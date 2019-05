Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b5987734-5b25-4a19-a0ee-74d949b64551","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"„Örömmel látnánk a magyar és a lengyel kormánypártot a Szabadság és Nemzetek Európája (ENF) frakcióban a májusi európai parlamenti választásokat követően” - jelentette ki vasárnap Marine Le Pen, a francia jobboldali Nemzeti Összefogás vezetője.","shortLead":"„Örömmel látnánk a magyar és a lengyel kormánypártot a Szabadság és Nemzetek Európája (ENF) frakcióban a májusi európai...","id":"20190505_Le_Pen_orommel_latna_a_magyar_es_a_lengyel_kormanypartot_egy_kozos_frakcioban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b5987734-5b25-4a19-a0ee-74d949b64551&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76df6249-a3e9-4969-b67c-a9191e893be9","keywords":null,"link":"/vilag/20190505_Le_Pen_orommel_latna_a_magyar_es_a_lengyel_kormanypartot_egy_kozos_frakcioban","timestamp":"2019. május. 05. 20:17","title":"Le Pen örömmel látná a magyar és a lengyel kormánypártot egy közös frakcióban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e88e949d-9475-4513-a550-37e982df1dfb","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Így akarták megmutatni, hogy Európa két lehetséges út közül választhat, az egyik Orbáné, a másik a szociáldemokratáké. ","shortLead":"Így akarták megmutatni, hogy Európa két lehetséges út közül választhat, az egyik Orbáné, a másik a szociáldemokratáké. ","id":"20190506_Nem_csak_Orban_az_MSZP_is_osztrak_kapcsolatokat_epitett_ma","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e88e949d-9475-4513-a550-37e982df1dfb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec274505-7073-436f-8e28-0b7a31bbba2b","keywords":null,"link":"/itthon/20190506_Nem_csak_Orban_az_MSZP_is_osztrak_kapcsolatokat_epitett_ma","timestamp":"2019. május. 06. 21:46","title":"Nem csak Orbán, az MSZP is osztrák kapcsolatokat épített ma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34568424-843b-42f8-b497-4ada3a52169c","c_author":"Gergely Márton","category":"itthon","description":"Az európai sajtó válogatott képviselőit hívta Dublinba a Facebook, hogy megmutassa a európai parlamenti választásokba való beavatkozás elhárításán dolgozó irányítási központját. Magyarországról csak a HVG lehetett ott, amikor a cég munkatársai a nyitott nap alkalmából igyekeztek mindent megtenni, hogy semmi érdemit ne lehessen látni. A Facebook számára kellemetlenné vált, micsoda fegyvert jelent a felület a választási kampányok idején. Néhány válaszlépésük azért kellemetlen lehet a magyar pártok számára.","shortLead":"Az európai sajtó válogatott képviselőit hívta Dublinba a Facebook, hogy megmutassa a európai parlamenti választásokba...","id":"20190506_Facebook_iroda_valasztasi_kampany_europai_parlament_EP_Fidesz_MSZP_Jobbik_Dublin_Irorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=34568424-843b-42f8-b497-4ada3a52169c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b5d5d42-4ba7-49c1-9839-a91f99de8412","keywords":null,"link":"/itthon/20190506_Facebook_iroda_valasztasi_kampany_europai_parlament_EP_Fidesz_MSZP_Jobbik_Dublin_Irorszag","timestamp":"2019. május. 06. 06:30","title":"Megmutatta a Facebook az irodát, ahonnan a magyar EP-kampány csalóit próbálja elkapni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f72a8d6d-b489-4979-b4d7-0e6da5e851b9","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Őrizetbe vett a rendőrség négy embert a szombati FTC-Újpest labdarúgó-mérkőzés előtt előállított 38 szurkoló közül, és indítványozta letartóztatásukat - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság vasárnap a honlapján.","shortLead":"Őrizetbe vett a rendőrség négy embert a szombati FTC-Újpest labdarúgó-mérkőzés előtt előállított 38 szurkoló közül, és...","id":"20190505_Negy_embert_orizetbe_vettek_az_FTCUjpest_focimeccs_elotti_verekedes_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f72a8d6d-b489-4979-b4d7-0e6da5e851b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb84f916-df2e-4c5c-ae89-4c016eeb1546","keywords":null,"link":"/itthon/20190505_Negy_embert_orizetbe_vettek_az_FTCUjpest_focimeccs_elotti_verekedes_miatt","timestamp":"2019. május. 