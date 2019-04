Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"37c57e32-f911-476a-97fa-d6e565c673d4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem sikerült megállapodni a Norvég Alapról. ","shortLead":"Nem sikerült megállapodni a Norvég Alapról. ","id":"20190429_70_milliard_forintot_bukhat_Magyarorszag_mert_a_kormany_beleszolast_akar_a_civilek_ugyeibe","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=37c57e32-f911-476a-97fa-d6e565c673d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32196831-9f0e-4021-b4e3-8748f5c7afd9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190429_70_milliard_forintot_bukhat_Magyarorszag_mert_a_kormany_beleszolast_akar_a_civilek_ugyeibe","timestamp":"2019. április. 29. 11:10","title":"70 milliárd forintot bukhat Magyarország, mert a kormány beleszólást akar a civilek ügyeibe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8baa2454-dbd0-4195-92b7-0d2b12a7d5a5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A francia csendőrök vizsgálják, hogyan élhette túl az extrém körülményeket az AirFrance egyik járatának potyautasa, aki a futóműhöz húzódott be.","shortLead":"A francia csendőrök vizsgálják, hogyan élhette túl az extrém körülményeket az AirFrance egyik járatának potyautasa, aki...","id":"20190429_airfrance_airbus_a320_repulogep_potyautas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8baa2454-dbd0-4195-92b7-0d2b12a7d5a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b5178b7-1316-4a28-bf21-c660583a923a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190429_airfrance_airbus_a320_repulogep_potyautas","timestamp":"2019. április. 29. 19:33","title":"Csodával határos módon túlélte a potyautas, hogy 2 órán át utazott a futóműházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb8d244b-4f19-4f8a-bd8e-8d28730a6aac","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ha júniusban Supernem-, Punnany Massif- vagy Parno Graszt-koncertre megy, a nehéz sorsú gyerekeken is segíthet. ","shortLead":"Ha júniusban Supernem-, Punnany Massif- vagy Parno Graszt-koncertre megy, a nehéz sorsú gyerekeken is segíthet. ","id":"20190429_Budapest_Park_Unicef_koncert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eb8d244b-4f19-4f8a-bd8e-8d28730a6aac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dde4bb23-e300-48ec-9a7c-4a5850838c1d","keywords":null,"link":"/kultura/20190429_Budapest_Park_Unicef_koncert","timestamp":"2019. április. 29. 10:40","title":"Hosszú titkolózás után állt össze a nyár egyik legnagyobb koncertje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1390eae1-9adf-4482-8943-73769d006961","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hétfő este az osztrák parlament átmeneti üléstermében átadták a Concordia Sajtóklub idei kitüntetéseit. Sajtószabadság kategóriában az a tényfeltáró nemzetközi összefogás nyert, amelynek a HVG is a tagja. A hét szerkesztőségből álló csapat nevében kollégánk, Gergely Márton mondta el a köszönőbeszédet.","shortLead":"Hétfő este az osztrák parlament átmeneti üléstermében átadták a Concordia Sajtóklub idei kitüntetéseit. Sajtószabadság...","id":"20190430_Dijat_kapott_a_HVG_a_becsi_parlamentben_Orbannak_is_megkoszontuk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1390eae1-9adf-4482-8943-73769d006961&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6aa9a9d7-072f-4ee5-a998-1f0f0a094e96","keywords":null,"link":"/itthon/20190430_Dijat_kapott_a_HVG_a_becsi_parlamentben_Orbannak_is_megkoszontuk","timestamp":"2019. április. 30. 10:41","title":"Díjat kapott a HVG a bécsi parlamentben, Orbánnak is megköszöntük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37cb249e-69d9-4362-be82-d84aca6d4e28","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Több, mint 108 ezer dollármilliomos keresett magának és családjának új hazát az elmúlt évben. Ez 14%-os növekedést jelent egy év alatt. 2013-ban még csak fele ennyien kerestek maguknak új hazát. Mindez a New World Wealth összegzéséből derül ki, mely Johannesburgban készült, és a New York-i Bloomberg portál ismerteti a részleteket.","shortLead":"Több, mint 108 ezer dollármilliomos keresett magának és családjának új hazát az elmúlt évben. Ez 14%-os növekedést...","id":"20190430_Feltik_a_boruket_es_a_penzuket_menekulnek_szulofoldjukrol_a_dollarmilliomosok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=37cb249e-69d9-4362-be82-d84aca6d4e28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87acbdb9-ea5d-40fc-a124-0ac4e3bcdcc7","keywords":null,"link":"/kkv/20190430_Feltik_a_boruket_es_a_penzuket_menekulnek_szulofoldjukrol_a_dollarmilliomosok","timestamp":"2019. április. 30. 13:42","title":"Féltik a bőrüket és a pénzüket, menekülnek szülőföldjükről a dollármilliomosok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50fbe785-fe3d-434d-af2e-3a07934a186f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A klímaváltozás és környezetvédelem vonatkozásában nevezte annak.","shortLead":"A klímaváltozás és környezetvédelem vonatkozásában nevezte annak.","id":"20190430_Timmermans_beszolt_Trumpnak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=50fbe785-fe3d-434d-af2e-3a07934a186f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c918dd5-0e78-43f5-aa26-5ba5e120b48e","keywords":null,"link":"/vilag/20190430_Timmermans_beszolt_Trumpnak","timestamp":"2019. április. 30. 06:21","title":"Timmermans leidiótázta Trumpot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c95b01e4-8b83-4736-bcfa-a1aabed7daf9","c_author":"Sándor Anna","category":"kultura","description":"Fontos, hogy az ember megkérdőjelezze, milyen korlátokat és milyen szerepeket épít magába – mondja Moskát Anita író. Szerinte, ha ezeknek a mintáknak a mélyére ásunk, lehet, hogy el fogunk utasítani bizonyos szerepeket, de egyben csökken a belső feszültség is. Ebben a folyamatban pedig fontos szerepet játszhat a fantasy. Interjú.","shortLead":"Fontos, hogy az ember megkérdőjelezze, milyen korlátokat és milyen szerepeket épít magába – mondja Moskát Anita író...","id":"20190430_Moskat_Anita_Irha_es_bor_Horgonyhely_Babel_fiai_nemi_szerepek_identitaskereses","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c95b01e4-8b83-4736-bcfa-a1aabed7daf9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6727b3b9-9f88-4e10-946c-9d58b9314b71","keywords":null,"link":"/kultura/20190430_Moskat_Anita_Irha_es_bor_Horgonyhely_Babel_fiai_nemi_szerepek_identitaskereses","timestamp":"2019. április. 30. 14:50","title":"„A társadalom azon dolgozik, hogy egyformára szabjon minket”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbea8730-a2d8-434b-a7b4-1002e62fd478","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hat évtizeden át hűséges, de kritikus szolgálatot teljesített a Jason Group az Amerikai Védelmi Minisztériumban, most azonban feloszlatják a testületet.","shortLead":"Hat évtizeden át hűséges, de kritikus szolgálatot teljesített a Jason Group az Amerikai Védelmi Minisztériumban, most...","id":"20190430_pentagon_jason_group_darpa_mitre_corporation","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cbea8730-a2d8-434b-a7b4-1002e62fd478&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee0969fe-ab0a-415a-a562-b884b5f63953","keywords":null,"link":"/tudomany/20190430_pentagon_jason_group_darpa_mitre_corporation","timestamp":"2019. április. 30. 12:03","title":"59 éven át látták el tanáccsal a Pentagont, most befellegzett a tudóscsoportnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]