[{"available":true,"c_guid":"ec84a017-9e8b-408d-b64c-921bae42b110","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az apa szerint a fiú csak kitalálta a dolgokat, de a szakértők szerint a fiú szavahihető. ","shortLead":"Az apa szerint a fiú csak kitalálta a dolgokat, de a szakértők szerint a fiú szavahihető. ","id":"20190430_Szijjal_bottal_ostorral_verte_fiat_egy_maglodi_ferfi_soretes_puskaval_lovoldozott_ra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ec84a017-9e8b-408d-b64c-921bae42b110&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dec6f304-a5ec-4c7d-88cd-ba4e465cd37c","keywords":null,"link":"/itthon/20190430_Szijjal_bottal_ostorral_verte_fiat_egy_maglodi_ferfi_soretes_puskaval_lovoldozott_ra","timestamp":"2019. április. 30. 18:49","title":"Szíjjal, bottal, ostorral verte fiát egy maglódi férfi, sörétes puskával lövöldözött rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e82b85ba-beea-4fc6-acc6-db3acb5d43f4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mi történik, ha keresztezzük a virtuális valóságot a dodzsemmel? Egy teljesen új élmény.","shortLead":"Mi történik, ha keresztezzük a virtuális valóságot a dodzsemmel? Egy teljesen új élmény.","id":"20190430_nemetorszag_erlebnispark_schloss_thurn_vidampark","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e82b85ba-beea-4fc6-acc6-db3acb5d43f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ce0a587-e850-478e-a1f6-6b194359a4f3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190430_nemetorszag_erlebnispark_schloss_thurn_vidampark","timestamp":"2019. április. 30. 14:03","title":"Videó: Egy német vidámpark újragondolta a dodzsemezést, és hihetetlenül menő lett a végeredmény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59e144f1-f87e-418e-9749-62409c4e3567","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az új vizsgálati módszert brit kutatók fejlesztették ki, akár a kenettesztet is kiválthatja. ","shortLead":"Az új vizsgálati módszert brit kutatók fejlesztették ki, akár a kenettesztet is kiválthatja. ","id":"20190430_Vizeletvizsgalattal_is_ki_lehet_szurni_a_HPVvirust","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=59e144f1-f87e-418e-9749-62409c4e3567&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be7753ad-5c07-4160-af2f-044da61430a1","keywords":null,"link":"/elet/20190430_Vizeletvizsgalattal_is_ki_lehet_szurni_a_HPVvirust","timestamp":"2019. április. 30. 15:55","title":"Vizeletvizsgálattal is ki lehet szűrni a HPV-vírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f7929c3-948a-4f41-ae82-c038ca891814","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Jancsó Miklós Szegénylegények, Makk Károly Szerelem és Fábri Zoltán Körhinta című alkotásait követően idén már negyedik alkalommal válogatott be a Magyar Nemzeti Filmalap által restaurált magyar filmklasszikust a cannes-i filmfesztivál „Cannes Classics” című hivatalos programja. A tanúhoz új trailer is készült – mutatjuk.\r

\r

","shortLead":"Jancsó Miklós Szegénylegények, Makk Károly Szerelem és Fábri Zoltán Körhinta című alkotásait követően idén már negyedik...","id":"20190430_Virag_elvtars_ez_az_itelet__uj_elozetes_keszult_A_Tanuhoz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0f7929c3-948a-4f41-ae82-c038ca891814&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c695262-0ed1-49c6-8517-c26abed9ac78","keywords":null,"link":"/kultura/20190430_Virag_elvtars_ez_az_itelet__uj_elozetes_keszult_A_Tanuhoz","timestamp":"2019. április. 30. 12:42","title":"„Elnézést, Virág elvtárs, ez az ítélet!” – új előzetes készült A tanúhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"225e31da-b405-46ca-8163-31fd30040257","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A Netflix még nem reagált a hírekre. ","shortLead":"A Netflix még nem reagált a hírekre. ","id":"20190430_Tinedzser_ongyilkossag_tanulmany_Netflix_13_Reasons_Why_sorozat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=225e31da-b405-46ca-8163-31fd30040257&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97e73606-f96d-4f00-8ae8-21dd5eebd055","keywords":null,"link":"/elet/20190430_Tinedzser_ongyilkossag_tanulmany_Netflix_13_Reasons_Why_sorozat","timestamp":"2019. április. 30. 16:16","title":"Összefüggést talált egy tanulmány a tinédzser-öngyilkosságok száma és egy Netflix-sorozat között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9a48145-6134-4031-90e6-a1e1584dbe3e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Németh Sándor szerint a 444 évek óta hazug és lejárató cikkeket közöl róla és az egyházáról. ","shortLead":"Németh Sándor szerint a 444 évek óta hazug és lejárató cikkeket közöl róla és az egyházáról. ","id":"20190501_nemeth_sandor_hit_gyulekezete_444_lapszemle","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a9a48145-6134-4031-90e6-a1e1584dbe3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09043548-6711-4d89-9d23-170277c22259","keywords":null,"link":"/itthon/20190501_nemeth_sandor_hit_gyulekezete_444_lapszemle","timestamp":"2019. május. 01. 16:06","title":"Beperli a 444-et a Hit Gyülekezete vezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4353a37-19e2-420a-9c86-5f3db2713e59","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Átvette a krizantémtrónt Naruhito új japán császár. ","shortLead":"Átvette a krizantémtrónt Naruhito új japán császár. ","id":"20190501_Kezdetet_vette_a_gyonyoru_harmonia_korszaka_Japanban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d4353a37-19e2-420a-9c86-5f3db2713e59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f3cbd9c-dab3-4f75-b633-5984a0b052a6","keywords":null,"link":"/vilag/20190501_Kezdetet_vette_a_gyonyoru_harmonia_korszaka_Japanban","timestamp":"2019. május. 01. 14:15","title":"Kezdetét vette a \"gyönyörű harmónia\" korszaka Japánban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df3f7d7b-7216-41e9-9097-ee2b416a429a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csak azt mondták be, hogy a Fidesz összegyűjtötte az ajánlásokat, azt nem, hogy a többi párt is. Ezért megbüntették és kötelezték őket a büntetés szövegének közzétételére, de ezt sem tették meg.","shortLead":"Csak azt mondták be, hogy a Fidesz összegyűjtötte az ajánlásokat, azt nem, hogy a többi párt is. Ezért megbüntették és...","id":"20190429_Most_azert_buntette_az_NVB_a_TV2t_mert_egy_korabbi_buntetest_sem_tettek_kozze","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=df3f7d7b-7216-41e9-9097-ee2b416a429a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbc12402-e85a-405c-b43e-4ab0e46b14c5","keywords":null,"link":"/itthon/20190429_Most_azert_buntette_az_NVB_a_TV2t_mert_egy_korabbi_buntetest_sem_tettek_kozze","timestamp":"2019. április. 29. 19:20","title":"Nem tette közzé a TV2 korábbi büntetését, ismét megbüntette őket az NVB","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]