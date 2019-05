Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ec3840fe-63b2-4786-9ce5-459a2bef736b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Vélhetőleg az al-Kaidához köthető szervezetek robbantottak a polgárháború és éhínség sújtotta országban.","shortLead":"Vélhetőleg az al-Kaidához köthető szervezetek robbantottak a polgárháború és éhínség sújtotta országban.","id":"20190503_Taxiallomasnal_robbant_bomba_Jemenben_sok_a_halott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ec3840fe-63b2-4786-9ce5-459a2bef736b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93f7ff06-06c8-4141-a7e6-c513ab35d35f","keywords":null,"link":"/vilag/20190503_Taxiallomasnal_robbant_bomba_Jemenben_sok_a_halott","timestamp":"2019. május. 03. 19:24","title":"Taxiállomásnál robbant bomba Jemenben, sok a halott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"666346ce-5564-4d6c-ade8-328fea868947","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az elveszített perek után is fizethet.","shortLead":"Az elveszített perek után is fizethet.","id":"20190504_Biro_Ica_tovabbi_ingatlant_is_bukhat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=666346ce-5564-4d6c-ade8-328fea868947&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7271a591-a4ad-46a2-8ee8-0e96adbd5c1a","keywords":null,"link":"/elet/20190504_Biro_Ica_tovabbi_ingatlant_is_bukhat","timestamp":"2019. május. 04. 07:45","title":"Bíró Ica további ingatlant is bukhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0712f64-1947-4aa2-9560-67abc26447f3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Attól, hogy a Tesla autói okosak, nem jelenti azt, hogy nem lehet őket egy fokkal még biztonságosabbá tenni. Elon Muskék két új dologgal is bővítik a kocsik rendszerét. ","shortLead":"Attól, hogy a Tesla autói okosak, nem jelenti azt, hogy nem lehet őket egy fokkal még biztonságosabbá tenni. Elon...","id":"20190504_tesla_savelhagyas_funkcio_onvezeto_technologia_autobaleset_megelozese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f0712f64-1947-4aa2-9560-67abc26447f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b84c02d9-33fa-492a-8a41-76c199b9b472","keywords":null,"link":"/tudomany/20190504_tesla_savelhagyas_funkcio_onvezeto_technologia_autobaleset_megelozese","timestamp":"2019. május. 04. 10:03","title":"Még biztonságosabbak lesznek a Tesla autói, jött két érdekes funkció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12c04cc6-b46d-4005-9df6-bbe2043e308b","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Szurkolók verekedtek össze az FTC-Újpest meccs előtt, a rendőrség 40 embert előállított, csoportos garázdaság ügyében indult eljárás.","shortLead":"Szurkolók verekedtek össze az FTC-Újpest meccs előtt, a rendőrség 40 embert előállított, csoportos garázdaság ügyében...","id":"20190504_Tobb_tucat_szurkolot_allitottak_elo_a_FradiUjpest_elott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=12c04cc6-b46d-4005-9df6-bbe2043e308b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34b5ad63-fa8e-4b29-81da-cf287944a5db","keywords":null,"link":"/sport/20190504_Tobb_tucat_szurkolot_allitottak_elo_a_FradiUjpest_elott","timestamp":"2019. május. 04. 19:45","title":"Több tucat szurkolót állítottak elő a Fradi-Újpest előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8c157b9-95d9-4668-ab7f-5483daf16900","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A hónap elején a NetMarketShare megosztotta adatait az asztali operációs rendszerek piacáról. Jó és rossz hír is vár ezzel kapcsolatban a Microsoftra.","shortLead":"A hónap elején a NetMarketShare megosztotta adatait az asztali operációs rendszerek piacáról. Jó és rossz hír is vár...","id":"20190505_netmarketshare_adatok_windows10_windows7_piaci_reszesedese_2019_aprilis","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c8c157b9-95d9-4668-ab7f-5483daf16900&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25171f0d-65bd-44a3-b38a-6f5208da993c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190505_netmarketshare_adatok_windows10_windows7_piaci_reszesedese_2019_aprilis","timestamp":"2019. május. 05. 08:03","title":"Már csak egy komoly vetélytársa maradt a Windows 10-nek, de nagyon nem bír vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a465aa7-5bb5-47a1-bcd8-c1574d8bcb85","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sikeres volt a vonatkozó Kickstarter-kampány, így megkezdheti működését a retró játékokra szakosodott Antstream. A fizetős szolgáltatással gombnyomásra indíthatók a hőskor legjobb programjai.","shortLead":"Sikeres volt a vonatkozó Kickstarter-kampány, így megkezdheti működését a retró játékokra szakosodott Antstream...","id":"20190503_antstream_kickstarter_retro_jatekok_streamelese_online_pc_xbox_windows","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9a465aa7-5bb5-47a1-bcd8-c1574d8bcb85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddbab7c8-ec1c-4cea-80ab-b15e267328e0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190503_antstream_kickstarter_retro_jatekok_streamelese_online_pc_xbox_windows","timestamp":"2019. május. 03. 12:03","title":"Jön a régi nagy játékokat kedvelők álma, több száz klasszikussal játszhat PC-n, telefonon, Xboxon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc651643-0e81-47f8-ad56-0526ba20af4c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vasárnap estétől jöhet a hideg és az erős szél.","shortLead":"Vasárnap estétől jöhet a hideg és az erős szél.","id":"20190503_Majusi_eso_melle_johet_a_ho_is","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fc651643-0e81-47f8-ad56-0526ba20af4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1fd027e-2b56-4184-bd5a-8c6bd6483d06","keywords":null,"link":"/itthon/20190503_Majusi_eso_melle_johet_a_ho_is","timestamp":"2019. május. 03. 14:03","title":"Májusi eső mellé jöhet a hó is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2deae668-c311-414b-a31a-8949511018c4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A BKV szerint balesetveszélyes volt, hogy a gyerekek a jármű elején található ablak előtti magaslaton ültek.","shortLead":"A BKV szerint balesetveszélyes volt, hogy a gyerekek a jármű elején található ablak előtti magaslaton ültek.","id":"20190504_Mar_nem_nezhetik_az_alagutat_a_vezetoablakbol_a_gyerekek_a_4es_metron","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2deae668-c311-414b-a31a-8949511018c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9632ebfa-d298-46c2-abc3-445d89e13f82","keywords":null,"link":"/elet/20190504_Mar_nem_nezhetik_az_alagutat_a_vezetoablakbol_a_gyerekek_a_4es_metron","timestamp":"2019. május. 04. 12:53","title":"Már nem nézhetik az alagutat a vezetőablakból a gyerekek a 4-es metrón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]