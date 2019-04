Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5839a6c1-07ea-4fb7-bee8-358381c5d2cc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kétmilliót sikerült kicsalniuk egy alap trükkel egy idős nőtől.","shortLead":"Kétmilliót sikerült kicsalniuk egy alap trükkel egy idős nőtől.","id":"20190428_unokazos_csalok_rendorseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5839a6c1-07ea-4fb7-bee8-358381c5d2cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"998d0e9a-fd09-4889-97e3-722cceb4fcbe","keywords":null,"link":"/itthon/20190428_unokazos_csalok_rendorseg","timestamp":"2019. április. 28. 09:53","title":"Megvan, mi az „unokázás\"? Megint lebukott egy páros","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"004f2b1f-7396-46a3-9a1a-ecbad67e829e","c_author":"Takarék Csoport","category":"brandchannel","description":"A gazdasági növekedés a háztartásokban is kézzelfoghatóvá válik idén a Takarék Csoport előrejelzése szerint. Az inflációnál sokkal jobban emelkednek ugyanis a bérek, vagyis nemcsak többet költhetünk, hanem többet is tehetünk félre. Azért is jó hír ez, mert az alacsony kamatok világában alig kapunk valamennyit a megtakarításainkra, amennyiben a szokásos banki lekötött betétekben gondolkodunk.","shortLead":"A gazdasági növekedés a háztartásokban is kézzelfoghatóvá válik idén a Takarék Csoport előrejelzése szerint...","id":"takarekcsoport_20190429_tobb_fizetes_tobb_koltes_elorejelzes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=004f2b1f-7396-46a3-9a1a-ecbad67e829e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9379453d-df31-432f-a729-f4bc0aa9c1f2","keywords":null,"link":"/brandchannel/takarekcsoport_20190429_tobb_fizetes_tobb_koltes_elorejelzes","timestamp":"2019. április. 29. 11:36","title":"Idén több marad a fizetésünkből és többet is költhetünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Takarék Csoport","c_partnerlogo":"0ff55e5c-862b-489d-9ce6-13521adf03b9","c_partnertag":"takarekcsoport"},{"available":true,"c_guid":"7e2b1e85-39e2-4745-b48d-d04ba9fa6b55","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A televízióban közvetített szombati számsorsolás után kiderült, hogy egy darab Joker telitalálatos szelvény van az ötös lottón.","shortLead":"A televízióban közvetített szombati számsorsolás után kiderült, hogy egy darab Joker telitalálatos szelvény van az ötös...","id":"20190427_Van_itt_egy_telitalalatos_Joker__es_tovabbi_ot_lottoszam","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7e2b1e85-39e2-4745-b48d-d04ba9fa6b55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e363bdc6-3e6b-4f19-800a-24c67468a61a","keywords":null,"link":"/kkv/20190427_Van_itt_egy_telitalalatos_Joker__es_tovabbi_ot_lottoszam","timestamp":"2019. április. 27. 19:39","title":"Van itt egy telitalálatos Joker - és további öt lottószám","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb78be5b-d4aa-49eb-b28b-89f242951eb1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az idős vezető két zebrán is áthajtott, majd a megállóban kötött ki.","shortLead":"Az idős vezető két zebrán is áthajtott, majd a megállóban kötött ki.","id":"20190427_Elaludt_a_90_eves_sofor_majd_belehajtott_egy_allo_buszba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eb78be5b-d4aa-49eb-b28b-89f242951eb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43519db8-819c-43fd-adcf-dbfa738a6524","keywords":null,"link":"/cegauto/20190427_Elaludt_a_90_eves_sofor_majd_belehajtott_egy_allo_buszba","timestamp":"2019. április. 27. 20:16","title":"Arra ébredt a 90 éves sofőr, hogy belehajtott egy álló buszba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e945cd5-e423-431c-9696-0fbf5d6263f3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nagyjából egy hónap múlva érkezik a gépekre 2019 első nagy Windows 10-frissítése, a májusi update. Sorra derülnek ki a hardverkövetelmények.","shortLead":"Nagyjából egy hónap múlva érkezik a gépekre 2019 első nagy Windows 10-frissítése, a májusi update. Sorra derülnek ki...","id":"20190429_windows_10_majusi_frissites_szukseges_szabad_tarhely_szukseglet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1e945cd5-e423-431c-9696-0fbf5d6263f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"443bb01d-b5f1-4bf7-8621-c5864f7e5fd1","keywords":null,"link":"/tudomany/20190429_windows_10_majusi_frissites_szukseges_szabad_tarhely_szukseglet","timestamp":"2019. április. 29. 08:03","title":"Lesz ennyi szabad hely a gépén? Ennyire van szükség a Windows 10 frissítéséhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d7282bd-4e63-44ce-84b2-9c6952cb11ac","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Volt olyan nap, hogy 200 ezer küldemény érkezett.","shortLead":"Volt olyan nap, hogy 200 ezer küldemény érkezett.","id":"20190429_Porog_a_netes_rendeles_rekordok_dolnek_meg_a_Postan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1d7282bd-4e63-44ce-84b2-9c6952cb11ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8fd3e33-b00d-478e-895f-3cc34e167c6a","keywords":null,"link":"/kkv/20190429_Porog_a_netes_rendeles_rekordok_dolnek_meg_a_Postan","timestamp":"2019. április. 29. 10:13","title":"Pörög a netes rendelés, rekordok dőlnek meg a Postán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca2fc98e-da94-4490-85ec-b4beb44e92f7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem először kérte a politikusokat a Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány arra, hogy ne használjanak gyerekeket kampánycélokra. Felhívásukra, amelyet 18 párthoz juttattak el, egyetlen helyről érkezett visszajelzés.","shortLead":"Nem először kérte a politikusokat a Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány arra, hogy ne használjanak gyerekeket...","id":"20190429_gyerekjogok_kampany_politikusok_hintalovon_gyermekjogi_alapitvany_ombudsman_biodiszlet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ca2fc98e-da94-4490-85ec-b4beb44e92f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c55c8f48-12f8-459c-8d7b-1fad4a4128a4","keywords":null,"link":"/itthon/20190429_gyerekjogok_kampany_politikusok_hintalovon_gyermekjogi_alapitvany_ombudsman_biodiszlet","timestamp":"2019. április. 29. 16:05","title":"Tizennyolcból egy: ennyire törődnek a pártok a gyerekjogokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9673e4dc-51e6-4c0e-b8bc-8efbd02c53b8","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A mozgásukban korlátozottak járását segítő \"okosnadrágot\" mutatott be a Zürichi Alkalmazott Tudományok Egyeteme (ZHAW).","shortLead":"A mozgásukban korlátozottak járását segítő \"okosnadrágot\" mutatott be a Zürichi Alkalmazott Tudományok Egyeteme (ZHAW).","id":"20190428_exoskeleton_okosnadrag_jaras_segitese_mozgaskorlatozottak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9673e4dc-51e6-4c0e-b8bc-8efbd02c53b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c7e7605-ed38-44e9-b4b2-be9c313cec68","keywords":null,"link":"/tudomany/20190428_exoskeleton_okosnadrag_jaras_segitese_mozgaskorlatozottak","timestamp":"2019. április. 28. 11:03","title":"Itt az okosnadrág, és még értelme is van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]