05. 13:45","title":"Négy embert őrizetbe vettek az FTC-Újpest focimeccs előtti verekedés miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3a5c4a6-6ac2-4fdc-914b-10a0771ad65d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A szövetségi egészségügyi minisztérium javaslata szerint akár ki is tilthatják őket az óvodákból, ha szüleik nem gondoskodnak a védőoltásról.","shortLead":"A szövetségi egészségügyi minisztérium javaslata szerint akár ki is tilthatják őket az óvodákból, ha szüleik nem...","id":"20190505_Kotelezove_tehetik_a_kanyarooltast_a_gyermekek_szamara_Nemetorszagban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c3a5c4a6-6ac2-4fdc-914b-10a0771ad65d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74cbdef5-88af-42f2-b0cd-51b38291ae21","keywords":null,"link":"/vilag/20190505_Kotelezove_tehetik_a_kanyarooltast_a_gyermekek_szamara_Nemetorszagban","timestamp":"2019. május. 05. 12:11","title":"Kötelezővé tehetik a kanyaróoltást a gyermekek számára Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fcde96d-ce38-4c37-94df-65156368b5ec","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az Oscar-jelölt színész az Instagramon mutatta be a listát.","shortLead":"Az Oscar-jelölt színész az Instagramon mutatta be a listát.","id":"20190505_Egy_magyar_alapitvanyt_is_tamogat_Thimothee_Chalamet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6fcde96d-ce38-4c37-94df-65156368b5ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b222ecb6-64f2-46f1-9f15-08134e5167e0","keywords":null,"link":"/elet/20190505_Egy_magyar_alapitvanyt_is_tamogat_Thimothee_Chalamet","timestamp":"2019. május. 05. 16:46","title":"Egy magyar alapítványt is támogat Timothée Chalamet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4b118e9-2cbc-4ee4-898c-ca7e6bdaa002","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Egy magyar család sem jutott be a nemzeti parkba, mert nem tudták, hogy regisztrálni kell. ","shortLead":"Egy magyar család sem jutott be a nemzeti parkba, mert nem tudták, hogy regisztrálni kell. ","id":"20190506_Regisztralni_kell_a_Plitviceitavakhoz_nem_jutottak_be_magyar_turistak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d4b118e9-2cbc-4ee4-898c-ca7e6bdaa002&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97f4b0e5-0578-470e-b61b-b80de77494e2","keywords":null,"link":"/elet/20190506_Regisztralni_kell_a_Plitviceitavakhoz_nem_jutottak_be_magyar_turistak","timestamp":"2019. május. 06. 18:54","title":"Regisztrálni kell a Plitvicei-tavakhoz, nem jutottak be magyar turisták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2266b25-fd82-42af-8423-1c24bf0d1266","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Lélegeztetőgép után új mértékegységet talált a Kétfarkú Kutyapárt a túlárazásra.","shortLead":"Lélegeztetőgép után új mértékegységet talált a Kétfarkú Kutyapárt a túlárazásra.","id":"20190505_Mennyi_ingyen_sor_jon_ki_a_BudapestBelgrad_vasutvonal_arabol_Kiszamoltak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d2266b25-fd82-42af-8423-1c24bf0d1266&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c7692b5-a194-4ad5-920f-9996b35c14dd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190505_Mennyi_ingyen_sor_jon_ki_a_BudapestBelgrad_vasutvonal_arabol_Kiszamoltak","timestamp":"2019. május. 05. 10:53","title":"Mennyi ingyen sör jön ki a Budapest-Belgrád vasútvonal árából? Kiszámolták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]