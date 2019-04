Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3638d4d0-fc47-4d1e-9fd1-6bccb97b3ca2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jó páran felhúzták magukat a BBC Blue Planet című természetvédelmi műsorának legutóbbi részén, a készítők ugyanis óvatlanul felkínáltak sirályeledelnek néhány kisteknőst.","shortLead":"Jó páran felhúzták magukat a BBC Blue Planet című természetvédelmi műsorának legutóbbi részén, a készítők ugyanis...","id":"20190401_bbc_blue_planet_teknosfioka_siraly","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3638d4d0-fc47-4d1e-9fd1-6bccb97b3ca2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05b6273c-e417-465f-9a58-1f232fee84f7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190401_bbc_blue_planet_teknosfioka_siraly","timestamp":"2019. április. 01. 18:33","title":"Élő adásban ragadta el egy sirály a védett teknősfiókát, kiakadtak a nézők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d13e05ea-4127-4c74-8fd6-647969ebdb7e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook még 2017-ben kezdte el kigondolni a Catalina névre keresztelt projetkjét, végül azonban 2018 közepén megszüntették a programot.","shortLead":"A Facebook még 2017-ben kezdte el kigondolni a Catalina névre keresztelt projetkjét, végül azonban 2018 közepén...","id":"20190402_facebook_dron_internet_az_egbol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d13e05ea-4127-4c74-8fd6-647969ebdb7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de1ec2c0-0717-4c79-8474-4d238385277c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190402_facebook_dron_internet_az_egbol","timestamp":"2019. április. 02. 13:03","title":"Elkaszálta az ingyenes internetet szóró kütyü ötletét a Facebook","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e0d400f-02ae-4c6a-a8ae-68c927253ed0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem volt zökkenőmentes az állami használtautó-ellenőrző rendszer, azaz a Jármű Szolgáltatási Platformot (JSZP) indulása, több felhasználó ugyanis arról kapott e-mailt a belügytől, hogy olyan adataik kerültek nyilvánosságra, amiknek nagyon nem lett volna szabad. ","shortLead":"Nem volt zökkenőmentes az állami használtautó-ellenőrző rendszer, azaz a Jármű Szolgáltatási Platformot (JSZP...","id":"20190402_jarmu_szolgaltatasi_platform_belugyminiszterium_szemelyes_adat_adatszivargas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4e0d400f-02ae-4c6a-a8ae-68c927253ed0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11c671ea-6920-48ae-a7d7-4b591e04daf9","keywords":null,"link":"/tudomany/20190402_jarmu_szolgaltatasi_platform_belugyminiszterium_szemelyes_adat_adatszivargas","timestamp":"2019. április. 02. 14:03","title":"Épphogy elindult, máris adatokat szivárogtatott ki az állam nagy autós találmánya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15aa649e-d7bb-4f4a-8a1f-f21d4f0155ab","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fővárosi Törvényszék is egyetértett azzal, hogy M. Richárd ne kerüljön letartóztatásba. ","shortLead":"A Fővárosi Törvényszék is egyetértett azzal, hogy M. Richárd ne kerüljön letartóztatásba. ","id":"20190402_Szabadon_maradhat_M_Richard","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=15aa649e-d7bb-4f4a-8a1f-f21d4f0155ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42895383-2930-4ab9-8d51-b918e2d626eb","keywords":null,"link":"/itthon/20190402_Szabadon_maradhat_M_Richard","timestamp":"2019. április. 02. 17:59","title":"Szabadon maradhat M. Richárd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c40fd53-0d03-4aba-b734-24586f61843e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Figyelmeztetést adott ki a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME), ugyanis kezdődik az autók visszapillantó tükrével is \"harcot\" vívó madarak időszaka. Az egyesület szerint a folyamatos kopogtatás sokakat zavarhat, emellett a madarak meg is sérülhetnek. ","shortLead":"Figyelmeztetést adott ki a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME), ugyanis kezdődik az autók...","id":"20190402_tukorkepukre_tamado_madarak_idoszaka","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4c40fd53-0d03-4aba-b734-24586f61843e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7832ebc7-2670-4fdb-ad08-bfccd6d629b1","keywords":null,"link":"/tudomany/20190402_tukorkepukre_tamado_madarak_idoszaka","timestamp":"2019. április. 02. 15:33","title":"Jön a tükörképükre támadó madarak időszaka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"baaafd67-d7d1-49b2-aa23-d33a601e4c4e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Április 1-jén óvatosan kell kezelni a neten megjelenő híreket, nem egy cég időzíti ilyenkorra bolondok napi „alkalmazásait”, „hardvereit”. Ezeket pedig nem mindig kell komolyan venni.","shortLead":"Április 1-jén óvatosan kell kezelni a neten megjelenő híreket, nem egy cég időzíti ilyenkorra bolondok napi...","id":"20190401_tech_cegek_aprilis_1_trefai","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=baaafd67-d7d1-49b2-aa23-d33a601e4c4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c65ad0a-5472-4348-9509-c88b58c340bb","keywords":null,"link":"/tudomany/20190401_tech_cegek_aprilis_1_trefai","timestamp":"2019. április. 01. 20:03","title":"Mit nem kellett volna elhinnie ma? Ezekkel lódítottak a nagy techvállalatok április 1-jén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48279b21-dc9b-4c81-8c33-76e9d1dc9d61","c_author":"Németh András","category":"cegauto","description":"Amszterdamban mutatta be új járműválasztékát a Ford: 16 elektromos járművet, amelyek közül nyolc még az idén piacra kerül Európában. A Ford Hybrid gyűjtőnév alatt szereplő autók között többek között kisméretű családi autók, SUV-modellek, valamint személy- és áruszállító haszonjárművek találhatóak. Az amerikai gyártó azt ígéri, az új modelleket elérhető áron forgalmazzák majd.","shortLead":"Amszterdamban mutatta be új járműválasztékát a Ford: 16 elektromos járművet, amelyek közül nyolc még az idén piacra...","id":"20190402_A_Ford_az_elektromos_jovoben_hisz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=48279b21-dc9b-4c81-8c33-76e9d1dc9d61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8b5a4c4-3991-4a96-8ad2-a7a57bcb435b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190402_A_Ford_az_elektromos_jovoben_hisz","timestamp":"2019. április. 02. 17:29","title":"A Ford az elektromos jövőben hisz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e542c38-3601-4335-9dbc-dd6997513a49","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Az intézmények gazdálkodását vizsgálták. A problémákért az ÁSZ szerint a kórházigazgatók a felelősek.","shortLead":"Az intézmények gazdálkodását vizsgálták. A problémákért az ÁSZ szerint a kórházigazgatók a felelősek.","id":"20190403_Az_Allami_Szamvevoszek_szerint_komoly_anyagi_gondban_vannak_a_korhazak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9e542c38-3601-4335-9dbc-dd6997513a49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"439bcee7-4ca3-41f5-ae44-56a377a552fa","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190403_Az_Allami_Szamvevoszek_szerint_komoly_anyagi_gondban_vannak_a_korhazak","timestamp":"2019. április. 03. 11:39","title":"441 problémát talált az Állami Számvevőszék a kórházak ellenőrzésekor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]