474-a27d0ee21b68","c_author":"Népszava","category":"elet","description":"A népegészségügyi központ április 26-án vizsgálatot indított annak a kétéves kisfiúnak az ügyében, akinek szemét végül csak 21 órával a balesete után műtöttek meg – írja a Népszava, amely szerint arról nem nyilatkozott a központ, hogy mi a vizsgálat célja, tárgya, határideje.","shortLead":"A népegészségügyi központ április 26-án vizsgálatot indított annak a kétéves kisfiúnak az ügyében, akinek szemét végül...","id":"20190427_A_nepegeszsegugyi_kozpont_vizsgalja_a_szemserult_kisfiu_ugyet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d13a501d-0acb-4197-b474-a27d0ee21b68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8249ed4-1f3e-473b-beee-9c6a1d4c8ab0","keywords":null,"link":"/elet/20190427_A_nepegeszsegugyi_kozpont_vizsgalja_a_szemserult_kisfiu_ugyet","timestamp":"2019. április. 27. 11:29","title":"A népegészségügyi központ vizsgálja a szemsérült kisfiú ügyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49d3e733-ba3b-4175-a05f-1d3411ef4978","c_author":"Farkas Zoltán","category":"gazdasag","description":"A ragadozó államok nem piaci kudarcok miatt avatkoznak be a gazdaságba, hanem azért, mert könnyen meg tudnak kaparintani bizonyos eszközöket, amelyek segítik a hatalom megtartását – összegzi elméletét Mehrdad Vahabi közgazdászprofesszor. Interjú.","shortLead":"A ragadozó államok nem piaci kudarcok miatt avatkoznak be a gazdaságba, hanem azért, mert könnyen meg tudnak...","id":"201917__mehrdad_vahabi__ragadozo_allamrol_illiberalizmusrol__fogolydilemma","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=49d3e733-ba3b-4175-a05f-1d3411ef4978&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e608c188-0fb1-479c-afc3-b95c4968e537","keywords":null,"link":"/gazdasag/201917__mehrdad_vahabi__ragadozo_allamrol_illiberalizmusrol__fogolydilemma","timestamp":"2019. április. 27. 07:00","title":"Magyarország pont beleillik a ragadozó államról szóló elméletbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"634f5e35-f3f2-40e8-b8af-795496906814","c_author":"","category":"elet","description":"A Magyarország Szépére már javában folyik a casting.","shortLead":"A Magyarország Szépére már javában folyik a casting.","id":"20190428_Elindult_a_Rogan_Cilifele_szepsegverseny_elovalogatoja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=634f5e35-f3f2-40e8-b8af-795496906814&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00b79efc-98f6-4d0c-88ce-31b18b339de4","keywords":null,"link":"/elet/20190428_Elindult_a_Rogan_Cilifele_szepsegverseny_elovalogatoja","timestamp":"2019. április. 28. 17:30","title":"Elindult a Rogán Cecília-féle szépségverseny előválogatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a45fd25b-0d7e-455b-9678-679b948d64e3","c_author":"T. R.","category":"vilag","description":"Spanyolország már megint ott tart, hogy nem tart sehol. Előrehozott parlamenti választásokat tartanak vasárnap, a választást a hagyományos baloldal nyerheti, de kormányt nem tudnak majd alakítani egyedül. Lehet, másokkal sem.","shortLead":"Spanyolország már megint ott tart, hogy nem tart sehol. Előrehozott parlamenti választásokat tartanak vasárnap...","id":"20190427_spanyol_valasztasok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a45fd25b-0d7e-455b-9678-679b948d64e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"023b4a39-5cfb-4617-9342-dff88efe3a7e","keywords":null,"link":"/vilag/20190427_spanyol_valasztasok","timestamp":"2019. április. 27. 15:30","title":"A szélsőjobb előretörésétől tartanak a spanyolok, de az újbalos populisták okozhatnak meglepetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc2227af-5de3-4554-9907-31bade259219","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A csapadékot és a villámárvizeket előrejelző rendszert alakítanak ki a magyar-szerb határ menti térségben - közölte a projektben résztvevő Szegedi Tudományegyetem.","shortLead":"A csapadékot és a villámárvizeket előrejelző rendszert alakítanak ki a magyar-szerb határ menti térségben - közölte...","id":"20190428_villamarvizeket_elorejelzo_rendszer_szerb_magyar_hatar_szte","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bc2227af-5de3-4554-9907-31bade259219&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69f5bde0-0cdf-48ad-9cbd-3b29fe7c35f0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190428_villamarvizeket_elorejelzo_rendszer_szerb_magyar_hatar_szte","timestamp":"2019. április. 28. 17:03","title":"Fenyegetnek a villámárvizek: spéci rendszer húznak fel Szegednél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25e617cd-9595-4e76-9b0b-bb41a659a671","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Kiszelly Zoltán politológus szerint tízből kilenc ember számára egyértelmű, hogy Bangóné Borbély Ildikó szocialista országgyűlési képviselő megsértette politikai ellenfele, a Fidesz szavazóit.\r

\r

","shortLead":"Kiszelly Zoltán politológus szerint tízből kilenc ember számára egyértelmű, hogy Bangóné Borbély Ildikó szocialista...","id":"20190427_Kiszelly_Nem_kerdes_hogy_Bangone_megsertettee_a_fideszeseket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=25e617cd-9595-4e76-9b0b-bb41a659a671&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4447ba5-7369-43e6-af42-a11a93235165","keywords":null,"link":"/itthon/20190427_Kiszelly_Nem_kerdes_hogy_Bangone_megsertettee_a_fideszeseket","timestamp":"2019. április. 27. 20:33","title":"Kiszelly a patkányozásról: Nem kérdés, hogy Bangóné megsértette-e a fideszeseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75d56ec7-c342-4d5e-8a9e-fc469b68d4fe","c_author":"","category":"elet","description":"A Tolcsvay Trió basszusgitárosa 70 éves volt.","shortLead":"A Tolcsvay Trió basszusgitárosa 70 éves volt.","id":"20190428_Meghalt_Czipo_Tibor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=75d56ec7-c342-4d5e-8a9e-fc469b68d4fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c49f5fa-8b4f-483b-9a36-c48aab940eae","keywords":null,"link":"/elet/20190428_Meghalt_Czipo_Tibor","timestamp":"2019. április. 28. 16:00","title":"Meghalt Czipó Tibor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]