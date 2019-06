Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5b0484db-93f2-47c1-819e-e517fa035c54","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Pótolhatatlan kulturális értékek vesznek el a lopás következtében - mondja Polgár András.","shortLead":"Pótolhatatlan kulturális értékek vesznek el a lopás következtében - mondja Polgár András.","id":"20190601_Intezmenyesen_megloptak_a_torvenykezok__elszakadt_a_cerna_egy_mecenasnal_Polgar_Andrasnal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5b0484db-93f2-47c1-819e-e517fa035c54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca23ec2f-7275-45ea-8b39-8e83f6baa63c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190601_Intezmenyesen_megloptak_a_torvenykezok__elszakadt_a_cerna_egy_mecenasnal_Polgar_Andrasnal","timestamp":"2019. június. 01. 15:45","title":"\"Intézményesen megloptak a törvénykezők\" - elszakadt a cérna egy mecénásnál, Polgár Andrásnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f601ad0f-4a10-4afd-bed0-11ab9165296c","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Mindent tagad a PSG brazil focistája. Egy brazil nő vádolja azzal, hogy Neymar megerőszakolta.","shortLead":"Mindent tagad a PSG brazil focistája. Egy brazil nő vádolja azzal, hogy Neymar megerőszakolta.","id":"20190602_Szexualis_eroszakkal_vadoljak_Neymart","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f601ad0f-4a10-4afd-bed0-11ab9165296c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"523e23a2-9fdc-4edf-9ddc-9e13599efa7f","keywords":null,"link":"/sport/20190602_Szexualis_eroszakkal_vadoljak_Neymart","timestamp":"2019. június. 02. 10:38","title":"Szexuális erőszakkal vádolják Neymart","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ba7f422-26d8-48d1-bd3d-4eb45c61ebaa","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Lezsák Sándor alapítványa milliárdokból épít rekreációs központot Lakiteleken: jurtatábor, barlangfürdő is lesz a területen, a footgolf pályát most adták át. Mindezt a szegedi Fidesz lehetséges polgármester-jelöltjének cége építi, a Szeged-Csanádi Egyházmegyétől kapott területen. ","shortLead":"Lezsák Sándor alapítványa milliárdokból épít rekreációs központot Lakiteleken: jurtatábor, barlangfürdő is lesz...","id":"20190602_Ha_a_foci_nem_jott_be_akkor_kezdodhet_a_footgolf","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8ba7f422-26d8-48d1-bd3d-4eb45c61ebaa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01e35a9e-e1f2-40fe-940a-c952d9a39997","keywords":null,"link":"/kkv/20190602_Ha_a_foci_nem_jott_be_akkor_kezdodhet_a_footgolf","timestamp":"2019. június. 02. 10:05","title":"Jurtatábor és footgolf: igazán mindenkire figyel Lezsák Sándorék alapítványa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab42b34d-e194-4ddf-a4ac-0deb08259302","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A lemondott brit konzervatív kormányfő utódja leígérheti a csillagokat az égről, de nem sok esélye van kivezetnie pártját a labirintusból, amelybe belavírozta magát. ","shortLead":"A lemondott brit konzervatív kormányfő utódja leígérheti a csillagokat az égről, de nem sok esélye van kivezetnie...","id":"201922__theresa_may_lemondott__sodrodo_toryk__brexitmania__a_labirintus_rabjai","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ab42b34d-e194-4ddf-a4ac-0deb08259302&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5325463-b7ef-45d0-a439-b091ba7d2db5","keywords":null,"link":"/vilag/201922__theresa_may_lemondott__sodrodo_toryk__brexitmania__a_labirintus_rabjai","timestamp":"2019. június. 01. 16:00","title":"Bárki is jön Theresa May után, a Brexit csapdájában fog vergődni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c839fcb-ffa9-470d-b800-6a27fffed025","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Két hónapja, kirándulás közben veszett nyoma. ","shortLead":"Két hónapja, kirándulás közben veszett nyoma. ","id":"20190531_Megtalalhattak_az_Ausztriaban_eltunt_magyar_fiatal_holttestet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6c839fcb-ffa9-470d-b800-6a27fffed025&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6b12eb6-8874-49a5-bd2a-5d87a292cce9","keywords":null,"link":"/elet/20190531_Megtalalhattak_az_Ausztriaban_eltunt_magyar_fiatal_holttestet","timestamp":"2019. május. 31. 18:48","title":"Megtalálhatták az Ausztriában eltűnt magyar fiatal holttestét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"244d0df0-4350-42a5-a8fd-11c6722f0329","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hétfőtől-vasárnapi tart majd az ittas és dogok hatása alatt álló autósok kiszűrése.","shortLead":"Hétfőtől-vasárnapi tart majd az ittas és dogok hatása alatt álló autósok kiszűrése.","id":"20190601_Egesz_hetes_nagy_razzia_lesz_az_utakon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=244d0df0-4350-42a5-a8fd-11c6722f0329&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f535fed7-30ec-4d91-b8e2-2500db5beab1","keywords":null,"link":"/cegauto/20190601_Egesz_hetes_nagy_razzia_lesz_az_utakon","timestamp":"2019. június. 01. 08:10","title":"Egész hetes nagy razzia lesz az utakon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72946998-ddf8-4c13-add7-a499705c1f58","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Igen jelentős bevételt és profitot zsebelhetett be a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft., azaz a kecskeméti Mecedes-gyár.","shortLead":"Igen jelentős bevételt és profitot zsebelhetett be a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft., azaz a kecskeméti...","id":"20190601_mercedes_kecskemet_2018_eredmeny_nyereseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=72946998-ddf8-4c13-add7-a499705c1f58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc57e04a-7ccd-4b2d-b089-6966dd968b19","keywords":null,"link":"/kkv/20190601_mercedes_kecskemet_2018_eredmeny_nyereseg","timestamp":"2019. június. 01. 06:45","title":"Kitalálja, melyik cég csinált 1 143 milliárd forintos bevételt tavaly Magyarországon?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ee98af5-72b5-448f-a799-c3ef98b43376","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A hasban is erőteljes mexikói, Andy Ruiz Jr. beugróként élt a lehetőséggel, legyőzte a legyőzhetetlennek hitt Anthony Joshuát, ezzel ő lett a nehézsúly legújabb királya.","shortLead":"A hasban is erőteljes mexikói, Andy Ruiz Jr. beugróként élt a lehetőséggel, legyőzte a legyőzhetetlennek hitt Anthony...","id":"20190602_Negyszer_kuldtek_padlora_a_boksz_oriasat_uj_kiralya_van_a_nehezsulynak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8ee98af5-72b5-448f-a799-c3ef98b43376&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53e8407a-4086-457b-9da4-4f69a48a9631","keywords":null,"link":"/sport/20190602_Negyszer_kuldtek_padlora_a_boksz_oriasat_uj_kiralya_van_a_nehezsulynak","timestamp":"2019. június. 02. 11:47","title":"Négyszer küldték padlóra a boksz óriását, új királya van a nehézsúlynak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]